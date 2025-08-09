¡Auzolan y reivindicacióna la vista!

M. Gómez Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Casi un centenar de actividades compone la programación de la Aste Nagusi Pirata, esa fiesta alternativa que, impulsada por Donostiako Piratak y su decena de cofradías, volverá a tener como epicentro el puerto, concretamente los dos escenarios -Flamenka y Lasta-, aunque también habrá actividad diaria en La Trini y se llegará a barrios como Gros e Intxaurrondo.

Bajo el lema 'Auzolanari tiraka!' escogido para este año, Donostiako Piratak quiere hacer gala de ese modelo de trabajo común e integrador en beneficio social que desde siempre ha abanderado y le ha caracterizado. Es por ello que su figura Ezkila Kapitaina hoy tampoco desembarcará solo para dar la bienvenida a la Aste Nagusia, sino que lo hará en compañía de Matti, un ayudante que estará representado por Donostiako Pentsionisten Mugimendua (el Movimiento Pensionista de Donostia), como reconocimiento a la lucha que ejerce desde hace casi ocho años este colectivo.

«Muchas gracias por este reconocimiento al trabajo que realizamos, nos hace mucha ilusión» participar en el txupinazo 'pirata', admitían los representantes del movimiento en un vídeo. Por su parte, Donostiako Piratak defiende la necesidad de una «lucha común para defender unas condiciones de vida dignas y rechazar la discriminación» y se une a la reivindicación de lograr «pensiones, sueldos y puestos de trabajo dignos que garanticen una vida digna, ahora, aquí y para todos».

Sin tiempo para aburrirse

El txupinazo de esta tarde (19.30 en La Flamenka) dará arranque a una Aste Nagusi Pirata de ocho días de actividad frenética con actividades para todos los gustos y edades. Con la música como protagonista indiscutible de la programación, con conciertos diarios en La Flamenka y La Trini, además de otras propuestas como romerías, txarangas y bertsos; también habrá citas diarias con la gastronomía para reponer fuerzas: desde comidas populares hasta cenas en La Trini.

No te pierdas Un arranque por todo lo alto El txupinazo 'pirata' cada vez gana más adeptos. De la mano de Pasai Txaranga se realizará el pretxupinazo desde el Museo San Telmo hasta el Puerto, donde a las 19 se recibirá a Ezkila y Matti. Media hora más tarde, la fiesta arrancará de forma oficial con el lanzamiento del txupinazo en La Flamenka. Dónde y cuándo: Desde San Telmo al Puerto. Hoy, sábado, a partir de las 17 horas.

Que no falten los bertsos Otra de las grandes citas de la programación pirata es la sesión de bertsos que acoge La Trini, una actividad ya arraigada que atrae a cientos de personas dispuestas a disfrutar con las grandes figuras del bertsolarismo. Dónde y cuándo: La Trini. Martes, 12, a las 17 horas.

Un día dedicado a los piratas txikis Los pequeños de la casa tienen un día propio que arranca a mediodía con juegos infantiles y comida popular en La Flamenka. Tras reponer fuerzas, recibirán una sorpresa como antesala al abordaje txiki que tendrá lugar a las 16 en el Puerto. Dónde y cuándo: La Flamenka y el Puerto. Jueves, 14, a partir de las 12 horas.

Pero el evento estrella del programa 'pirata' no es otro que el Abordaje, que se celebrará el lunes. Miles de personas volverán a juntarse en el Puerto para montar sus balsas desde primera hora y a las 17 lanzarse a surcar las aguas de la bahía para tratar de llegar a La Concha. Monólogos, juegos, talleres, concursos, tamborrada... completan un programa que no da opción al aburrimiento. Sin tiempo para aburrirse

25 conciertos para que el ritmo pirata no pare La Aste Nagusia Pirata ha programado una agenda musical amplia y de primer nivel que suma 25 conciertos de grupos y artistas de diversos estilos. La Flamenka será el escenario principal y lo inaugurará hoy Orekka Erromeria, mientras que en La Trini estará Revolutionary Brothers. Por ese primer escenario pasarán también Olatz Salvador e Izaki Gardenak (domingo); Goxua'n Salsa, Hofe y La Txama (lunes); Maruxak, Labar y Euskoprincess (martes); Bengo y Merina Gris (miércoles); Añube (jueves); Marte Lasarte y Sukena (viernes), e Indable y Lukiek (sábado). La Trini, por su parte, acogerá a Peppermint Sextet, Andoni Ollokiegi, Larre, Badmintones, On, Ekixa & Xak, Pelax y La Jodedera.

