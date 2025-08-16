Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»

No hay día, incluidos los de la Aste Nagusia, que Fernández no corra por los montes de Donostialdea.

Leire Fernández Abete (Errenteria, 1998) es mucho más que una corredora de montaña. La guipuzcoana, al margen de sus habilidades deportivas para subir espectaculares cuestas y correr entre rocas y charcos de barro, también gestiona dos perfiles de Instagram en los que mezcla su férrea disciplina deportiva con una cercanía, espontaneidad, naturalidad y frescura que atrapan. La campeona de España en línea de carreras por montaña, entre otros títulos, comparte a diario el peso y la fuerza de un sacrificio que la han llevado a lo más alto de este universo deportivo. Con dos cuentas, @gr.leire y @labecariadeltail que suman más de 187.000 seguidores, demuestra que se puede mantener un «puntito gamberro» sin perder la credibilidad en mundos tan exigentes como el deportivo y el de creador de contenido audiovisual.

– No sé si estos días has colgado por un momento las zapatillas deportivas para saltar a bailar al ruedo...

– Soy una guipuzcoana que vive la Aste Nagusia donostiarra a su manera. No sé si seré capaz de cumplir las expectativas de los expertos en Semanas Grandes.

– Lo intentaremos...

– Y si no tiras la entrevista a la basura (se ríe). Fuera bromas, vamos a por ello.

– Una facilita... ¿Tu monte fetiche para correr por Donostia o alrededores?

– Jaizkibel, sin lugar a dudas. Es fantástico. Estemos en plenas fiestas o no, mi paseo y carrera con los perros es sagrada.

– A ti no te voy a preguntar si te gustan más los fuegos artificiales o el toro de fuego.

– Obviamente el toro de fuego. No hay nada mejor que correr delante de un «torico». Me sirve para disfrutar y entrenar... ¿Qué más se puede pedir?

– Fenomenal... Porque entiendo que eres más de ruta por el monte que por los bares o discotecas de la ciudad.

– Me dejo llevar, me gusta fluir y surfear por los diferentes planes que me proponen. Soy de comer en casa, también durante las fiestas, no he bebido en la vida y me gusta cuidarme. Entonces no tengo ningún problema, ni estoy atada a nada; me amoldo y donde haya buena música allí me verán. La fiesta la llevo dentro y si no hay música la pongo yo.

– Transmites una energía y un «buen rollo» innato, Leire.

– Estamos en plena Semana Grande, en las fiestas de todos los guipuzcoanos, con nuestra gente, en un contexto en el que no hace falta quedar porque te encuentras con conocidos por la calle continuamente o con personas que llevas años sin ver. Por no hablar de los miles de turistas que nos visitan. Es maravilloso.

– Veo que hay tiempo para todo, para entrenar y para salir...

– Ese es precisamente el mensaje que quiero transmitir. Así como abogar por la pluralidad y la diversidad de las fiestas. Hay «mil» conciertos, en infinidad de enclaves, para todas las edades y gustos. Es una semana muy 'top'. Solo hay que salir por la ciudad a cualquier hora del día, sobre todo a partir de media tarde, para apreciarlo.

– ¿Y cómo consigues mantener una disciplina tan firme en la alimentación y en los horarios?

– Debo reconocer que intento seguir una rutina almorzando y cenando en casa. Me incorporo después al plan de cuadrilla para reír, bailar, disfrutar... Conclusión: ni como fuera de casa, ni bebo una gota de alcohol, ni caigo en el clásico plan de bocadillo para cenar y helado final. No me hace falta.

– ¿Siempre has actuado con tanta determinación?

– Me adapto al contexto festivo e intento encajar mi vida actual en el frenético día a día de la Semana Grande.

– Echando la vista atrás... ¿Qué es lo que más te ha marcado de esta Aste Nagusia?

– Recuerdo una noche que no había sitio para ver los fuegos artificiales en La Concha. Mi amiga y yo, sin pensarlo dos veces, nos quitamos la ropa y la dejamos en la playa junto al resto de cosas rezando para que nadie nos las robara. Nadamos en sujetador y en bragas hasta el gabarrón para verlos desde allí. Fue una pasada porque evidentemente no había nadie más.

– Quiero pensar que cuando volvisteis...

– Milagrosamente estaba todo en el mismo sitio que lo dejamos. Locuritas que hace una de vez en cuando.

– Siempre aventurera.

– No me gusta planear las cosas. Me apasiona la improvisación porque siempre me lo paso mejor. A los hechos me remito.

Los 'tips' de Leire Fernández

– Helado de...

– Llevo sin comer helado más de diez años. Si crearan un helado de brócoli sin que perdiera sus propiedades...

– Bocadillo de...

– Una década desde que degusté el último. A menos que me hiciesen uno con pan de trigo sarraceno con verduritas.

– ¿Eres más de ferias, fuegos o conciertos?

– De ferias y fuegos artificiales porque los asocio a planes familiares de antaño.

– Disfrutas de los conciertos en...

– No tengo un sitio favorito. Me adapto a cualquier plan porque llevo la fiesta dentro.