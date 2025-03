Un descafeinado adiós a las opciones de ascenso Un Eibar obligado a parar al Cádiz a base de faltas, se condena a pulular en zona de nadie tras no pasar de un empate que no le sirve para mantener viva la llama de la ilusión

Letizia Gómez Eibar Martes, 1 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Qué poco ha durado la alegría en la casa del Eibar. Ganar era la única forma de reducir los diez puntos que le separaban de las plazas de un playoff con el que la afición armera se había vuelto ilusionar, pero el cuadro armero se vio resignado a sumar un punto que no evita un descafeinado adiós a la posibilidad de luchar por un billete para luchar por subir. El único consuelo que queda se ha ampliado a nueve la distancia respecto al descenso, lo que da una relativa tranquilidad para afrontar las nueve últimas jornadas.

Tal y como temía el preparador azulgrana, finalmente no pudo tener a su disposición a Arnau Comas, que no se recuperó a tiempo del traumatismo agudo que sufrió en el hombro derecho durante el entrenamiento del viernes. De modo que, después de haber alineado al catalán de inicio en los cuatro últimos partidos, el donostiarra volvió a recurrir a Aritz Arambarri para cubrir su vacante.

El regreso del azkoitiarra no fue el único retoque que hizo en una línea defensiva que solo había recibido un gol en los cuatro últimos partidos, puesto que dejó a Hodei Arrillaga en el banquillo con la pretensión de buscar una mayor profundidad con Cristian en el lateral izquierdo.

Cerco protegido Jonmi y el poste evitaron males mayores, mieentras que Bautista pudo marcar antes del descanso

Por delante del marbellí colocó a Antonio Puertas en la plaza que Xeber Alkain venía ocupando en las cuatro últimas citas, mientras que apostó por el dinamismo de Jorge Pascual, suplente ante el Huesca, para enlazar junto a Corpas con el referente a buscar, un Jon Bautista que, tras marcar su sexto tanto del curso el pasado fin de semana en Ipurua, entró de lleno en el 'top' de los máximos anotadores de la historia del Eibar con 29 dianas.

Pese al gran número de bajas completadas por las ya conocidas ausencias de Troncho, Madariaga, Chema Rodríguez, Iván Gil y Martín Merquelanz, al conjunto azulgrana no le valía otro resultado que no fuera ganar para no despedirse de unas opciones de pelear por alcanzar los puestos de playoff, que para colmo ya se habían visto reducidas tras los triunfos del Huesca y el Oviedo, los dos candidatos más cercanos a atrapar.

Un objetivo idéntico al que manejada el Cádiz, que tras su derrota en Tenerife, también necesitaba un triunfo que no pusiera fin a unas expectativas lastradas por la renqueante primera vuelta de campeonato que provocó el despido de Paco López y la posterior contratación de Garitano a primeros de diciembre.

Y, dado que jugaban en casa ante una afición poco satisfecha, la escuadra amarilla reclamó el balón desde el principio, liderados por un Raúl Ontiveros que inauguró su espectáculo particular con un lanzamiento directo de falta que no acabó en el fondo de la portería de Magunagoitia porque el poste derecho de su portería lo evitó.

Lastrados Arbilla y Bautista vieron su quinta amarilla, por lo que se perderán el partido del sábado ante el Oviedo

Obligado a parar a su rival hasta con una veintena de faltas solo en la primera mitad, los eibarreses trataron de aprovechar sus escasas incursiones con centros laterales como el que Arbilla mandó por encima del larguero poco antes de que Chris Ramos obligara a Magunagoitia a tirar de reflejos para rechazar un disparo casi sin ángulo del delantero gaditano tras dejar atrás a Arambarri.

Sin llegar a arrugarse pese al empuje de los locales, el Eibar no perdió de vista una portería rival que Arbilla estuvo muy cerca de perforar con un potente disparo desde la frontal que el guardameta amarillo rechazó con una buena estirada.

En pleno toma y daca, el guardameta zornotzarra volvió a ser providencial para mantener su portería a cero al interceptar un centro que Chris Ramos ya se disponía a cabecear hacia su marco, aunque la última gran ocasión para desnivelar el marcador antes del descanso la tuvo un hasta entonces eclipsado Jon Bautista, que cabeceó fuera un centro de Cristian.

Atenazados por el miedo

Pero pese a que el empate no le servía a ninguno de los dos, el miedo a perder pudo más que las ganas de ganar de los dos equipos y, aunque el Cádiz puso algo más de carne en el asador, la única acción destacable fue un desviado remate de Ocampo.

Para colmo, el árbitro tuvo tal tino a la hora de mostrar las tarjetas que después de haber amonestado en la primera mitad a un Arbilla que estaba apercibido, también dio de pleno con Bautista, que, al igual que el capitán, se perderá el partido del sábado (16.15 horas) ante el Oviedo en Ipurua. Dos sensibles ausencias, en especial la del navarro, que deja a San José con solo dos centrales disponibles.

Comenta Reporta un error