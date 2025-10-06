Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación

El 29 de diciembre de 1913, el periódico 'The Times' publicó el que puede ser considerado a la vez como el mejor y peor anuncio de la historia. Decía así: «Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito». Pocos mensajes podían ser más atractivos para los amantes de la aventura. Más de 5.000 aspirantes -incluidas mujeres, pese a lo que decía el mensaje- respondieron al cebo lanzado por el explorador británico Ernest Shackleton. Este había tratado de llegar al Polo Sur en dos ocasiones anteriores. La primera, entre 1901 y 1904, a las órdenes de otra leyenda de la exploración, Robert Scott, al que le uniría desde entonces una enemistad eterna. La segunda, en 1907 y ya como líder, se quedó a menos de 200 kilómetros de su objetivo

El grupo de expedicionarios posa en la cubierta del 'Endurance' para una foto de grupo. Era el comienzo de la expedición y el barco navegaba hacia la Antártida para cruzar posteriormente a pie el continente helado. Frank Hurley

La parte negativa del anuncio es lo que desconocían los 27 elegidos más un polizón: el 'Endurance', el barco que les debía llevar a la Antártida para atravesar por tierra el continente helado, no era, ni de lejos, el buque para navegación polar más resistente de la época, como se vendió por aquel entonces. Así lo asegura Jukka Tuhkuri , profesor de mecánica de sólidos en la Universidad Aalto y uno de los investigadores de hielo más destacados del mundo. «No fue diseñado para las condiciones de compresión del hielo antártico, sino para condiciones más suaves en el borde del hielo ártico», explica el especialista y miembro de la expedición que en 2022 encontró los restos hundidos de la embarcación a 3.000 metros de profundidad.

«Basado en los diarios de expedición, la correspondencia de Shackleton y el análisis estructural, el 'Endurance' no se encontraba entre los barcos más resistentes de su época, y el timón no fue la principal causa de su hundimiento. Si bien la razón final fue el desgarro de la quilla, se hundió simplemente porque el barco fue aplastado por la compresión del hielo», asegura Tuhkuri. Su principal punto débil estaba «en la sala de máquinas, que no solo era más grande que en otros barcos antárticos tempranos, sino que carecía de vigas que le habrían proporcionado resistencia contra la compresión del hielo. La comparación con otros barcos polares de madera no es favorable para el 'Endurance': los barcos diseñados para la compresión del hielo eran más resistentes».

Botado en Noruega en 1912 con el nombre de 'Polaris' y diseñado para viajes polares de recreo y caza de osos, se trataba de un bergantín de 44 metros de eslora, tres palos y tres cubiertas en las que se repartían espaciosos camarotes, salón para fumadores y un cuarto oscuro para revelar fotografías. Su casco estaba construido con planchas de roble y pino noruego, y reforzado con palosanto. Shackleton lo adquirió a sus propietarios originales por un precio de 11.600 libras.

Las deficiencias estructurales del 'Endurance', especialmente en el cuarto de máquinas, las vigas de cubierta y la falta de refuerzos diagonales, lo hicieron menos resistente que otros barcos polares de su época. DESPLAZAMIENTO: 350 toneladas VELOCIDAD: 10,2 nudos Mástil redondo con velas cuadradas Sala de máquinas Casco con el doble de grosor de lo habitual Motor Camarotes Caldera Salón Cocina Laboratorio ESLORA: 43,9 metros MANGA: 7,6 m DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DEL 'ENDURANCE' Desde un punto de vista estructural, los barcos polares de finales del siglo XIX y principios del XX se pueden clasificar en tres tipos: barcos de madera, siguiendo la tradición de los balleneros; barcos de expedición de madera construidos para condiciones de hielo flotante; y rompehielos hechos de acero. El 'Endurance' pertenecía a la primera clase 'Endurance' 17 de diciembre de 1912 como Polaris, rebautizado posteriormente 'Endurance'. 'Fram' El 'Fram' fue usado por Roald Amundsen en su expedición al Polo Sur desde 1910 a 1912 ‘Scotia’ ‘Deutschland’ Secciones transversales idealizadas de los primeros barcos antárticos. El 'Endurance', el ‘Discovery’, el ‘Bélgica’, el ‘Scotia’ y, presumiblemente, el ‘Aurora’, eran del tipo (a); el 'Fram', el ‘Gauss’ y el ‘Deutschland ’eran del tipo (b). a) b) Carga compresiva del hielo 1 Falta de refuerzos diagonales A diferencia de otros barcos polares, el 'Endurance' no tenía vigas diagonales para reforzar el casco. Estas vigas son cruciales para resistir la distorsión del casco bajo cargas de hielo no simétricas. Plano original de la sección transversal central del 'Endurance'. ('Fram'næs Mekaniske Værksted, 1911) Sección transversal central tras las modificaciones sugeridas por Shackleton para el rompehielos Deutschland. (Filchner, 1922/1994). Erskine Press. Refuerzos Revestimiento de roble Debilidad en las vigas de cubierta Las vigas de cubierta del 'Endurance' eran más débiles en comparación con otros barcos polares. Además, en el área del cuarto de máquinas, había solo una viga continua, lo que debilitaba aún más esta sección. 2 Sección transversal desde una sala de máquinas sin entrepuente. Diseño del cuarto de máquinas El cuarto de máquinas del 'Endurance' era más largo que el de otros barcos polares. Esto creó un espacio abierto sin vigas de refuerzo, lo que redujo la resistencia del casco en esa área. 3 La sala de máquinas medía 8,4 m (el 22% de la longitud del barco). A Motor a vapor de carbón Caldera B B A La quilla estaba formada por cuatro piezas de roble macizo de 2 metros de grosor. Timón y la hélice no retráctiles Eran más vulnerables al daño por el hielo. Además, la quilla sobresalía 300 mm por debajo del casco, lo que facilitó que el hielo la arrancara. 4 Ausencia de compartimentos estancos El 'Endurance' no tenía compartimentos estancos, lo que aumentó su vulnerabilidad al hundimiento una vez que comenzó a entrar agua. 5 El 'Endurance' fue destrozado por el hielo el 24 de octubre de 1915. (Anotaciones de Worsley, 1916). Instituto de Investigación Polar Scott de la Universidad de Cambridge. Forma del casco El 'Endurance' tenía lados rectos y una relación longitud/ancho de 5,8, lo que lo hacía más vulnerable a la compresión del hielo. 6 Barcos como el 'Fram' tenían lados inclinados y una relación más baja (3,5), lo que les permitía ser levantados por el hielo en lugar de ser aplastados. 0 500 km. Las deficiencias estructurales del 'Endurance', especialmente en el cuarto de máquinas, las vigas de cubierta y la falta de refuerzos diagonales, lo hicieron menos resistente que otros barcos polares de su época. La epopeya del 'Endurance'

El 'Endurance' partió de Plymouth el 8 de agosto de 1914, apenas unos días después de que estallara la Primera Guerra Mundial. El objetivo ya no era llegar al Polo Sur, un hito logrado ya por Roald Amundsen en 1911. Se trataba de cruzar por tierra -hielo, más bien- el continente helado. El buque llegó en diciembre a las aguas antárticas. La idea inicial pasaba por atracar en la bahía de Vahsel, en el mar de Weddell. Allí, la tripulación desembarcaría para cruzar la Antártida sobre trineos tirados por perros pasando por los campamentos instalados en la ruta por un segundo equipo, embarcado en el 'Aurora', desde las costas del mar de Ross, en el extremo opuesto del continente.

Sin embargo, el barco quedó atrapado en el hielo. Cuando las provisiones se acabaron, los 28 tripulantes tuvieron que sobrevivir a base de las focas y pingüinos que cazaban. Cuando comprobaron que el 'Endurance' no resistiría el embate del hielo, lo abandonaron y montaron tiendas a su alrededor. Acabaría hundiéndose el 21 de noviembre de 2015, casi un año después de su llegada. Antes, la expedición había utilizado los botes salvavidas para llegar a la inhóspita isla Elefante y se habían comido a los 69 perros y al gato que los acompañaban. Desesperado, Shackleton partió junto a cinco hombres en busca de ayuda el 24 de abril de 1916. Dos semanas después y tras recorrer 1.300 kilómetros en unas condiciones infernales, llegó a una estación ballenera en la que pidió ayuda. Era el 30 de agosto cuando volvió a bordo de un barco chileno y salvó a los 20 expedicionarios.

1-A toda vela (5/12/1915) El 'Endurance' zarpa de Georgia del Sur. Se había diseñado en Noruega para cruceros árticos de caza de osos polares. 2-La banquisa A mediados de enero de 1915 los expedicionarios se topan con la banquisa de hielo suelto. 3-Se alejan del objetivo (18/1/1915) Los hielos terminaron por atrapar al ''Endurance'' a mediados de enero de 1915. Desde ese momento, están a merced de los elementos. La banquisa los va trasladando lentamente hacia el norte. 4-Casi un año en el hielo (27/10/1915) Los expedicionarios pasaron 9 meses en el hielo junto al barco, mientras eran trasladados por el hielo hacia el norte. No podían hacer nada salvo esperar, confiando en que el hielo, con la llegada del verano, liberara al ''Endurance''. 5-El naufragio del ''Endurance'' (21/11/1915) La presión del hielo termina por hundir el barco y el ''Endurance'' es finalmente abandonado el 27 de octubre de 1915. Tres semanas después el hielo termina por echarlo a pique. 6-A los botes (9/4/1916) Los expedicionarios se echan al mar en tres botes. Las tres embarcaciones consiguen llegar a la isla Elefante tras una semana de travesía. Isla Elefante 7-Han escapado del hielo, pero apenas les quedan víveres. El punto en el que se encuentran está alejado de cualquier ruta de navegación y saben que si se quedan allí, nadie va a encontrarlos. 8-La travesía de la 'James Caird' (10/05/1916) La solución es componer el mejor bote posible y que seis personas, encabezada por el propio Shackleton, viaje en busca de ayuda. Zarpan en abril de 1916 y consiguen llegar hasta las bases balleneras de Georgia del Sur. 9-El rescate El 30 de agosto el barco chileno 'Yelcho' rescata al resto la tripulación. AUX STEP FOR JS

El viaje del 'James Caird'

Uno de los integrantes de la expedición de Shackleton, Frank Worsley, era un navegante experimentado y registró con un sextante el lugar del hundimiento: 68°39'30.0" sur y 52°26'30.0" oeste Sextante Permite medir ángulos entre el sol y el horizonte. Conociendo la elevación del sol y la hora del día se sabe la latitud y así la ubicación. El balanceo y los pocos momentos de sol dificultaban la medición con el sextante. Mástil mayor 5 m. Mástil menor 3,8 m. Construyeron una cubierta, sellaron las juntas con óleos del pintor de la expedición y colocaron mástiles y velas. Manga: 1,8 m. Eslora: 6,9 m.

Las fotografías fueron captadas por el australiano Frank Hurley, embarcado en la expedición

¿Héroe o villano?

Shackleton ha pasado a la historia por esta increíble historia de supervivencia y por su épico empeño de rescatar a sus tripulación. Sin embargo, el trabajo de Tuhkuri apunta a que el aventurero británico conocía las debilidades del 'Endurance'. «Shackleton lo sabía. Antes de zarpar, lamentó las deficiencias del barco en una carta a su esposa, diciendo que cambiaría el 'Endurance' por su anterior barco sin dudarlo -el 'Nimrod', empleado en la segunda de sus expediciones-. De hecho, había recomendado vigas diagonales para otro barco polar durante una visita a un astillero noruego. Ese mismo barco quedó atrapado en hielo comprimido durante meses y sobrevivió», dice Tuhkuri. Lo confirmó también John King Davis, uno de los capitanes más experimentados de la época al que Shackleton había intentado reclutar en vano.

Hallado en 2022, el casco de la embarcación estaba en buen estado de conservación, a unos 3.000 metros de profundidad y a unos 7,5 km de la posición en la que el capitán Frank Worsley registró su hundimiento, en el mar de Weddel (68°39′S 59°34′O). El descubrimiento fue posible gracias al rompehielos Agulhas II Falklands Maritime Heritage Trust and National Geographic

¿Por qué lo hizo entonces?

«Esta es la pregunta clave. No lo sabemos con certeza, pero creo que él comprendió que, si quieres lograr algo, necesitas empezar a dar pasos hacia la meta. Si planeas demasiado o piensas demasiado, puedes terminar quedándote en casa. Quizás el 'Endurance' era el mejor barco disponible con el dinero que tenía y en ese plazo. Entiendo que Shackleton estaba dispuesto a correr riesgos porque confiaba en sí mismo, en que podría resolver los problemas si se materializaban. Ahora sabemos que así fue. Logró que todos sus hombres regresaran a casa. Además, era optimista; su filosofía era mantenerse optimista pase lo que pase».

