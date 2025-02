«El implante coclear me ha abierto al mundo y a la vida de nuevo»

Izotz Mendiburu recuerda a la perfección el día en el que las ondas de sonido volvieron a reproducirse en sus oídos. «Fue hace dos años», rememora con emoción. Entró al Hospital Donostia en medio de un mundo muteado, repleto de barreras comunicativas que le habían alejado poco a poco de sus amigos y sus seres queridos, y abandonó el centro rodeado de una sinfonía musical que volvía a inundar sus oídos gracias a un implante coclear colocado en su cabeza, una «técnica muy novedosa» que «me ha abierto al mundo y a la vida de nuevo». Este hondarribiarra es uno de los casi 24.000 implantados cocleares que hay en el Estado, según los datos de la Federación AICE (Asociaciones de Implantados Cocleares de España), y que este martes celebran su Día Internacional. «Mi vida ha mejorado mucho, ha sido todo un acierto», reconoce con orgullo.

Mendiburu nació hace 50 años con un problema genético en uno de sus oídos. Una otosclerosis que afectaba al estribo de su oído izquierdo impidiendo el movimiento normal de este huesecillo que transmite el sonido desde el tímpano hasta el oído interno y que le provocó una pérdida auditiva progresiva, paulatina, hasta que fue quedándose sordo. La misma enfermedad por la que su madre también había sufrido problemas de audición. La condición tiende a ser hereditaria y, aunque afecta en una mayor proporción a mujeres que a hombres, se cree que los factores genéticos juegan un papel crucial en su desarrollo. Él no se libró de padecerlo también. Se operó hace años de ese oído, el izquierdo, «pero salió mal y perdí la audición», explica apenado.

Implante coclear Tratamiento de hipoacusias severas y profundas de origen coclear Unidad externa Unidad interna ACOPLAMIENTO La parte exterior e interior se acoplan entre sí mediante un imán que hace que se ajusten perfectamente Unidad externa Unidad interna UNIDAD INTERNA Tanto el oido externo como el medio no participan en el proceso de audición de los pacientes implantados Receptor-estimulador 3 4 CEREBRO Nervio auditivo 2 1 Cóclea 6 Cable 5 Oído medio Hueso craneal Electrodos Canal auditivo externo Corteza auditiva 6 CEREBRO 1 El micrófono recibe los sonidos del exterior 2 El procesador codifica la señal sonora y la convierte en impulsos eléctricos 3 La bobina envía las señales al receptor interno 4 El receptor-estimulador se implanta bajo la piel. La solución llegó enseguida. Los médicos le recomendaron ponerse unos audífonos, concretamente uno que «pasaba todos los sonidos del oído derecho al izquierdo» que le permitían «escuchar a la gente más o menos bien» y hacer una vida medianamente normal. Lo agradeció. Pero el remedio fue pasajero, porque a los pocos meses el guipuzcoano comenzó a perder la audición en el oído derecho, «en el bueno.Los audífonos ya no me funcionaban, no podía atender a la gente.Una gran faena».

«Fue una época muy dura», recuerda. Porque a la pérdida de audición se le sumó la irrupción de la crisis sanitaria del coronavirus y con ello las mascarillas y mamparas de metacrilato. Medidas para frenar la propagación de contagios que para este hondarribiarra también se convirtieron en barreras comunicativas que le fueron alejando progresivamente del mundo que le rodeaba, de sus amigos, pero también de su familia más cercana. La convivencia comenzó a ser complicada en su domicilio. «Todo eso me fue excluyendo socialmente. No escuchaba nada.En casa tampoco les oía bien a mi hija y a mi mujer.Me era muy difícil mantener una simple conversación», recuerda.

Su vida empezó a cambiar por completo, poco a poco, como una gota malaya. Primero se acabaron los paseos con el perro, después las salidas al monte... y así hasta que un día se dio cuenta de que era otra persona, encerrada en sí mismo. «Me cambió hasta el humor. No quería estar con nadie, ni me apetecía juntarme con la gente a cenar y me fui quedando cada vez más solo.Además, cada dos por tres estaba de mala leche porque todo me ponía nervioso. Y así te terminas excluyendo», sentencia. La situación de exclusión comenzó a pasarle factura también a nivel emocional. «Estaba a mi bola y me entró hasta depresión», admite. Y aunque asegura que intentaba darle la vuelta a la situación, «cuando había mucho ruido todavía era peor».

«Me fui excluyendo socialmente, no quería estar con nadie, me cambió el humor y me entró hasta depresión»

Con el tiempo fue aprendiendo a leer los labios para salir del paso, aunque con el protector bucal que se debía utilizar durante la época más dura de la pandemia se convertía en una labor «casi imposible. Hay gente que hace el esfuerzo para entender a la gente que no oye bien, pero otra muchísima ni se da cuenta de que tienes dificultades y a veces incluso se te ponen a chillar. Pero no se dan cuenta que la cuestión no es que me chillen, sino que te hablen claro».

Después de muchas idas y venidas, Mendiburu se topó hace un par de años con el equipo que comanda el otorrinolaringólogo Xabier Altuna en el Hospital Donostia, donde le comentaron la posibilidad de someterse a una pequeña operación para colocarle un implante coclear que le permitiría volver a escuchar de nuevo todos los sonidos con total nitidez. Un dispositivo que se coloca mediante cirugía dentro y fuera de la cabeza del paciente, y que va unido mediante un cable a un procesador con micrófono integrado que permite transformar las señales acústicas en señales eléctricas para estimular el nervio auditivo.

Ampliar Izotz Mendiburu, sentado en el centro rodeado del equipo médico de otorrinolaringólogos del Hospital Donostia que comanda Xabier Altuna. Gorka Estrada

Estimulación del nervio

A diferencia de los audífonos tradicionales, que se limitan a amplificar los sonidos para que puedan ser detectados por los oídos dañados, los implantes cocleares van alrededor de las partes dañadas de este sentido y estimulan directamente el nervio auditivo, que envía las señales generadas por el dispositivo al cerebro y este las reconoce como un sonido.

El guipuzcoano no se lo pensó dos veces. A las pocas horas –la cirugía dura entre dos y tres horas, dependiendo de cada caso– y tras realizar los ajustes pertinentes con el servicio de otorrinolaringología del hospital, el centro de referencia de este tipo de implantes no solo para los tres territorios histórico de Euskadi sino también de la comunidad autónoma de La Rioja, los sonidos volvieron a florecer en los oídos de Mendiburu. «Fue algo muy bonito volver a escuchar a los pájaros, los animales, la naturaleza... Y también a mi hija o mis sobrinos», rememora visiblemente emocionado.

«Después de la operación tienes que volver a aprender a escuchar y hablar. Es un trabajo duro, pero también muy bonito»

Junto a este dispositivo, el hondarribiarra se sometió también a otro implante de vía ósea llamado Baha, que transmite el sonido a la cóclea a través de vibraciones del hueso craneal. «La operación fue dura. Dos implantes a la vez y hasta que te cicatriza...», resume mientras atusa su cabellos para mostrar ambos dispositivos.

Sin embargo, no basta con implantar este dispositivo para que una persona sorda escuche correctamente, sino que, aunque el proceso de recuperar la audición empiece con una intervención quirúrgica, es igual de importante la rehabilitación, un periodo en el que interviene un equipo multidisciplinar liderado por un logopeda. «Es un proceso lento, porque tienes que volver a aprender a escuchar y entender de nuevo todos los sonidos. Yo estuve un mes. Es un trabajo duro, pero también bonito y, por fortuna, todo ha salido muy bien», certifica.

Han pasado ya dos años desde entonces y «mi vida a mejorado mucho», reconoce el guipuzcoano, que en este tiempo ha retomado sus paseos por el monte o las comidas con amigos que desaparecieron durante unos años. «Ya puedo estar en las cenas, en el trabajo también puedo escuchar y participar... Ha sido todo un acierto. Ahora tengo que tener un poco de cuidado con el agua, a la hora de ducharme y demás, pero por lo demás es muy cómodo, prácticamente se me olvida que llevo dos implantes en la cabeza», sostiene mientras muestra su «agradecimiento y gratitud para el equipo del Hospital Donostia. Espero que puedan ayudar a muchos más sordos a hacerles la vida un poco más fácil».

