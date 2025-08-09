¡Todos a la fiesta!

El Diario Vasco reunió en el Catamarán Ciudad de San Sebastián a representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, la asociación vecinal de Amara Berri, la Unión Artesana y la txaranga Joselontxos.

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

Cuando apenas restan unas pocas horas para que arranque la Aste Nagusia donostiarra, la ciudad ya está a punto para embarcarse en una nueva edición de sus fiestas. Ocho intensos días en los que se han programado 387 actividades a desarrollarse en 34 espacios diferentes, con la participación de alrededor de 2.400 profesionales a los que cabe sumar, por supuesto, los miles de donostiarras y visitantes que se van a acercar a disfrutar a lo grande de esta próxima semana.

El Catamarán Ciudad de San Sebastián sirvió como escenario del encuentro que organizó El Diario Vasco con algunos de los protagonistas más destacados de esta incipiente Aste Nagusia. La fiesta 'estallará' esta misma tarde con el tradicional cañonazo que se prenderá tras entonar el 'Artillero, ¡Dale fuego!'. Sobre la terraza del Ayuntamiento, junto a la corporación municipal y frente a las miles de personas que abarrotarán Alderdi Eder, estarán diversos representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y de la Asociación Vecinal de Amara Berri.

Ambas entidades protagonizarán un inicio de fiesta muy solidario y vecinal en una cita que afrontan «muy contentos y con gran orgullo», asegura Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Tras haber recibido la Medalla al Mérito Ciudadano el pasado mes de enero, la asociación va a poder redondear «un año muy especial» que inyecta fuerza a voluntarios que ofrecen su labor altruista como son Nelly Chaparro y Ramón Giménez: «La gente conoce el Banco, pero no sabe todo lo que hay detrás. Somos humanos y tras todo el trabajo que se hace a diario, en la nave, a la sombra... que te reconozcan así da mucho ánimo».

No te pierdas Hermanamiento de gran altura La gran novedad del programa es que los gigantes de Donostia y los grupos de Castellers de Euskal Herria y Lleida se juntarán para protagonizar un encuentro de mucha altura y una emocionante actuación conjunta. Alderdi Eder y Plaza Constitución. Cuándo: Viernes, 15, de 11 a 14.30 horas.

¡Con ritmo al cañonazo! Aunque la fiesta arranca de forma oficial a las 19 horas, para calentar motores nada mejor que la música. La Banda de Trintxerpe 'Illunbe' y el Batallón de Honores de la Cofradría Vasca Gastronomía partirán a las 18.15 desde la plaza de la Trinidad. Cuándo: Hoy, a las 18.15 horas en la Parte Vieja.

Agur Asteari, el broche final Tras ocho intensos días, la Aste Nagusia tendrá una despedida a la altura y con esencia 100 % donostiarra. De ello se encargará la sociedad Unión Artesana, con un 'Agur Asteari' popular que dirá 'agur' a la fiesta al ritmo de tambores y barriles. Cuándo: Sábado, 16, a las 23.30 horas en la Plaza de la Constitución.

Más allá de estos ocho días de la Aste Nagusia, Donostia puede presumir de ser una ciudad muy viva durante todo el año. Y ello es posible gracias a asociaciones vecinales y comisiones de fiestas de barrio como la de Amara Berri, que lleva casi tres décadas de implicación en la actividad festiva donostiarra, con sus Karmengo Jaiak como aval. Una trayectoria que bien merece este «privilegio» de participar en el cañonazo. Una oportunidad «muy bonita» que van a aprovechar dos 'ñoñostiarras' confesos como Iñaki Olasagasti y Nerea Albisu, representantes de la Asociación Vecinal de Amara Berri, aunque no esconden que afrontan la cita de esta tarde «con muchos nervios». Tampoco quieren obviar que su implicación tendrá un «sabor agridulce», toda vez que recuerdan que «seguimos atendiendo con recursos precarios a las personas que viven en la calle» y emplazan a «tomar medidas urgentes porque la solución no puede aplazarse por más tiempo».

Si el cañonazo sirve para brindar una bienvenida colosal a la Aste Nagusia, la despedida a la fiesta ha de estar a la altura. Y ello es lo que pretende la Unión Artesana con el 'Agur Asteari', una actividad que «empezó hace nueve años con intención de querer cerrar la Semana Grande como se merece», cuentan Félix Martínez, presidente de la sociedad, e Iñaki Lizartza, responsable de la comparsa. La fórmula elegida fue a través de una tamborrada con «canciones muy bailables y cantables», un evento popular que busca asentarse: «Queremos animar a la gente a acercarse a la 'Consti' tras los últimos fuegos para terminar las fiestas con música, tambores, barriles y buen ambiente».

Esos últimos fuegos serán este año más especiales, si cabe, toda vez que consistirá en un espectáculo piromusical que, por primera vez, tendrá la música en vivo de Izaro, Janus Lester y la txaranga Joselontxos. Estos últimos celebran poder hacer «algo diferente que tiene muy buena pinta» en una semana que viven «con mucha intensidad» con actuaciones en diferentes días.

