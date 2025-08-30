Nuevas oportunidades de negocio a pie de calle

Leticia Alfonso San Sebastián Sábado, 30 de agosto 2025, 06:13 Comenta Compartir

Revitalizar las áreas comerciales de la ciudad con locales cerrados promoviendo nuevas ideas de negocio. Este es el objetivo que persigue el proyecto Ekinn Dendak que promueve Fomento de San Sebastián por segundo año consecutivo. «La primera edición tuvo mucho éxito y esperamos que esta también», afirma Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo. Tras un proceso de selección y formación, a cargo de Fomento, tres marcas participan en el proyecto de este año y cuentan con un local que la sociedad municipal les cede en la calle Duque de Mandas 10, de Egia, para que «puedan testear su producto de cara al público, además de recibir un acompañamiento y asesoramiento mediante dos tutorías al mes», adelanta la portavoz socialista en el consistorio, que sitúa a Ekinn Dendak en la apuesta municipal por «el emprendimiento y la economía urbana».

Una de las emprendedoras que tiene a la venta sus productos en esta tienda es Sheila Marturen, cofundadora de Giza Polita. «Antes solo teníamos camisetas de adultos, pero al ver que recibimos muchas visitas de familias y preguntaban por camisetas para sus hijos, decidimos hacerlas también para niños. Ekinn Dendak nos ha servido para darnos cuenta de más oportunidades de negocio», asegura. Marturen es catalana y junto a la mexicana Zulma Martinez decidió formar la marca Giza Polita, porque cuando llegaron a la ciudad «nos enamoramos de ella».

Ampliar Una de las 'tote bag' que produce la marca Giza Polita.

El nombre de la marca se refiere a «persona bonita» porque su marca convierte a objetos donostiarras o alimentos de la gastronomía vasca en personajes animados que aparecen en llaveros, posters, camisetas o bolsas. «Un ejemplo de lo que hacemos son las 'tote bag' de la barandilla de La Concha somo si fuera un personaje animado, es nuestro producto estrella», expone.

Llevan desde junio en Ekinn Dendak y, por ahora, «el negocio va bien», aunque su mayor problema es «atraer aquí a la gente, porque Egia no es el Centro», afirma.

Comercio «terapéutico»

Igual que las creadoras de la marca Giza Polita, también María José Pelayo abandonó su anterior profesión para hacer lo que realmente le llena: bolsas de yute, carteras y accesorios. «Aunque no tuviese este negocio, estaría haciendo metros y metros de yute, me encanta, es con lo que más disfruto», reconoce. «Mi abuela y bisabuela eran emilianas y fueron quienes me enseñaron a hacer los bolsos, por ello el nombre de 'Emi Artesanía' está puesto en su honor», relata esta tejedora. El negocio cuenta con una cuenta en Instagram con más de 2.000 seguidores y muchas mujeres se acercan a Egia con la intención de obtener uno de sus famosos bolsos. «Cuando trabajaba los hacía por las noches, no puedo parar de hacer bolsos, es algo terapéutico».

Hobe 13, la marca de Jon Barquillo y Edorta Ramos, ya era una realidad antes de esta iniciativa. Amigos de la infancia y con una misma idea de negocio, tienen claro que no quieren «caer en esa sobreproducción, 'fast fashion' de ropa de usar y tirar. Preferimos producir menos y que haya escasez a tener muchísimo en el almacén que sobra», dice Ramos. De ahí viene su nombre, Hobe de 'hobetu', mejorar en euskera, y 13 es el número de productos que hacen de cada serie.

Ramos reconoce que «hasta ahora hemos vendido siempre bien», pero Ekinn Dendak les ha servido para «probar lo que es vender en un punto físico». Aun así, al igual que el resto de compañeras, reconocen que su mayor dificultad es que «la ubicación no es la ideal para nuestras prendas, pero poco a poco nos está sirviendo para darnos a conocer».