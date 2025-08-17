Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»

Laura Chamorro San Sebastián Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Koldo Royo (San Sebastián, 1958) es un cocinero guipuzcoano convertido en toda una estrella de las redes sociales, donde lo conocen como 'el abuelete de Tik Tok'. A esa fama hay que añadirle la popularidad adquirida gracias a su paso por la última edición del exitoso 'reality' Supervivientes de Telecinco. De ser un aprendiz de Juan Mari Arzak a liderar las plataformas sociales como 'influencer', pasando por abrir su propio restaurante (Royo Porto Pí en Mallorca), lanzar una de las primeras webs de gastronomía del país o colaborar en programas como 'Saber Vivir' y 'Pasa la vida'. Pionero y valiente como pocos, los 900.000 seguidores en la red social china y los 230.000 'followers' de Instagram avalan las rompedoras decisiones de un hombre hecho a sí mismo.

– ¿Cómo te encuentras tras tu paso por Supervivientes?

– Bien. Asentado y digiriendo todo lo sucedido. Estoy aprovechando el verano para cuidarme y descansar.

– ¿Qué ha supuesto para ti esta Semana Grande?

– Con la Aste Nagusia me sucede una cosa muy curiosa: la vinculo evidentemente a un ambiente de fiesta, pero también a trabajo. Yo empecé a trabajar en el bar Antonio con mi padre siendo muy jovencito. Con la llegada de la Semana Grande nos reencontrábamos con gente que venía de Madrid, volvíamos a ver a amigos un año después...

– Era el principio de una semana muy bonita, ¿no?

– Sin ninguna duda. Salíamos corriendo a ver los fuegos artificiales mientras comíamos el bocadillo de rigor, tampoco me olvido de la afición taurina de aquella época con carteles de primer nivel, los 'lookazos' de los invitados que acudían a la plaza...

– ¿Y han cambiado mucho tus costumbres tras tu paso por Honduras?

– La verdad es que sí. Ha sido mi primera Semana Grande tras participar en el 'reality'. Desde que salí de la isla hago mucho ejercicio y, de hecho, te confieso que he estado toda la semana andando por Igeldo, Urgull... Empieza mi ruta igual de pronto que antaño solo que ahora he cambiado la calle por el monte.

– Va a ser verdad que es un programa que marca...

– Obviamente. Tras dos meses incomunicado, cuando volví a San Sebastián la redescubrí como ciudad. Es preciosa.

– ¿Y cómo ha sido tu rutina durante estos últimos ocho días?

– He madrugado sin excepción. He arrancado el paseo a diario en La Concha y, como no podía ser de otra manera, me he reencontrado con amigos y conocidos durante el trayecto con los que he aprovechado para charlar y ponerme al día. Tras hacer ejercicio no he fallado a mi aperitivo en La Espiga.

– ¡Anda! Me hablas de un plan diurno. Y yo que te iba a preguntar por la programación de Sagüés o el muelle...

– No me hagas elegir porque me tendría que partir en dos, pero hay una cosa que desequilibra la balanza... Yo me crié en la Parte Vieja, en la calle 31 de agosto con Narrica, por lo que mi vida ha estado muy ligada a la Parte Vieja.

– Es una zona de la ciudad con mucha vida. De eso no hay duda alguna.

– Me gusta ver a las txarangas desfilar por sus calles, ir a la Plaza de la Constitución a disfrutar de las actuaciones... Dicho lo cual, aprovecho para reivindicar otras zonas de la ciudad como Gros o el Antiguo donde uno se puede pegar su «fiestita». Me encanta andar con mi mujer y recorrernos San Sebastián de punta a punta. O coger el barco e ir a la isla para disfrutar de Donostia y de los fuegos desde otra perspectiva.

– Un sitio idílico para ver los espectáculos pirotécnicos...

– Si te digo la verdad soy más de disfrutarlos desde el Atlético de San Sebastián sentado en una silla, con un buen bocata de lechuga, bonito... «guarrindongo, guarrindongo» (se ríe).

– ¿No me has dicho que te estabas cuidando tras tu paso por Supervivientes?

– Intercalamos. Este año han caído varios 'tuppers' de ensalada, ceviche de champiñones...

– Veo que disfrutas de la Semana Grande a tu manera.

– La Aste Nagusia tiene sus fuegos artificiales, muchísimos concursos gastronómicos, charangas y conciertos por toda la ciudad. Es una semana hecha para abarcar las necesidades de todo el mundo. Nuestro gran día es el 20 de enero, el día de San Sebastián. La Semana Grande es otra cosa y viendo la cantidad de gente que se ha acercado este año, está claro que el concepto sigue siendo un éxito.

