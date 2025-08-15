Si la aceituna se mueve y la vara está torcida

Begoña del Teso San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jesús San José recién acabada la corrida de Huesca pilló el AVE, se plantó en Madrid, durmió en Toledo y se subió para Donostia con el camión que traía a la plaza un puñado de espléndidos caballos cruzados, hispano bretones que serían los que montarían los picadores de la primera de la Feria de Illunbe. También viajaban en el tráiler, los de arrastre, que han de ser fuertes y no tener miedo del animal muerto, del toro, que han de llevar al desolladero. Caballos como 'Aire', como 'Café', como 'Carbonero'. Para entonces Radu Dincu, costurero de la empresa Equigarce 2010, ya había repasado el tejido klevar del que están hechos los petos que protegen en el ruedo a 'J.R', 'Salto', 'Reverte', 'Gerard', animales de capas increíbles porque si uno es alazán es también 'pelo de vaca' pues tiene las crines blancas. Y si este es castaño aquel es ruano porque se le ve pelo alazán, blanco y negro. Sin embargo, es 'Café', alazán, 'arrodalao' y pelo de vaca quien atrae las miradas de todos los chavalillos y chavalillas. De Paloma y Javier Apaolaza, por ejemplo. Ella es muy torista y ama a los Miura. Él es más torerista y respeta a Urdiales. Atrae también la mirada de Amets (10 años) e Eihar (6) Gaztelumendi, tremendamente emocionados porque en el sorteo de la mañana les había tocado sacar del sombrero la bola de papel que señalaba los toros que le habían tocado en suerte a Borja Jiménez, dos criaturas bastante impresentables, 'Banderillero' y 'Molino', que ni siquiera se habían enterado de que eran eso, toros.

En la mañana, aparte de los caballos, los niños, el costurero y el tratante enamorado de sus animales estaban los mejores picadores del universo taurino. Eligiendo sus varas. Que son de haya o de fresno francés. Estaba Tito Sandoval. Estaba Vicente González Barrera, que notaba algo extraño en su pica. La veía un poco doblada, sentía algo extraño al tomarla y hacer el gesto de cuando en la tarde la dirigiera al toro. Pidió se la rectificaran y así lo hicieron, Estaba Óscar Bernal, que vestiría en Illunbe de pizarra y oro. Dicen de él en alabanza que no espera a que el toro dé en el peto para clavar la pica sino que la lanza en distancia, cuando el astado va hacia el caballo. Todos sabemos que en ese momento, toro, caballo y picador se mueven. Alguien dijo en la mañana, 'imaginaros intentar pillar con un palillo una aceituna que corriera por el plato. Pues lo mismo. Pero además, el morlaco que picó Óscar pesaba 640 kilos, se llamaba 'Nochetriste' , era desrazado total y murió sin darse cuenta siquiera de que era un toro.

Las chicas están apoderándose de la plaza. Al apartado fueron María Eizaguirre, Paula Susperregui, Martina Susperregui, Sofía Pego. Llevanban en la mano las fotos que el bus de la novillera Olga Casado había distribuido por las calles de Donostia. Están emocionadas e ilusionadas con ella. Quieren verla hoy en la plaza. La consideran valiente, saben que lo tiene muy difícil e insisten en que está haciendo mucho 'por todas nosotrass, por todas las chicas y las mujeres'. Les gustan las guerreras y los guerreros jóvenes. Olga, por supuesto. Y Marco, que se atreve con los toros de Morante.

Comenta Reporta un error