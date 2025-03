Un conformismo que no resuelve nada

«En la segunda mitad no hemos estado finos», reconoce San José

Beñat San José se quedó con las ganas de celebrar su tercer triunfo consecutivo. «Queríamos ganar de nuevo, pero no ha podido ser. No era fácil, porque ellos se jugaban la vida», declaró resignado al termino de un choque que le deja «sensaciones encontradas porque la primera parte ha sido muy buena, con dominio y ocasiones que hemos llegado a concretar con un gol que nos han anulado. Pero la segunda mitad no me deja un buen sabor de boca, porque no hemos estado nada finos». En cualquier caso, valora que «los jugadores no se han guardado nada y lo han intentado hasta el final. Cuando se da todo hay que estar orgulloso del trabajo que se hace», comentó el donostiarra.