«¿El secreto?, que la cocine mi madre»

Iñigo Goñi Davó Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las 12 parejas que participaron ayer por la tarde en el Concurso de Paella de la Semana Grande tenían un mismo objetivo: lograr en el tiempo que los jueces habían establecido para cada equipo la mejor paella de todas. Antes de que el reloj de la iglesia de San Ignacio marcase las 18.00, los jurados extendieron a los concursantes los criterios relevantes en su evaluación, aquellos aspectos que debían cuidar con especial esmero en sus paellas para hacerse con la txapela. Con idénticos ingredientes para cada grupo, las parejas buscaron en la cocina el toque secreto, esa pizca de magia que diera a su paella un sabor diferencial.

Para Ane y Oier, los benjamines del concurso, con 18 y 15 años respectivamente, el secreto de una buena paella se esconde «en el socarrat, que además de ser difícil de hacer, gusta mucho a los jueces». Bajo el nombre 'Lagunak Sukaldean', los jóvenes confiaban en su perfecta coordinación como uno de los elementos esenciales de la buena cocina. «Llevamos cuatro años cocinando paella juntos, y lo cierto es que hacemos muy buen equipo». La armonía entre la pareja era también un pilar para 'Ulia-Gros'. Iñigo y Lourdes creían en que «tener un buen compañero se nota, es diferencial».

Ampliar El olor inundaba las calles de Gros

Hubo parejas que en las calurosas cocinas de ayer encontraban la clave de la victoria en «hacer lo que les guste a los jueces». Era el caso de Gabriel e Iker, que con el nombre 'euskomaño', dejaban claro que la mejor cocina es la que une regiones. Los de 'Sociedad Ilunpe', Juan y José Manuel, al contrario que sus anteriores, cocinaron sin pensar en los jueces: «La paella tienes que hacerla para ti. Si a ti te gusta, a los demás también».

La paella, una excusa

Entre las casetas en la plaza cataluña, había quien disfrutaba de lo lindo cocinando paella y había otros que disfrutaban cocinandon, a secas. Parejas que participaban en el Concurso de Paella «porque es lo que hay». Es el caso de Nerea y Jose Mari, padre e hija que formaban el equipo 'Erregetxo'. Acostumbrados a cocinar siempre juntos, veían en la paella «una excusa. Si el concurso fuera de marmitako, vendríamos igual». Les ocurrió lo mismo a 'Las mañicas', madre e hija zaragozanas que veranean en San Sebastián y que con camisetas a juego, se apuntan «a todo lo que haya. Las mañas no tienen manías». Para ellas, el secreto de una buena paella estaba en «que lo cocine mi madre . Hacerla como en casa».

Las nubes fueron oportunas ayer por la tarde, y lograron que se crease en el concurso un buen ambiente en el que los donostiarras se paseaban entre los puestos. Este ambiente era en el que pensaban 'Las Kukis', Mercedes y Cris, al participar en el concurso. «El plan es perfecto: vienes aquí, cocinas, disfrutas de las fiestas y si no ganas, al menos cenas paella». También Yolanda y Victoria disfrutaban de la tarde. Amigas del barrio y primerizas en la competición, Yolanda defendía su cocina: «Siempre hago algo diferente, cada paella es distinta». Su pareja, Victoria, la dejaba hacer. «Yolanda se deja fluir, y yo dejo que fluya».

Ampliar Al final del día, 'Sociedad Ilunpe' se hizo con la txapela. ORG

Finalmente, fue la 'Sociedad Ilunpe' quien ganó la txapela y los 450 euros del primer puesto. La plata se la llevaron padre e hija, Nerea y Jose Mari, 'Erregetxo'. El tercer puesto fue para 'Izurun', Ibai e Idurre, que conocían bien el ingrediente secreto: «Saber cocinar con viento en la calle».

Comenta Reporta un error