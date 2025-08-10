Sara Cozar: «Los conciertos de La Flamenka han rejuvenecido las noches donostiarras»

La actriz Sara Cozar disfruta del arranque de la Aste Nagusia con un plan diurno.

Es uno de los rostros más reconocidos del cine, teatro y televisión 'made in Euskadi'. Desde que la intérprete Sara Cozar (Ordizia, 1980) se diera a conocer en 'Goenkale', su recorrido ha sido intachable. El largometraje '20.000 especies de abejas' o la serie 'Ángela' han sido algunos de sus últimos trabajos más mediáticos, aunque el teatro sigue siendo su gran plataforma. Con el «corazón partido» entre Ordizia, su pueblo natal, y San Sebastián, su ciudad actual, reconoce que en las dos últimas décadas no se ha perdido ni una sola Semana Grande con planes adaptados a cada momento vital.

– ¿Qué recuerdos te genera la Aste Nagusia donostiarra?

– Siendo ordiziarra, hasta hace 25 años simplemente era un plan de juerga, una escapada con amigas. Desde el año 2000 vivo en Donostia y juraría que he disfrutado de cada una de las Semanas Grandes porque es una ciudad que me gusta vivirla en verano creando muchos planes de día y de noche.

– Retrocedamos a una época que recuerdes con especial cariño.

– La etapa en la que compartí piso con mi compañera y amiga Itziar Atienza en la calle Getaria fue preciosa. Un casa con ático al que accedíamos cada noche con amigas para disfrutar de los fuegos artificiales.

– ¿Cuál es tu plan perfecto durante estos días?

– Cenar en el puerto. Me apasionan los «barecitos» de esa zona. Cenar rico con amigos, con mi chico, con la gente que quiero... Y ver los fuegos desde ese punto de la ciudad. Es mi rincón favorito. Y a partir de ahí alargamos la noche en La Flamenka viendo conciertos, bailando... Y aunque ya no sea tan habitual, la guinda a una juerguita en Donostia la pone el bañito en el mar. Eso sí que es rematar una noche.

– Por curiosidad, desvélanos tu 'planning' diario durante esta semana.

– Tengo dos hijos y desde que soy madre mi ruta se ha visto seriamente afectada. Al margen del plan anterior, los conciertos en Sagüés también son una buena opción. Y si apostamos por esa zona, intentamos tomar algo en Gros. El plan varía teniendo en cuenta el punto de partida. Dicho esto, también seguimos a diario el recorrido de los gigantes y cabezudos de Itzurun. Mi hijo mayor es un fanático y vamos a todos los barrios de la ciudad. Me sé las rutas de pe a pa.

– ¿Eres de conciertos en el muelle o en Sagüés?

– Según el programa, pero me gusta más la juerga que se crea en La Flamenka. El ambiente, el entorno... Giro bikaina! Creo que se ha hecho un trabajo importantísimo para aportar juventud a la noche donostiarra en Semana Grande. Ha sido un punto de inflexión.

– ¿Un recuerdo inolvidable?

– Mi cumpleaños es el 12 de agosto, por lo que tengo muchos recuerdos maravillosos vinculados a ese día que siempre coincide con la Aste Nagusia. Eso sí, me quedo con una fiesta que organicé hace unos años en la Zurriola con amigos de Ordizia, de Donostia, compañeros de teatro... Fue fantástica. Y, por cierto, recogimos todo civilizadamente. Algo que no puede decir todo el mundo.

– ¿Un lugar para ver los fuegos?

– Sin duda alguna, desde el Paseo de los Curas. Nunca me ha atraído bajar a ver los fuegos artificiales desde la playa de La Concha. Me agobia tanta aglomeración. Y como opciones secundarias, Urgull o el Peine de los Vientos no están nada mal. Las perspectivas son muy bonitas.

– ¿Eres más de toro de fuego o de fuegos artificiales?

– De fuegos artificiales, sin duda. El toro de fuego me daba miedo de niña y me sigue generando terror en la actualidad.

– Una cena en...

– Al margen del puerto, en Igueldo. Es un entorno idílico para una noche de verano, con vistas inigualables.

– ¿Qué les dirías a los que reniegan o comparan la Aste Nagusia donostiarra con las que se celebran en las ciudades vecinas?

– Estas son unas fiestas familiares para disfrutar de planes, sobre todo, diurnos. Ir a las ferias, participar en los concursos gastronómicos, perseguir a los gigantes y cabezudos cada tarde... Están organizadas para vivirlas con tranquilidad y me parece fenomenal. Me gustan esta fiestas, me gusta esta ciudad y me gusta el ambiente que se respira en cada rincón durante el mes de agosto.

– Milesker Sara. Ondo pasa!

– Baita zuek ere!

