Una goleada que adorna el cierre en casa

Letizia Gómez Eibar Domingo, 25 de mayo 2025, 02:00

La victoria más abultada de la temporada adornó la despedida del curso en Ipurua, que disfrutó de todo un festín de goles y emociones en la que supuso la despedida, entre otros, de Matheus Pereira, que con sus lágrimas tras ser sustituido en la recta final del choque, confirmó su adiós ante una afición que, puesta en pie, le tributó una sentida ovación en agradecimiento por sus tres años de servicio al club.

Aplausos que el brasileño compartió con gusto con todos los compañeros que redondearon una goleada inaugurada por José Corpas al filo del descanso con un intencionado disparo desde su casa en la localidad jienense de Baños de la Encina al ver adelantado al meta rival tras un robo de balón que él mismo protagonizó.

Pero lo que, a la postre, propició que todos los seguidores azulgranas que acompañaron a su equipo en su última función se marcharan a casa con una gran sonrisa en la cara fue la inmediata respuesta al tanto del empate de Jon Bautista, que aprovechó un balón peinado por Guruzeta tras un saque de puerta de Magunagoitia para celebrar su reciente renovación hasta el 2028 apuntándose el primer tanto del tercer doblete que firma desde la llegada de Beñat San José al banquillo armero.

El colofón final lo puso Chema Rodríguez, que cumplida una sanción que vio reducida de cuatro a dos partidos de suspensión, también quiso sumarse a los festejos con su segundo gol en los cuatro años que ha militado en la escuadra eibarresa.

Fue el mejor final posible a un ejercicio en el que, por primera vez desde que descendió a Primera, no ha podido estar en la lucha por los puestos de ascenso que dejó escapar en las tres ediciones anteriores.

La eficiencia y la creatividad ofensiva mostradas en la segunda mitad del encuentro de ayer son, y deben ser en la siguiente temporada, muestra del libreto que el técnico donostiarra se ha encargado de grabar a fuego desde que aterrizó en Ipurua en febrero para frenar la deriva que vivía el equipo y que Joseba Etxeberria no acertó a revertir.

Invitado a la fiesta del Levante

La felicidad de los de Morales y compañía, contrastó con el drama que se vivió en Elda, donde el cuadro local vio roto su sueño de aferrarse a la categoría tras su empate final (3-3) ante el Racing de Santander, que le convertía en el cuarto y último descendido junto a los ya desahuciados Cartagena, Racing de Ferrol y Tenerife.

También fue una tarde decepcionante en Anduva, donde el Mirandés soñaba con poder disfrutar junto a su entregada masa social de un ascenso que ha quedado en 'stand by' tras no poder pasar del empate frente a un Almería. Los andaluces se jugaban la sexta plaza y se notó en su desempeño. Parten con un punto de ventaja sobre el Granada, séptimo clasificado, que superó no sin sufrimiento, al Castellón (2-1).

El que mejor lo tiene ahora para celebrar su vuelta a Primera sin tener que disputar el playoff de ascenso es el Elche, que tras ganar al Málaga (2-0), se ha catapultado al segundo puesto con dos puntos de renta respecto al Oviedo y al Mirandés. Los ilicitanos cuentan con el golaverage a favor respecto a los asturianos, pero no sobre los burgaleses.

