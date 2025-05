¿Qué hacer si... pierdes el móvil?

Frustración, ansiedad, pánico… Un sudor frío nos sobrecoge y se apodera de nosotros cuando, sin preaviso y con alevosía, la peor de las pesadillas se hace realidad: hemos perdido de vista nuestro móvil y, lo peor de todo, no sabemos dónde, cuándo y por qué. O sí, porque en un repentino momento de lucidez caemos en la cuenta de nuestra cruda realidad: un pequeño despiste nos ha dejado sin smartphone, vacíos y desconectados del mundo sin ese inseparable compañero de fatigas que encierra toda nuestra vida personal y virtual. Y ahora, ¿qué? ¿Cuántas probabilidades tenemos de recuperar nuestro terminal? ¿Conseguiremos dar esquinazo esta vez a la Ley de Murphy? Nuestro omnipresente optimismo nos invita a pensar en un final feliz, sí, pero la realidad no se antoja tan indulgente…

5 consejos para mejorar la privacidad en móviles ****** 1 Protege el acceso a tu dispositivo Utiliza contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo 2 Comprueba que tu dispositivo está actualizado Ajustes Sistema Ajustes avanzados Actualización del sistema Ajustes General Actualización de software Descargar/instalar 3 Haz copias de seguridad y cifra tu dispositivo Para hacer la copia de seguridad Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad > Crear una copia de seguridad El cifrado se hace por defecto, aunque se puede cifrar en Ajustes > seguridad/ubicación > cifrar almacenamiento de tarjeta SD Al habilitar la opción la copia de seguridad se realizará automaticamente Ajustes > [nombre] > [seleccionar el dispositivo] > Copia en iCloud El cifrado se hace por defecto 4 Descarga e instala aplicaciones seguras desde tiendas oficiales como PLAY STORE O APP STORE Es importante revisar los permisos de las apps descargadas: Ajustes Aplicaciones [selecciona la app] Permisos [activa/desactiva los permisos que consideres] Ajustes [Abajo encontrarás las aplicaciones] [selecciona la app] [activa/desactiva los permisos] 5 Activa la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación Ajustes Google Gestionar tu cuenta de Google Seguridad Verificación en dos pasos Empezar iOS 10.3 o superior Ajustes [nombre] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor iOS 10.2 Ajustes [Apple ID] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas Fuente: Instituto nacional de ciberseguridad 5 consejos para mejorar la privacidad en móviles ****** 1 Protege el acceso a tu dispositivo Utiliza contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo Verificación facial Contraseña alfanumérica Huella dactilar PIN Patrón 2 Comprueba que tu dispositivo está actualizado Ajustes Sistema Ajustes avanzados Actualización del sistema Ajustes General Actualización de software Descargar/instalar 3 Haz copias de seguridad y cifra tu dispositivo Para hacer la copia de seguridad Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad > Crear una copia de seguridad El cifrado se hace por defecto, aunque se puede cifrar en Ajustes > seguridad/ubicación > cifrar almacenamiento de tarjeta SD Al habilitar la opción la copia de seguridad se realizará automaticamente Ajustes > [nombre] > [seleccionar el dispositivo] > Copia en iCloud El cifrado se hace por defecto 4 Descarga e instala aplicaciones seguras desde tiendas oficiales como PLAY STORE O APP STORE Es importante revisar los permisos de las apps descargadas: Ajustes Aplicaciones [selecciona la app] Permisos [activa/ desactiva los permisos que consideres] Ajustes [Abajo encontrarás las aplicaciones] [selecciona la app] [activa/desactiva los permisos] 5 Activa la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación Ajustes Google Gestionar tu cuenta de Google Seguridad Verificación en dos pasos Empezar iOS 10.3 o superior Ajustes [nombre] Contraseña Activar autenticación y seguridad de doble factor iOS 10.2 Contraseña Ajustes [Apple ID] Activar autenticación y seguridad de doble factor Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas Fuente: Instituto nacional de ciberseguridad 5 consejos para mejorar la privacidad en móviles 1 Protege el acceso a tu dispositivo Utiliza contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo Verificación facial Contraseña alfanumérica Huella dactilar ****** PIN Patrón 2 Comprueba que tu dispositivo está actualizado Ajustes Sistema Ajustes avanzados Actualización del sistema Ajustes General Actualización de software Descargar/instalar 3 Haz copias de seguridad y cifra tu dispositivo Para hacer la copia de seguridad Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad > Crear una copia de seguridad El cifrado se hace por defecto, aunque se puede cifrar en Ajustes > seguridad/ubicación > cifrar almacenamiento de tarjeta SD Al habilitar la opción la copia de seguridad se realizará automaticamente Ajustes > [nombre] > [seleccionar el dispositivo] > Copia en iCloud El cifrado se hace por defecto 4 Descarga e instala aplicaciones seguras desde tiendas oficiales como PLAY STORE O APP STORE Es importante revisar los permisos de las apps descargadas: Ajustes Aplicaciones [selecciona la app] Permisos [activa/desactiva los permisos que consideres] Ajustes [Abajo encontrarás las aplicaciones] [selecciona la app] [activa/desactiva los permisos] 5 Activa la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación Ajustes Google Gestionar tu cuenta de Google Seguridad Verificación en dos pasos Empezar iOS 10.3 o superior Ajustes [nombre] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor iOS 10.2 Ajustes [Apple ID] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas Fuente: Instituto nacional de ciberseguridad 5 consejos para mejorar la privacidad en móviles 1 Protege el acceso a tu dispositivo Utiliza contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo PIN Contraseña alfanumérica Patrón Huella dactilar Verificación facial ****** 2 Comprueba que tu dispositivo está actualizado Ajustes Sistema Ajustes avanzados Actualización del sistema Ajustes General Actualización de software Descargar/instalar 3 Haz copias de seguridad y cifra tu dispositivo Para hacer la copia de seguridad Al habilitar la opción la copia de seguridad se realizará automaticamente Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad > Crear una copia de seguridad Ajustes > [nombre] > [seleccionar el dispositivo] > Copia en iCloud El cifrado se hace por defecto, aunque se puede cifrar en Ajustes > seguridad/ubicación > cifrar almacenamiento de tarjeta SD El cifrado se hace por defecto 4 Descarga e instala aplicaciones seguras desde tiendas oficiales como PLAY STORE O APP STORE Es importante revisar los permisos de las apps descargadas: Ajustes Aplicaciones [selecciona la app] Permisos [activa/desactiva los permisos que consideres] Ajustes [Abajo encontrarás las aplicaciones] [selecciona la app] [activa/desactiva los permisos] 5 Activa la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación Ajustes Google Gestionar tu cuenta de Google Seguridad Verificación en dos pasos Empezar iOS 10.3 o superior Ajustes [nombre] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas iOS 10.2 Ajustes [Apple ID] Contraseña y seguridad Activar autenticación de doble factor Fuente: Instituto nacional de ciberseguridad

1 Primer contacto

Una vez recibido el golpe, toca mantener la calma. Eso sí, lo justo y necesario. Y es que los amigos de lo ajeno se apresuran a exprimir con celeridad las facilidades que ofrecen algunos móviles, sin apenas medidas de seguridad e incluso con credenciales bancarias a la vista. Eso, si es que no optan por apagarlo directamente. Por ello, de primeras lo más sensato es llamar e intentar contactar con nuestro smartphone desde el teléfono de un amigo o familiar. Si no nos atiende nadie al otro lado, tenemos una segunda alternativa: enviarle un mensaje vía SMS para preguntar por su localización, o hacerlo a través de apps de mensajería como las populares WhatsApp o Telegram.

Con todo, si se trata de un robo no nos engañemos: lo más probable es que los ladrones hayan apagado el terminal o lo hayan dejado fuera de cobertura. ¿Cómo? Activando el modo avión, de forma que inutilizarán las llamadas y los datos móviles de internet. Y, por supuesto, deshabilitando cualquier permiso de ubicación para permanecer ilocalizables. Una hipótesis: es posible que ese mensaje de ayuda desesperada que acabas de enviar a WhatsApp haya salido de los servidores de Meta y haya llegado a su destino (aparezca con un doble check). ¿Es una señal para la esperanza? En absoluto: significa que han conseguido saltarse la protección y ya tienen vía libre para hacer uso de tu móvil a través de una WiFi ajena…

2 Localiza tu dispositivo

Nuestro primer intento ha resultado baldío, pero no, aún no está todo perdido. Y es que tanto iOS como Android cuentan con una función clave para localizar fácilmente el terminal extraviado: se denomina 'Encontrar mi dispositivo' (en móviles del robot verde) o Buscar (iPhone) y su uso resulta extremadamente sencillo para cualquier usuario, independientemente de las nociones técnicas que tenga. Eso sí, para que la operación de localización resulte efectiva, en ambos sistemas operativos es clave activarla previamente, algo que se puede llevar a cabo desde Ajustes > Seguridad > Buscar mi dispositivo (puede variar según el fabricante).

Apps de localización, ¿cómo funcionan? 1. 2. FIND MY DEVICE iCLOUD Activación: abre configuración y busca “Encontrar mi dispositivo”. Activación: en cualquier dispositivo Apple activar la función “Buscar mi [dispositivo]” Importante! Asegurate de que la ubicación esté habilitada Localización: con la app abierta en otro dispositivo Apple o en en la página web de iCloud, se puede ver la ubicación en un mapa Accede a la aplicación: desde un navegador web accede a la página de Find my Device e inicia sesión con tu cuenta de Google Ubicación compartida: también se puede compartir la ubicación con miembros de la familia o amigos Localización: selecciona el aparato que deseas localizar y visualiza su ubicación en el mapa En los dos casos con la aplicación también puedes reproducir un sonido para ayudar a encontrarlo, marcarlo como perdido, bloquear el dispositivo, borrar datos... Apps de localización, ¿cómo funcionan? 1. FIND MY DEVICE Activación: abre configuración y busca “Encontrar mi dispositivo”. Importante! Asegurate de que la ubicación esté habilitada Accede a la aplicación: desde un navegador web accede a la página de Find my Device e inicia sesión con tu cuenta de Google Localización: selecciona el aparato que deseas localizar y visualiza su ubicación en el mapa 2. iCLOUD Activación: en cualquier dispositivo Apple activar la función “Buscar mi [dispositivo]” Localización: con la app abierta en otro dispositivo Apple o en en la página web de iCloud, se puede ver la ubicación en un mapa Ubicación compartida: también se puede compartir la ubicación con miembros de la familia o amigos Apps de localización, ¿cómo funcionan? 1. FIND MY DEVICE Activación: abre configuración y busca “Encontrar mi dispositivo”. Importante! Asegurate de que la ubicación esté habilitada Accede a la aplicación: desde un navegador web accede a la página de Find my Device e inicia sesión con tu cuenta de Google Localización: selecciona el aparato que deseas localizar y visualiza su ubicación en el mapa 2. iCLOUD Activación: en cualquier dispositivo Apple activar la función “Buscar mi [dispositivo]” Localización: con la app abierta en otro dispositivo Apple o en en la página web de iCloud, se puede ver la ubicación en un mapa Ubicación compartida: también se puede compartir la ubicación con miembros de la familia o amigos Apps de localización, ¿cómo funcionan? 1. FIND MY DEVICE Activación: abre configuración y busca “Encontrar mi dispositivo”. Importante! Asegurate de que la ubicación esté habilitada Accede a la aplicación: desde un navegador web accede a la página de Find my Device e inicia sesión con tu cuenta de Google Localización: selecciona el aparato que deseas localizar y visualiza su ubicación en el mapa 2. iCLOUD Activación: en cualquier dispositivo Apple activar la función “Buscar mi [dispositivo]” Localización: con la app abierta en otro dispositivo Apple o en en la página web de iCloud, se puede ver la ubicación en un mapa Ubicación compartida: también se puede compartir la ubicación con miembros de la familia o amigos

Con todo, hay varios requisitos más que debe cumplir el dispositivo perdido (o robado) para ser localizable en tiempo real: estar encendido, conectado a internet (vía Wi-Fi o datos móviles) y asociado a una cuenta de Google / Apple (por defecto lo está, a no ser que la hayamos eliminado). Y, sobre todo, que tenga la ubicación activada. En caso de que se encuentre deshabilitada, también será posible rastrear el móvil (hará uso de las redes Wi-Fi cercanas o las torres de telefonía móvil), pero con mucha menos precisión…

Por suerte, determinados antivirus móviles o aplicaciones como 'Life360' o 'Cerberus' disponen de funciones extra que, previamente activadas, también pueden ayudar a seguir la pista de un móvil extraviado. Y, en ocasiones, con una mayor eficacia que el del sistema predefinido en iOS y Android. La operadora de turno, en contados casos, también podría ayudarte a localizar tu teléfono móvil aunque, eso sí, previamente puede requerir el requisito de una denuncia de robo o pérdida.

3 Protege tus cuentas

No ha habido suerte con la localización. Y es que pese a confiar en las buenas intenciones del 'nuevo' propietario y en nuestros intentos de localización, no hemos logrado dar con nuestro móvil. Y ahora, ¿qué? Muy sencillo: llega la hora de limitar daños y evitar las consecuencias de una autorización no deseada. Y, además, a la mayor brevedad.

Para ello, los expertos recomiendan llamar cuanto antes a nuestra operadora (Movistar, Orange, Euskaltel, etc.) y solicitar que bloquee la tarjeta SIM de nuestro móvil. Sólo así evitaremos que el presunto ladrón nos deje en números rojos a costa de realizar todo tipo de llamadas al extranjero, usar los SMS como verificación en dos pasos en cualquier transferencia bancaria o incluso le dé por abusar de nuestra limitada tarifa de datos de internet. Para ello, además de los datos personales la compañía te solicitará el IMEI del dispositivo, un código de 15 números que puede llegar incluso a bloquear (previa denuncia), lo que dejaría el móvil inutilizable momentáneamente. En el caso de que no demos con nuestro smartphone, deberemos solicitar a posteriori una nueva copia de la SIM para usarla en un nuevo terminal.

¿Qué es el IMEI? Es un código de 15 dígitos único para cada teléfono móvil, un identificador global del dispositivo Se utiliza para registrar el teléfono en la red, bloquearlo en caso de robo o pérdida, o liberarlo para usarlo con otro operador. ¿Cómo obtener el código IMEI de tu móvil? 1 Marca *#06# desde tu móvil 2 Búscalo en la configuración de tu equipo 3 Encuéntralo impreso en la etiqueta de la batería de tu dispositivo o en la caja del equipo ¿Qué es el IMEI? Es un código de 15 dígitos único para cada teléfono móvil, un identificador global del dispositivo Se utiliza para registrar el teléfono en la red, bloquearlo en caso de robo o pérdida, o liberarlo para usarlo con otro operador. ¿Cómo obtener el código IMEI de tu móvil? 1 Marca *#06# desde tu móvil 2 Búscalo en la configuración de tu equipo 3 Encuéntralo impreso en la etiqueta de la batería de tu dispositivo o en la caja del equipo ¿Qué es el IMEI? Es un código de 15 dígitos único para cada teléfono móvil, un identificador global del dispositivo Se utiliza para registrar el teléfono en la red, bloquearlo en caso de robo o pérdida, o liberarlo para usarlo con otro operador. ¿Cómo obtener el código IMEI de tu móvil? 1 Marca *#06# desde tu móvil 2 Búscalo en la configuración de tu equipo 3 Encuéntralo impreso en la etiqueta de la batería de tu dispositivo o en la caja del equipo 3 opciones ¿Qué es el IMEI? ¿Cómo obtener el código IMEI de tu móvil? Es un código de 15 dígitos único para cada teléfono móvil, un identificador global del dispositivo Se utiliza para registrar el teléfono en la red, bloquearlo en caso de robo o pérdida, o liberarlo para usarlo con otro operador. 1 Marca *#06# desde tu móvil 2 Búscalo en la configuración de tu equipo 3 Encuéntralo impreso en la etiqueta de la batería de tu dispositivo o en la caja del equipo 3 opciones

Otra precaución que no hay que pasar por alto es la de proteger las cuentas asociadas a nuestro móvil. Para ello, se recomienda cambiar la contraseña de acceso al email principal (y a todos los añadidos). Para ello, tocará acceder a la configuración de la cuenta desde cualquier otro dispositivo y entrar en el perfil, en cuya página de inicio encontraremos la opción de cambiar el password. Asimismo, en el apartado de Seguridad también es importante revocar el acceso a la cuenta desde cualquier otro dispositivo externo.

Mismo procedimiento deberemos llevar a cabo con nuestras redes sociales (Facebook, TikTok, Instagram, etc.), con el fin de impedir que los amigos de lo ajeno publiquen todo tipo de textos, imágenes o vídeos sin nuestra autorización. Eso sí, aprovecha tu propósito de enmienda para añadir la verificación en dos pasos en aquellos servicios que la tengan habilitada: ganarás en seguridad para futuras ocasiones.

Sea como fuere, hay una precaución especialmente importante que no hay que desmerecer: avisar al banco en caso de que utilices el móvil para realizar pagos o transferencias. Lo cierto es que todas las apps de las entidades están especialmente protegidas ante accesos no autorizados, pero el móvil en manos ajenas conlleva un riesgo añadido si tienes SMS o emails que puedan usarse para verificar tu identidad, cuando sea posible acceder a la app a través de notificaciones emergentes, o cuando tires de una 'wallet' (cartera electrónica) para realizar pagos físicos en cualquier comercio.

4 Denuncia... y cruza los dedos

Una vez agotadas todas las opciones de recuperar tu dispositivo ya sólo te quedará acudir a la Ertzaintza para denunciar la pérdida o el robo. Para ello, es importante conocer en detalle la marca y el modelo concreto del smartphone extraviado, así como su IMEI, datos que deberán constar en la propia denuncia. Eso sí, pese a todos los esfuerzos, y llegados a este punto, sé realista: es muy probable que nunca recuperes tu smartphone...

Temas

Historias visuales