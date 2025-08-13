Pequeños héroes al esprint Más de 200 txikis de entre 5 y 10 años pedalearon por el Boulevard a pesar del calor extremo en una nueva edición de la Bizikleta Festa

Una nube multicolor se ha dejado ver en el Boulevard de Donostia a pesar del sol abrasador. Es una ráfaga rosa, roja y azul, de cascos y bicicletas. Este martes por la tarde, 223 valientes hicieron frente al bochorno y participaron en la Bizikleta Festa de este año, un clásico de la Semana Grande donostiarra.

Los concursantes se entrenan desde las 17.00 horas y dan vueltas por la pista. Sus aitas les animan a la sombra de los árboles o les ayudan a colocar sus dorsales. Emocionantes carreras de 300 metros, desde el mercado de la Bretxa hasta el kiosco del Boulevard están a punto de empezar.

Incluso los más pequeños participaron en la fiesta. Teresa levanta los cinco dedos para indicar su edad. Practica con entusiasmo, subida a su pequeña bicicleta rosa. Pero no va sola: su padre sujeta el sillín y la sigue trotando. «Tiene buen equilibrio, pero le falta pedalear más», señala mientras ayuda a la pequeña a dar media vuelta.

Bianca va preparada: bicicleta azul eléctrica y camiseta de la Real Sociedad a juego. No se ha dejado desanimar por el tiempo: «Es verdad que hace calor, pero tenía muchas ganas de venir», cuenta.

Pistoletazo y... ¡a pedalear!

Por casualidad, o por suerte, comienza a soplar una ligera brisa, como para llevar a los más pequeños hasta el final de la carrera. El público de padres aplaude especialmente a los que aún corren con sus cuatro ruedines y llegan los últimos.

Nada más pasar la meta, los rostros jadeantes y concentrados se llenan de alegría al descubrir la recompensa que les espera: ¡hay helado para todos!

A continuación, los ciclistas de 7 a 8 años entran en la pista y se atreven a esprintar más, mostrando su talento sobre dos ruedas. Incluso se escuchan algunos silbidos para que no olviden frenar. Por último, les toca a los mayores, de la categoría de 9 a 10 años. Se lanzan con sus bicis grandes, listos para ganar y llegar primeros a la meta.

En la línea de llegada, hubo sobre todo alegría y las decepciones fueron mínimas. Martín es apasionado del ciclismo. Con su maillot fosforíto y su casco aerodinámico, ha llegado el primero de su carrera. «Me ha hecho ilusión ganar», comenta desde su bici roja. Por otro lado, otro Martín admite: «He llegado uno de los últimos, pero bueno, ha sido guay».

«El calor influye mucho, hemos tenido años con lluvia en los que hubo más participantes», aclara la organización de la prueba

Xune y su hermana Lira, con sus bicicletas y cascos rosas a juego, dan saltos de alegría al oír hablar del sorteo que se celebra al final de la Bizikleta festa. Tras la rifa podrían llevarse una bici:«¡A ver si nos toca una!

La edición de este año ha atraído a un número de participantes ligeramente inferior a los casi 300 de 2024. Laura Bausá, de la organización, explica que «el calor influye mucho en este evento. Hemos tenido años con lluvia en los que se apuntaron más niños.»

Algunos fueron valientes y se atrevieron a pedalear y esprintar bajo altas temperaturas. Disfrutaron del postre, pero sobre todo de una carrera tras la cual todos son pequeños campeones.

