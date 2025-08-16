Olga Casado cortó una oreja bajo el calor

Manolo Harina Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La mayor ovación de la tarde de ayer se la mereció el público, que con un calor sofocante que dentro del coso cerrado de Illunbe pasó con seguridad de los cuarenta grados, asistió al festejo del día de la Virgen demostrando que ni los elementos pueden con esta afición milenaria.

El cartel anunciado, original desde el origen, pudo quedar trastocado cuando a la noticia del percance sufrido en Pontevedra por Morante de la Puebla se unió otra que avisaba de una luxación de hombro de Olga Casado. Todo quedó en un susto y con el paso adelante del joven matador la corrida quedó en un mano a mano entre Marco Pérez y Olga Casado.

Si los toros que se lidiaron eran los elegidos por los veedores de Morante de La Puebla, mal ojo ha demostrado. Una corrida que ha manseado en tres de sus cuatro toros. Al caballo se han acercado para saludar o si alguno ha empujado lo ha hecho con un solo pitón. Los novillos de 'La Purísima' del mismo origen ganadero me han defraudado. Hacia tiempo que no veía en la plaza a un animal de tal grado de mansedumbre como el primer novillo. El publico lo ha protestado, sin ninguna razón, porque tal y como se ha demostrado finamente los toros mansos o encastados en manso tienen su lidia. Un toro pude devolverse por una lesión física o una debilidad manifiesta pero nunca por ser u toro manso. Y este lo era de manera importante. El sexto más que manso apuntó una falta de casta o raza que se fue incrementando conforme transcurría la lidia y se puso de manifiesto en la parte final de la faena. De tal modo que ni los toros ni los novillos dieron facilidades para poder optar a un triunfo.

Los toreros

Desde Cristina Sánchez no ha habido una matadora de toros con una cierta aureola de figura. De Olga se viene hablando y la verdad es que me ha sorprendido. Era muy difícil y más para una novillera centrarse ante un animal tan manso y con el bullicio del público pidiendo su devolución desde los primeros compases de la lidia. La verdad es que le consintió y que lo que parecía una faena totalmente deslavazada y sin un esquema de actuación preciso se convirtió en una faena en terrenos de querencia, donde el novillo embestía mas o menos y la novillera no se encontraba a disgusto. Parecía que toreaba muy despegada y que los pases no tenían consistencia, pero el novillo se rebrincaba y poco a poco lo fue metiendo en su particular canasto de manso. Incluso llegó a adornarse en un momento final de la faena. Mató de un estoconazo y cortó una oreja en un animal que, según algunos, muchos, debería haber sido devuelto. En el sexto fue otra versión de Olga Casado. Después de un comienzo de faena de rodillas citó de lejos en varias ocasiones por el pitón derecho de lejos logrando aguantar el viaje e incluso intentando templar en el momento del embroque. Hubo una serie de naturales, suaves, cadenciosos que parecían imposibles con ese novillo en concreto. Finalizó la faena con un cierto encimismo a toro casi parado alargando su labor lo que influyó seguramente en la suerte suprema que no pudo ejecutar con pericia, perdiendo la oreja.

Marco Pérez o sus mentores, como hemos dicho, tomó la decisión de matar cuatro toros. Quizás le sobrepasó la responsabilidad o las desmedidas ansias de triunfo. Conforme iba avanzando el festejo, más se hacían presentes los nervios. Y de eso se dan cuenta el público que le dio ánimos y el toro que no sabemos lo que piensa, pero lo nota y lo sabe. Torea variado con el capote, utiliza una serie de pases en el tercio de quites que se da uno cuenta de que le gusta realizarlos. Con la muleta sus cuatro faenas fueron de un corte muy similar; tampoco vamos a pedirle mucho más a un chico de dieciocho años con la alternativa recién tomada y con acciones en el ruedo, que muchas veces recuerdan mas al novillero que al matador.

Sus comienzos de faena son para atraer la atención del público de forma rápida: pases cambiados por la espalda, redondos y ayudados rodilla en tierra, estatuarios...luego naturales y pases en redondo en series cortas con abundancia de adornos muy toreros para rematarlas. No tiene medida la cadencia y la longitud de los pases y debe recolocarse en casi todas las ocasiones para poder ligar cada tanda. En una ocasión que ha logrado medir bien, la serie en redondo ha quedado perfecta en su ejecución y en su llegada al público. Eso hace que su toreo sea a veces muy mecánico. Otra cosa es que debe entrenar con el carretón días y días. Ha sido una pena porque el público se ha volcado con él, igual que con Olga y hubiera tocado pelo. Marco tiene la cabeza bien amueblada, sirve para el toreo sin duda, pero no debe precipitarse y así tendrá futuro, seguro.

