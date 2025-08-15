«Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»

Laura Chamorro San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Valentina Suárez-Zuloaga y su madre, Margarita Ruyra de Andrade, cofundadoras y directoras de Es Fascinante, la plataforma de firmas de moda que apuesta por el producto 'made in Spain' y el consumo responsable, viven los meses de verano entre Madrid, Zumaia y San Sebastián. Con su casa en la capital madrileña y su residencia de veraneo en Santiago Etxea, donde conviven con las piezas más destacadas del pintor Ignacio Zuloaga, tatarabuelo de Valentina, las impulsoras de Es Fascinante no dudan en disfrutar de la Semana Grande intensamente. Las líderes de este proyecto que nació hace siete años con una inversión de 8.000 euros y que en la actualidad factura más de tres millones de euros, nos desvelan sus secretos y comparten sus experiencias más cotidianas durante esta Aste Nagusia.

– ¿Qué significa la Semana Grande para vosotras?

– Valentina Suárez-Zuloaga: La ilusión del verano ya asentado. Me recuerda a mi adolescencia, al sonido de las txarangas en la calle, a los fuegos vistos desde La Concha, a las noches saliendo con mis amigas. Es una energía muy especial, muy fascinante.

– Margarita Ruyra de Andrade: A lo que indica mi hija, añado que la Semana Grande es alegría y diversión. Siempre son buenas y especiales. He visto los fuegos artificiales varias veces desde la bahía de La Concha después de cenar en el barco y es una experiencia única e inolvidable.

– ¿Cuál es (o fue) vuestro plan favorito?

– V.S.: Pasar la tarde en la playa, cenar algo sencillo pero delicioso en el barco de mis padres y terminar viendo los fuegos rodeada de mi familia y amigos. Luego cogernos la 'Dingi' y salir por la noche con mis amigas. Antaño empezaba el 'tour' en Hondarribia cogiendo el autobús con mi cuadrilla, nos íbamos de pintxos por la Parte Vieja y acabábamos en la discoteca Bataplán, otro clásico donostiarra.

– M.R.: Mi plan perfecto también es comer en el barco, bañarme, dar un magnífico paseo por La Concha, atracar en el puerto, comer unos pintxos, ir a los toros y ver los fuegos desde la bahía.

– ¿Sois más de La Concha o del muelle?

– V.S.: Del muelle, siempre. Tiene un encanto especial.

– M.R.: Sin duda, el entorno que rodea al puerto de San Sebastián es único y más si consigues atracar y vivir todo el ambiente desde allí.

– ¿Un recuerdo inolvidable vinculado a esta Semana Grande?

– V.S.: Aquella increíble noche viendo los fuegos con mis padres, mis hermanos y mis amigas... Éramos como quince en el barco y nos amontonábamos los unos encima de los otros. Todo lo organizamos sobre la marcha. Fue tan espontáneo y divertido.

– M.R.: Todavía recuerdo aquella noche y la vuelta por la noche a Hondarribia con el barco cargado de niños...

– Fuegos desde...

– V.S.: Aunque parezca redundante, desde el barco, si se puede. La visión es incomparable. Si no, desde cualquier rincón alto donde apreciar cómo se ilumina esta increíble ciudad. Es fascinante.

– M.R.: Desde la propia bahía o desde el muelle. Creo que coincidimos las dos en esto.

– Con helado de...

– V.S.: Chocolate sin leche o algún sabor que tenga un toque a galleta. Comerme un helado al día en verano es de obligado cumplimiento y más en Semana Grande.

– M.R.: Chocolate sin azúcar en cucurucho. Delicioso.

– Se me hace la boda agua... Y vuestra cena perfecta es...

– V.S.: Un rodaballo a la brasa con vino blanco y tarta de queso de postre, frente al mar y con una larga sobremesa. Me apasiona el plan.

– M.R.: Una tortilla de bacalao, rape a la parrilla con ensalada de lechuga y una cuajada casera con miel.

– ¿En qué creéis que se diferencia la Aste Nagusia del resto de festividades de la ciudad?

– V.S.: Tiene esa mezcla única de tradición, comunidad, creatividad y alegría colectiva. Se vive con intensidad, pero también con muchísimo respeto por lo de siempre. Eso la hace especial, auténtica y profundamente vasca.

– M.R.: Y añado una cuestión fundamental y que no es baladí... Invita a participar a personas de otras ciudades y países convirtiendo la semana en la más plural y diversa del año.

Los 'tips' de Valentina y Margarita

-Vuestro plan favorito es...

Paseo en el barco, atracar en el puerto, tardeo de pintxos y cenar viendo los fuegos. Una delicia.

-¿Fuegos artificiales o toro de fuego?

Fuegos artificiales. Además, es una ciudad con mucho conocimiento acerca de estos.

-Helado de...

Ambas coincidimos en que sea de chocolate, solo que a una le gusta sin leche y a la otra sin azúcar (se ríen).

-Con un look compuesto por...

Piezas atemporales de autor, relajadas, que podamos reutilizar año tras año.