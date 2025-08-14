Un proyecto enfocado al ascenso a Primera

Marcos Rodríguez Eibar Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Eibar arranca este sábado la temporada 2025/26 ante el Málaga con un proyecto que combina continuidad en su identidad y retoques clave en la plantilla. Después de una pretemporada que ha dejado sensaciones de orden defensivo y compromiso colectivo, el equipo afronta el reto de volver a pelear por los puestos altos, aunque con varias incógnitas que deberán resolverse en las primeras jornadas.

Una de las bases del nuevo curso será la solidez defensiva. La llegada de Jair Amador, Leonardo Buta y Álvaro Rodríguez aporta jerarquía, experiencia y profundidad a la zaga, algo que ya se ha notado en la seguridad mostrada durante los amistosos veraniegos. El técnico, Beñat San José, ha encontrado en estos fichajes un refuerzo no solo físico, sino también en liderazgo, un aspecto clave para afrontar los tramos de mayor presión.

En la portería, la competencia promete ser intensa. Luis López y Jonmi Magunagoitia se disputarán el puesto con argumentos sólidos, lo que puede traducirse en un rendimiento más alto bajo palos. Ambos han tenido minutos en pretemporada y han demostrado cualidades diferentes: López, con su físico y reflejos, y Magunagoitia, con su sobriedad y lectura del juego. La elección no será sencilla y puede variar a lo largo del curso.

Sin embargo, el mayor reto está en el gol. Esta temporada Javier Martón acompañará a Jon Bautista en la demarcación de 'nueve'. Jon Magunazelaia apunta también a ser una alternativa importante en punta, sumando movilidad, desborde y olfato de gol, aunque también podrían verse rotaciones y ajustes tácticos para suplir la falta de un '9' en caso de que fuera necesario.

La adaptación de los nuevos fichajes será otro factor determinante. La plantilla ha cambiado en varios puestos clave y necesita cohesión rápida para evitar un arranque irregular. Jugadores como Aleix Garrido, que puede aportar visión de juego en la medular, o Álvaro Rodríguez, que ofrece recorrido y seguridad en el lateral, deberán integrarse a la dinámica de equipo sin perder tiempo.

El calendario tampoco concede margen de error. Arrancar ante el Málaga, un rival directo en la lucha por el ascenso, y enfrentarse en las primeras jornadas a equipos con aspiraciones similares, como Granada y Huesca, marcará el tono del curso y la confianza del vestuario. Un buen inicio podría colocar al Eibar en la dinámica positiva necesaria para afrontar el tramo más exigente de la temporada con opciones reales de pelear por lo más alto.

En definitiva, el Eibar de la 2025/26 se presenta como un equipo con una base sólida atrás, competencia en portería, una incógnita en la producción ofensiva y una plantilla que, si se acopla rápido, puede ser protagonista en la lucha por el ascenso. El arranque será clave para medir hasta dónde puede llegar un proyecto que combina experiencia, juventud y un claro objetivo: volver a estar entre los mejores.

