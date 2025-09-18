Nuevo paseo didáctico por el Urumea

Uno de los nuevos paneles informativos que se han instalado en la vega del Urumea.

Se han instalado este verano en la vega del Urumea, a su paso por el término municipal de Donostia, ocho paneles informativos en los que se invita a donostiarras y visitantes a redescubrir el valor natural, cultural e histórico del río que atraviesa la ciudad. A lo largo de un recorrido que se extiende durante tres kilómetros, y bajo el nombre de 'Paseo Didáctico', esta iniciativa de Donostia San Sebastián Turismo y la Fundación Cristina Enea tiene como objetivo resaltar la importancia de este recurso natural tan significativo para la ciudad, además de fomentar su recuperación social.

El recorrido, de 45 minutos de duración, transcurre a lo largo de la ribera occidental del Urumea y está diseñado como un itinerario accesible, prácticamente llano. Ha sido diseñado para todo tipo de público, tanto local como visitante, ofreciendo a través de los paneles informativos, redactados en euskera, castellano, inglés y francés, contenidos divulgativos ilustrados con imágenes propias del pasado y presente del propio sistema fluvial. A lo largo de los textos se abordan tres ejes temáticos principales: información hidrológica y física, etnografía e interrelaciones entre las personas del entorno y el río, y finalmente, aspectos ecológicos y ambientales.

El concejal de Turismo, Jon Insausti, destaca sobre esta iniciativa que «durante mucho tiempo Donostia ha vivido dando la espalda al río, más mirando al mar y la bahía. El Urumea ha sido una arteria fundamental en la historia de nuestra ciudad, medioambiental, social y económicamente hablando. Por todo ello, desde hace años estamos dando pasos para darle al Urumea la centralidad que siempre ha tenido y nunca debió perder».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Iñigo García, subraya que «este proyecto supone un paso más en la recuperación social y ambiental del Urumea. Queremos que la ciudadanía redescubra su río como un espacio vivo, con un gran valor ecológico, y que sienta que su cuidado es una responsabilidad compartida. Con iniciativas como este paseo acercamos el río a las personas, para que puedan observar de primera mano la riqueza de su fauna y flora y entender la importancia de preservar sus ecosistemas».

A lo largo de esos paneles y de los tres ejes temáticos elegidos se aporta información sobre la red de arroyos y cauces menores que aportan su caudal al Urumea, la importancia del río en la explotación de los caseríos de ribera que había o los guiños al ocio, el deporte y la vida social.

Se prevé que este proyecto de didáctica ambiental y social tenga continuidad a futuro, ampliando los contenidos sobre los tres ejes temáticos en una página web específica, que contará con un repositorio de imágenes. Además, se diseñarán rutas complementarias y audioguías que podrán ser descargadas y que permitirán escuchar toda la información locutada mientras se realiza el paseo a orillas del Urumea.

