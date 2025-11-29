'Botika Solidarioak' en apoyo a los más necesitados

Josu Zabala Barandiaran Beasain Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

LLa campaña Botika Solidarioak–Farmacias Solidarias ha concluido con un resultado que supera expectativas y confirma la capacidad del territorio para movilizarse cuando la salud de las personas en situación vulnerable está en juego. Impulsada por Cáritas en las comarcas de Goierri y Urola Garaia, la iniciativa se puso en marcha en enero y se mantuvo activa hasta el verano en un total de 29 farmacias repartidas en 15 localidades. Estos comercios se convirtieron en puntos de apoyo para canalizar donaciones económicas de la ciudadanía.

El objetivo era claro: asegurar que personas acompañadas por Cáritas pudieran acceder a la medicación que necesitan. La entidad ha confirmado que la recaudación se destinará íntegramente a este fin. Al mismo tiempo, la campaña buscó sensibilizar sobre las causas que generan pobreza y exclusión social. Las farmacias, espacios cotidianos y cercanos para la población, permitieron trasladar esta realidad de forma directa y accesible, acercando la labor de Cáritas a quienes probablemente no la conocían de primera mano.

La identidad visual de la campaña también tuvo un valor especial. La diseñadora Eukene Lekuona creó de forma altruista el cartel y el logotipo, mientras que Gráficas Eguzki Inprimategia y Foto Ordizia colaboraron en la impresión del material distribuido en las farmacias. Para Cáritas, estos gestos suman tanto como las aportaciones económicas porque muestran que la solidaridad adopta muchas formas.

La campaña 'Botika Solidarioak' permitió reforzar el apoyo a las 1.515 personas acompañadas por Cáritas

Balance positivo

En la valoración de la campaña, la organización subraya que Botika Solidarioak «suma nuevos agentes al trabajo por la justicia social y ayuda a visibilizar la labor de la entidad». Añade que la promoción de la salud y de hábitos de vida saludables es una línea de trabajo constante, y que estas campañas permiten reforzar el acompañamiento a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.

Ese acompañamiento queda reflejado en los datos de actividad de 2024. A lo largo del año, Cáritas atendió 604 hogares en las comarcas de Goierri y Urola Garaia y acompañó a 1.515 personas, de las que 57% eran mujeres. Del total de atendidos, un 74%, tenía menos de 44 años, cifra que alerta sobre el impacto creciente de la precariedad entre personas jóvenes y familias con niños.

En cuanto al apoyo económico directo, Cáritas destinó 51.994 euros a cubrir necesidades básicas de las familias. De ese total, el 63% se usó para sufragar gastos vinculados a la vivienda. Un 19% se destinó a cubrir necesidades materiales esenciales, y el 18% restante se empleó en otros tipos de ayuda según la situación de cada hogar. Son cifras que muestran que muchos de los problemas que llegan a la organización afectan a cuestiones básicas como mantener un techo o garantizar alimentación.

Amplia experiencia

El trabajo no se limita a la ayuda económica. En las dos comarcas, Cáritas desarrolla proyectos que buscan fortalecer capacidades, mejorar oportunidades y apoyar procesos personales. Entre ellos se encuentran los talleres de idiomas, los talleres de orientación laboral, la huerta ocupacional y prelaboral, distintos cursos formativos y el taller Ehunkide. Todas estas acciones son posibles gracias al esfuerzo constante de 97 personas voluntarias, cuyo compromiso sostiene la actividad diaria de la organización.

El cierre de la campaña llega acompañado de un mensaje claro por parte de los organizadores. Cáritas recuerda que cualquiera puede sumar, y todos los que deseen colaborar podrán hacerlo mediante el Bizum de Cáritas. Quienes quieran formar parte del voluntariado pueden encontrar información en la web www.caritasgipuzkoa.org. En un territorio donde la solidaridad sigue viva, cada gesto ayuda a construir un Goierri y una Urola Garaia más justos.

