Hasta 500 euros para llegar preparado al primer día de clase

Ya casi se oye el timbre llamando a los alumnos. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Quizás es por el mal tiempo con el que se está despidiendo agosto, pero muchas familias ya han cambiado el 'chip' y están pensando en los estudios y ultimando las compras necesarias para que sus hijos empiecen las clases lo más preparados posible. Y rascándose la cartera para ello. De media, los hogares guipuzcoanos gastan casi 500 euros en equiparse para el nuevo curso, un 17% más que la media estatal (425 euros) y 160 euros más que el año pasado, según recoge el estudio 'Vuelta al cole' del Observatorio Cetelem, que analiza la intención de gasto prevista por las familias para el inicio del curso escolar. En lo que más gastarán, según las respuestas de los encuestados, es en material escolar (85%), libros de texto (70%) y ropa o uniforme (68%). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) eleva esta cuenta a los 520 euros por alumno.

Son muchas las familias que deben hacer un sobreesfuerzo en septiembre para afrontar los gastos del nuevo curso. La cesta de la compra rápidamente se llena con esenciales, pero cada pequeña cosa suma: una mochila son unos 35 euros; un chándal para deporte escolar, otros 40; sumado a los 32 euros que han costado los cuadernos y carpetas, ya se superan los 100 euros. Y ese es solo el comienzo. Pues a lo largo del curso hay un sinfín de gastos que desembolsar. Las tasas administrativas siguen siendo los conceptos que más pesan en la factura escolar de todo el curso: suponen un coste anual medio de 1.200 euros (en colegios públicos), 3.500 para quienes vayan a un centro concertado y hasta 8.300 en los privados. Una diferencia de 7.000 euros entre colegiar a los hijos en colegios públicos o privados.

Suma y sigue. Que los pequeños para ir a clase utilicen el servicio de autobús supone entre 70 y 120 euros más (de nuevo, en base al tipo de escuela). El servicio de comedor añade otros 100 euros -170 en los colegios privados-, y las actividades extraescolares, como deportes, idiomas o música, otros 60-100 euros. En el caso de que sea más de un hermano, la cantidad se dispara. Las familias vascas tienen previsto gastar, de media, 2.291 euros por hijo durante el próximo curso, por debajo de la media en el Estado (2.588 euros), según la misma encuesta de la OCU.

Más de la mitad de las familias encuestadas (54%) por el Observatorio Cetelem tiene la intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole. Un 27% declara tener intención de reducir dicho presupuesto, frente a un 20% que declara que lo aumentará.

Libros de texto. Puede que las tecnologías hayan irrumpido con fuerza en las aulas y que los ordenadores y las tablets estén sustituyendo a muchos cuadernos, pero si algo queda claro es que los libros de texto son un esencial para que los alumnos puedan seguir las instrucciones y explicaciones del profesor y realizar los ejercicios. No solo eso. También se cuelgan la medalla de oro como el apartado más costoso de la vuelta al cole: según el estudio del comprador financiero Banqmi, que analiza 270 colegios de toda España (150 públicos, 69 concertados y 51 privados), las familias españolas pagarán este curso 2025-2026 hasta 192,26 euros por los libros. En el caso de las familias vascas, esta cifra crece hasta los 210,50 euros, casi un 10% más. Y es que el precio medio de un solo libro puede rondar los 40 euros, en función del grado a cursar (Primaria, ESO o Bachillerato). Eso sí, cada vez son más las familias que, para tratar de ahorrar, optan por el intercambio y la reutilización de los libros de texto.

Material escolar. Por mucho que se intente hacer uso de los cuadernos, carpetas, bolígrafos y mochilas de otros años, el material escolar es lo que más prevén comprar los hogares, con un 85% de las familias mencionándolo en el estudio de Cetelem, seguido de los libros de texto (70%) y la ropa o uniformes (68%). Y en las papelerías guipuzcoanas, lo notan. Desde Tamayo señalan que «este año, debido al mal tiempo que ha venido después de Semana Grande, la gente ha cambiado rápido el 'chip'. Ya piensan en la vuelta al cole y, cómo no, el producto estrella son las agendas 2025-2026».

Además del mal tiempo, muchas familias aprovechan las últimas semanas de agosto para hacer las primeras compras, fechas en las que «hay menos gente. Cuando llega la recta final se nota mucho en las tiendas, escasean los productos, se concentran muchas familias... Ahora está todo más tranquilo», apuntaba una donostiarra junto a su hijo mientras ojeaban las distintas ofertas disponibles ya en los escaparates, preparados ya para el inicio del curso.

Ropa y uniforme. Algo que en muchos casos necesita ser actualizado año tras año son los uniformes escolares. Y es que a estas edades los chavales no dejan de crecer, por lo que de un año a otro es probable que se les hayan quedado pequeña alguna prenda. Un uniforme completo, que incluye una camiseta de manga corta, otra de manga larga, un jersey o sudadera, pantalón, medias y versión de deporte puede llegar a rondar los 90 euros.

Aportación mensual o anual. A estos gastos se suma el pago administrativo que se reembolsa de manera anual al principio de curso (la matrícula), así como las cuotas mensuales. Aunque la ley vasca de Educación, aprobada en 2024, prohíbe a los centros concertados «imponer la obligación de abonar cuotas o realizar aportaciones» por servicios financiados con fondos públicos, según el estudio de la OCU, estas partidas siguen siendo las que más pesan en la factura escolar. En los centros concertados representan el 42% del coste anual (1.448 euros de media), y en los privados, el 71% (5.898 euros de media).

Comedor. La cuota de comedor es otro gasto que, a fin de mes, se deja notar en las cuentas bancarias familiares. En base al tipo de centro en el que esté matriculado el estudiante, la suma de este servicio a la factura general puede ser mayor o menor: en el caso de los colegios públicos, suele rondar los 107 euros al mes, 139 en concertados y 162 en privados (media estatal según la OCU).

