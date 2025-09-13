Maniobras que salvan vidas

Paula Dalla Fontana Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Un atragantamiento, una cortadura profunda, una quemadura o una caída son más comunes de lo que creemos. Ante una emergencia, cada segundo cuenta, y saber actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para concienciar sobre esta necesidad vital, el segundo sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios.

Esta fecha, establecida por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, busca sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de conocer técnicas básicas de primeros auxilios. Con más de siglo y medio de historia, la institución suiza, junto a otras organizaciones, difunde medidas y cuidados fundamentales con el objetivo de protegerla vida humana y preservar la salud.

Primeros auxilios

Los primeros auxilios son una atención inmediata que se brinda a una persona accidentada o lesionada en el lugar de los hechos, de forma previa a la llegada de los servicios de emergencia. Tienen un carácter urgente y pueden evitar que el estado de la víctima se agrave. Estas técnicas se han vuelto cruciales en todo el mundo y se promueve su aprendizaje para evitar muertes y minimizar consecuencias.

Principales formaciones en primeros auxilios Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1 Tratamiento de emergencia realizado cuando alguien no respira o no tiene pulso. Compresiones Presiones fuertes y rápidas en el pecho. Las personas con capacitación también dan respiraciones de rescate. Soporte Vital Básico (SVB) 2 Son un conjunto de maniobras iniciales diseñadas para estabilizar a una persona en una emergencia: Comprueba si está en un entorno seguro. Valora si el paciente responde a estímulos, respira con normalidad o tiene pulso. Notifica la situación a los servicios de emergencia. Realiza compresiones de RCP. Utiliza el desfribilador para retomar el ritmo cardíaco. 3 Maniobras contra el ahogamiento Maniobra de Heimlich Procedimiento rápido para tratar la asfixia debido a una obstrucción. Con la mano en forma de puño rodea la cintura de la persona atragantada encima del ombligo. Da compresiones rápidas hacia arriba hasta que salga el objeto. 4 Heridas y hemorragias Sienta a la persona por posibles desvanecimientos. Cubre la herida con gazas o con un paño limpio. Comprime contra la herida durante 10 minutos. Utiliza un vendaje compresivo. Cambia las compresas si se empapan de sangre. Si no deja de salir sangre, pide ayuda médica. 5 Quemaduras graves Quita las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados en la zona quemada. Cubre la quemadura con un paño o una gaza sin apretar. Eleva la zona quemada por encima de la altura del corazón. Principales formaciones en primeros auxilios Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1 Tratamiento de emergencia realizado cuando alguien no respira o no tiene pulso. Compresiones Presiones fuertes y rápidas en el pecho. Las personas con capacitación también dan respiraciones de rescate. Soporte Vital Básico (SVB) 2 Son un conjunto de maniobras iniciales diseñadas para estabilizar a una persona en una emergencia: Comprueba si está en un entorno seguro. Valora si el paciente responde a estímulos, respira con normalidad o tiene pulso. Notifica la situación a los servicios de emergencia. Realiza compresiones de RCP. Utiliza el desfribilador para retomar el ritmo cardíaco. 3 Maniobras contra el ahogamiento Maniobra de Heimlich Procedimiento rápido para tratar la asfixia debido a una obstrucción por un cuerpo extraño. Con la mano en forma de puño rodea la cintura de la persona atragantada encima del ombligo. Da compresiones rápidas hacia arriba hasta que salga el objeto. 4 Heridas y hemorragias Sienta a la persona por posibles desvanecimientos. Cubre la herida con gazas o con un paño limpio. Comprime contra la herida durante 10 minutos. Utiliza un vendaje compresivo. Cambia las compresas si se empapan de sangre. Si no deja de salir sangre, pide ayuda médica. 5 Quemaduras graves Quita las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados en la zona quemada. Cubre la quemadura con un paño o una gaza sin apretar. Eleva la zona quemada por encima de la altura del corazón. Principales formaciones en primeros auxilios Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1 Tratamiento de emergencia realizado cuando alguien no respira o no tiene pulso. Compresiones Presiones fuertes y rápidas en el pecho. Las personas con capacitación también dan respiraciones de rescate. 3 Maniobras contra el ahogamiento Soporte Vital Básico (SVB) 2 Maniobra de Heimlich Son un conjunto de maniobras iniciales diseñadas para estabilizar a una persona en una emergencia: Procedimiento rápido para tratar la asfixia debido a una obstrucción por un cuerpo extraño. Comprueba si está en un entorno seguro. Valora si el paciente responde a estímulos, respira con normalidad o tiene pulso. Con la mano en forma de puño rodea la cintura de la persona atragantada encima del ombligo. Da compresiones rápidas hacia arriba hasta que salga el objeto. Notifica la situación a los servicios de emergencia. Realiza compresiones de RCP. Utiliza el desfribilador para retomar el ritmo cardíaco. 4 Heridas y hemorragias Sienta a la persona por posibles desvanecimientos. Cubre la herida con gazas o con un paño limpio. Comprime contra la herida durante 10 minutos. Utiliza un vendaje compresivo. Cambia las compresas si se empapan de sangre. Si no deja de salir sangre, pide ayuda médica. 5 Quemaduras graves Quita las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados en la zona quemada. Cubre la quemadura con un paño o una gaza sin apretar. Eleva la zona quemada por encima de la altura del corazón. Principales formaciones en primeros auxilios 3 Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Soporte Vital Básico (SVB) Maniobras contra el ahogamiento 1 2 Son un conjunto de maniobras iniciales diseñadas para estabilizar a una persona en una emergencia: Tratamiento de emergencia realizado cuando alguien no respira o no tiene pulso. Maniobra de Heimlich Procedimiento rápido para tratar la asfixia debido a una obstrucción por un cuerpo extraño. Comprueba si está en un entorno seguro. Compresiones Valora si el paciente responde a estímulos, respira con normalidad o tiene pulso. Presiones fuertes y rápidas en el pecho. Las personas con capacitación también dan respiraciones de rescate. Notifica la situación a los servicios de emergencia. Realiza compresiones de RCP. Utiliza el desfribilador para retomar el ritmo cardíaco. Con la mano en forma de puño rodea la cintura de la persona atragantada encima del ombligo. Da compresiones rápidas hacia arriba hasta que salga el objeto. 5 Quemaduras graves 4 Heridas y hemorragias Quita las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados en la zona quemada. Sienta a la persona por posibles desvanecimientos. Cubre la herida con gazas o con un paño limpio. Comprime contra la herida durante 10 minutos. Cubre la quemadura con un paño o una gaza sin apretar. Utiliza un vendaje compresivo. Eleva la zona quemada por encima de la altura del corazón. Cambia las compresas si se empapan de sangre. Si no deja de salir sangre, pide ayuda médica.

En Euskadi, los primeros auxilios han calado profundamente entre la ciudadanía. Solo en los talleres ofrecidos por Cruz Roja, miles de personas se forman cada año para estar preparadas y poder auxiliar a otros. En 2024, 7.565 personas participaron en cursos, y en lo que va de este año casi 4.000 ya lo han hecho. Madres y padres que desean saber cómo actuar ante una emergencia con sus hijos, personas mayores, jóvenes, deportistas y trabajadores de atención al público, entre otros, integran el perfil de los participantes. Las capacitaciones ofrecidas por Cruz Roja Euskadi muestran un compromiso equilibrado entre ambos sexos: en 2025, 1.887 mujeres y 1.998 hombres se inscribieron en ellas.

Los primeros auxilios no son útiles únicamente para quienes participan en voluntariados. Constituyen un conocimiento esencial para afrontar los riesgos y accidentes del día a día, donde muchas veces actuar de inmediato puede marcar la diferencia. Entre los talleres más demandados se encuentra la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que enseña a mantener la circulación y la respiración de una persona en paro cardiorrespiratorio. El Soporte Vital Básico ofrece herramientas para identificar y atender emergencias graves de manera estructurada, como pérdidas de conocimiento. Las técnicas de atención ante un atragantamiento enseñan maniobras , como la de Heimlich, que puede salvar vidas en segundos. El manejo de heridas y hemorragias prepara para detener sangrados, limpiar lesiones y prevenir complicaciones. Finalmente, el tratamiento de quemaduras e infecciones permite actuar rápidamente para reducir daños, aliviar el dolor y evitar que la situación se agrave.

Cualquiera puede ser testigo de una emergencia en su vida cotidiana: en el trabajo, en la calle, o en la escuela. Contar con nociones básicas de primeros auxilios permite actuar con rapidez y transmitir calma y seguridad en momentos críticos. Por eso, cada segundo sábado de septiembre se refuerza la importancia de extender esta formación a toda la población, desde niños hasta adultos mayores. Solo así es posible construir comunidades preparadas y conscientes, con un conocimiento que no solo es necesario, sino imprescindible.

Temas

Historias visuales

Comenta Reporta un error