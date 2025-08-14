Xabier Anduaga: «Salía durante toda la noche y actuaba a las once de la mañana como si nada»

La playa de la Zurriola es otro de los enclaves clave de la Semana Grande.

Nuestra compañera María José Cano afirmaba en este periódico hace apenas 24 horas que Xabier Anduaga (Donostia, 1995) se había convertido por derecho propio «en uno de los grandes cantantes que ha escrito con letras de oro su nombre en la historia de la Quincena y de la ciudad» tras su recital con canciones, arias de ópera y zarzuela junto al magnífico pianista Maciej Pikulski en el Teatro Victoria Eugenia. El artista, considerado uno de los mejores tenores del mundo y con una larga trayectoria en su haber desde que debutara con ocho años en el Orfeón donostiarra, ha actuado en teatros y festivales de todo el mundo, además de subirse a escenarios como el Teatro Mijaílovski de San Petersburgo, el Müpa de Budapest, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Filarmónico de Verona, el Festival de Ópera Donizetti de Bérgamo, el Centro Nacional de las Artes Escénicas de Pekín... Pero Anduaga es mucho más que todo eso y, sobre todo, es un donostiarra que siente la ciudad muy suya, incluida la Semana Grande.

– ¿Qué sientes cuando te preguntamos por la Aste Nagusia?

– Alegría. Todos los recuerdos que me vienen a la cabeza son buenos, la verdad. Te podría hablar de comerme un helado con mis amigos, de pasar tiempo de ocio y de calidad con mi familia, de cenar en la Artesana... La lista es interminable.

– Pero entiendo que tu profesión ha aportado una singularidad a tus vivencias...

– Obviamente. Sin ir más lejos, jamás olvidaré los 14 de agosto cuando me tocaba salir a cantar La Salve con el Orfeón donostiarra. Fueron años maravillosos. Actuábamos por la tarde, salíamos durante toda la noche y, sí, de gaupasa (se ríe) cantábamos en la misa de las once de la mañana del Día de la Virgen como si nada. Son momentos que ahí se quedan. Siempre he subrayado que gran parte de lo que estoy viviendo profesionalmente en estos momentos se lo debo a todo mi recorrido anterior rodeado de unos compañeros y amigos excepcionales.

– Así lo siento y así lo transmito. No te puedes hacer la idea lo especial que fue para mí siempre cantar con el Orfeón La Salve, salir con mis amigos y volver a cantar al día siguiente. Hay que vivirlo para sentirlo. Esto es probablemente el recuerdo más inolvidable porque se repitió durante muchos años.

– ¿Más recuerdos de ese adolescente donostiarra que quedó atrás?

– En Semana Grande me apasionaba pasear por El Paseo Nuevo, montar en los autos de choque, cenar por la Parte Vieja con mis amigos para terminar viendo los fuegos artificiales... Con 13-14 años aprovechábamos que yo vivía en Gros para cenar con la cuadrilla en casa y salir a la Diskofesta hasta la hora marcada por nuestros padres. Cosas de la edad. ¡Qué tiempos aquellos!

– Hasta los 15 años en la Diskofesta del Kursaal. A medida que pasaron los años, si nos gustaba algún concierto de Sagüés bien, pero siempre he sido un apasionado del muelle.

– Tortilla con txaka del Juantxo, aunque ahora he de reconocer que el mollete de solomillo, yema y piquillos del Narru es mi perdición. Dicho esto, también te confieso que comer una pizza en La Torre siempre lo he relacionado con la Semana Grande.

– ¿Qué ruta gastronómica recomendarías a cualquiera que se acerque a Donostia estos días?

– Sin ninguna duda la barra del Ibai, la carta completa del Antonio y cualquier delicia del Narru. Son mis tres paradas obligatorias antes de una excepcional noche de fuegos artificiales.

– Para los que comparan nuestra Aste Nagusia con las de alrededor... ¿Qué les dirías tú que has viajado por medio mundo?

– Yo creo que estos ocho días se diferencian del resto por muchas cosas, pero sobre todo porque tenemos claro que es una semana para pasear y, sobre todo, para vivir el ambiente diurno, comprarnos un helado a diario, ver los fuegos artificiales en el que considero un lugar inigualable...

– A vosotros. Disfrutemos de lo que queda de Semana Grande.

Los 'tips' de Xabier Anduaga

¿Tu plan favorito para Semana Grande?

Pasar tiempo de ocio y de calidad con mi familia, cenar en la Artesana y comerme un helado con mis amigos.

Helado de...

Yogur siempre, aunque ahora que me he hecho mayor me gusta más el de pistacho.

¿Fuegos artificiales o toro de fuego?

Los fuegos artificiales porque, aunque fui cogiéndole el gusto, el toro de fuego siempre me ha aterrado.

Los fuegos desde...

La Avenida de la Libertad. La perspectiva es espectacular entre el cielo y los edificios.