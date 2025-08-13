«Cada vez somos más txarangueros»

Leticia Alfonso Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Eneko Gómez reconoce que «Donostia en nuestros inicios no era una ciudad muy txaranguera que digamos», pero admite haber notado un cambio «en los últimos años hemos notado que en fiestas suele petarse de gente que viene a vernos».

La música es el ingrediente indispensable para una buena Semana Grande, y este año Joselontxos Txaranga nos da inicio y cierre a esta semana tan esperada. Este grupo musical lleva desde el 2008, cuándo se creó para la tamborrada de 2009, manteniendo el característico espíritu donostiarra. Sus 11 miembros son todos de la ciudad, excepto uno que es tolosarra, pero que reside también en la capital guipuzcoana. Este espíritu local se refleja en cada actuación. «Siempre es un punto poder tocar en tu ciudad», dice Eneko Gómez. Han dado conciertos de forma consecutiva en estas fechas festivas desde el año 2010.

«Tenemos canciones de todos los estilos y diferentes idiomas, en euskera, en castellano, otros más internacionales... Y dependiendo del momento vamos cambiando», asegura Gómez, quien lleva en Joselontxos desde sus inicios y toca el trombón. «Aún seguimos cinco de los miembros que creamos la txaranga en el 2008», comenta al detallar que su plantilla fija de 11 personas está formada por personas jóvenes de entre 25 y 35 años, y ello se refleja en las nuevas canciones que van incluyendo.

Las claves TOCANDO EN SU CIUDAD «Somos todos de Donostia, menos uno que también reside aquí, y siempre es un punto sonar en tu ciudad» EL AMBIENTE CREA LA LISTA «No tenemos una lista con unas canciones determinadas, cambiamos depende el ambiente que haya» SONANDO CON LOS FUEGOS«Tocar con los fuegos artificiales es algo diferente y novedoso, no estamos acostumbrado a este tipo de actividades»

Tienen un repertorio de alrededor de 200 piezas musicales para deleitar a sus seguidores, de todos los géneros. Este agosto no tiene «una canción del verano tan clara, como fue potra salvaje el pasado», pero aun así han incluido éxitos internacionales como Papasito de Karol G. «Normalmente quitamos pocas canciones, sin embargo, sí se van añadiendo unas 12 o 15 nuevas cada año», confirma el músico.

La elección de lo que sonará durante el paso es también algo dinámico, ya que el trombonista confiesa que «no tenemos una lista con un número determinado, en un orden específico y un género concreto», sino que para ellos la decisión de qué tocar «depende del ambiente que haya». En base al público se decantan por reproducir las canciones «más cañeras» o «más tranquilas» para lograr crear un agradable concierto para todos.

Deleitar al numeroso público con su música hasta altas horas de la noche les produce «entre agobio y disfrute», pero afirma que «mayormente es divertido, en verdad lo pasamos muy bien». A su vez, el trabajar en su ciudad les permite la posibilidad de, al acabar, abandonar su instrumento para poder unirse al ambiente fiestero con sus amigos y familiares, como un donostiarra más.

El último día de fuegos

El agobio de sonar ante muchas personas no les preocupa, lo prefieren antes que no tocar para nadie, «a veces sí que nos ha pasado en algún pueblo, porque era una mala hora o ya era el último día de fiestas, y no había nadie, es como si fuera un ensayo. Por lo que, siempre preferimos que haya mucha gente». Pero, la clave no es la cantidad, sino la calidad porque, según asegura el músico, «lo importante es que las personas estén disfrutando».

«Esperamos que haya muchos más oyentes de lo habitual por el espectáculo piromusical», aclara el trombonista. Este año los fuegos artificiales celebran su 60 aniversario y el último día el espectáculo será acompañado de diversos artistas musicales, entre los que se encuentra Joselontxos Txaranga. Para la banda musical «es algo muy diferente y novedoso, porque no estamos acostumbrados a tocar en este tipo de actividades».

