«Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»

Laura Chamorro San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Para muchos sigue siendo Vanessa de 'Gym Tony' o Goretti de 'Vaya Semanita', un personaje icónico que ha creado escuela y casi tendencia, pero Miriam Cabeza (San Sebastián, 1984) es mucho más que todo eso. Convertida en una de las figuras donostiarras más reconocidas y queridas por el público, también ha formado parte del elenco de actores de largometrajes como 'Los aitas' de Borja Cobeaga, 'Un cuento moral' de Andrés Daniel Saiz o 'La noche del ratón' de Daniel R.L. Curtida en los escenarios, la intérprete aprovecha el parón veraniego para disfrutar de su familia y de su propia ciudad durante estos intensos días de Aste Nagusia.

-¿Qué recuerdos o momentos destacarías de la Semana Grande?

– Llevo toda mi vida compaginando esta Aste Nagusia con las fiestas de mi pueblo, que coinciden en fechas. Aun así, siempre he disfrutado de las ferias con mi cuadrilla (épicos los piques de carreras de camellos o la tómbola Antojitos), del abordaje pirata o de los bocadillos del Juantxo en el muelle.

– ¿Cuál es (o fue) tu plan ideal?

– He sido tremendamente feliz con mis amigos en la playa, empezando la fiesta con una guitarra, jugando al asesino hablado y haciendo coros agarrados de las manos. Hoy con mi hijo las vivo de manera totalmente diferente, ¡y también me encantan!

– Desvélanos tu ruta de fiesta...

– Lo de la ruta me suena a la del «Bakalao» (se ríe). Fuera bromas... Toda la vida hemos sido de ir a los bares, no de discotecas. La única excepción que recuerdo la hicimos con el Play. En La Zona acudíamos al Cine, al Zakro, al Juanito... Pero en Semana Grande solíamos vivir las fiestas en la Parte Vieja y en el muelle. En la actualidad mi ruta se ciñe a ir buscando gigantes por la ciudad. Cosas de la vida...

– ¿Eres más de Sagüés o del muelle?

– ¡Me gustan ambas zonas! En el muelle hemos vivido momentos inolvidables en las txosnas, en los conciertos, en las multitudinarias actividades populares para las cuadrillas... En Sagüés, en cambio, disfrutar de los conciertos y de las puestas de sol son otro planazo.

– ¿Un recuerdo inolvidable?

– Un año gané el jamón en las ferias del Paseo Nuevo. Cuando avisé que era la agraciada me preguntaron «¿Y dónde te ha tocado?». Y yo tuve que responder «¡En la tómbola Antojitos!». Paseamos el triunfo por la Parte Vieja de bar en bar y fue una auténtica odisea conseguir que llegara a casa, ¡pero lo conseguimos!

– Fuegos desde...

– Recuerdo con especial ilusión verlos desde un terreno que creo que habilitaban unas monjas en Aiete. Cerca del Mirador de Duque de Baena. Había una zona escalonada y nos juntábamos muchas familias del barrio cada noche. Son instantes que se mantienen inalterables en la memoria.

– ¿Eres más de toro de fuego o de fuegos artificiales?

– De fuegos artificiales. Son un auténtico espectáculo en el que se para el mundo por un momento y lo hace más bonito. También diré que vivo con dos perros y les aterra el ruido, lo pasan realmente mal. Así que es una sensación encontrada.

– Tu 'tour' gastronómico favorito...

– En estas fechas es complicado realizarlo porque la ciudad está a tope, pero quien venga a Donostia debería probar la ensaladilla de la Bodega donostiarra, el pintxo de anchoa con jardinera del Txepetxa o el risotto de Idiazabal del Borda Berri. La lista de recomendaciones podría extenderse lo que quisiéramos. ¡Lo raro sería no comer bien aquí!

– Y...

– Un sandwich número 26 de Va Bene siempre es una buena opción. Una elección muy donostiarra.

– Dicho esto, tu cena perfecta sería...

– En la cuadrilla hemos hecho muchas veces concursos de pintxos. Y había nivel, la verdad. Así que con juntarnos y lucir nuestros conocimientos culinarios sería un plan de 10.

– Y por último... ¿En qué crees que se diferencia la Aste Nagusia donostiarra del resto de festividades?

– Normalmente acompaña el buen tiempo, la gente está de vacaciones y se respira ambiente de disfrute, lo que hace que la ciudad se vuelva aún más especial estos días.

