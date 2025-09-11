«Es increíble poder desarrollar nuestras carreras en el extranjero»

Iker Marín San Sebastián Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:08 Comenta Compartir

Fomento San Sebastián ha abierto la convocatoria de las becas internacionales Global Training dirigidas a menores de 30 años con titulación universitaria de grado o FP superior. Estas becas ofrecen a los interesados la oportunidad de realizar prácticas en empresas y organismos internacionales seleccionados. La ayuda que ofrece Fomento conlleva una remuneración de 1.635 euros mensuales, como mínimo, durante seis meses.

En el proceso abierto este año destacan proyectos vinculados a la sostenibilidad en Friburgo (Alemania), la investigación en ingeniería mecánica en Canadá o los proyectos para perfiles de física e ingeniería relacionados con I+D aplicada a la energía en Viena.

En relación a las becas, Ane Oyarbide, edil de Economía y Empleo Local, afirma que «Donostia apuesta por una estrategia de internacionalización cada vez más intensa. Las empresas reclaman personas preparadas y esta experiencia aporta a la juventud la posibilidad de adquirir conocimientos para su desempeño profesional. Buscamos que las habilidades que se adquieran en el exterior puedan volver y podamos beneficiarnos aquí de ese talento».

Un propósito que persiguen en este momento, gracias a estas becas, Ayelén Lemmi, en Bogotá, y Kauri Ximon Jauregui, en Berlín. No dudan en definir la experiencia como «muy positiva y enriquecedora». En ambos casos les han ampliado la duración de la beca y a Kauri Ximon se le ha abierto la posibilidad de firmar un contrato laboral en enero. La convocatoria para inscribirse en la nueva convocatoria de Global Training está abierta en www.fomentosansebastian.eus.

Ayelén Lemmi (Donostia-25 años) Cámara de Comercio de Bogotá «A nivel profesional y personal estoy aprendiendo muchísimo»

Ayelén Lemmi estudió un FP de Marketing y Publicidad y otro de Diseño Gráfico. «Conocí esta beca gracias a una charla que nos dieron en Nazaret, donde estudié Marketing. Me llamó mucho la atención la oportunidad de poder vivir en el extranjero trabajando en lo que había estudiado», cuenta desde la Cámara de Comercio de Bogotá, donde trabaja. «Llevo las redes sociales de una plataforma llamada Bazzarbog, que apoya al emprendimiento local. Es un trabajo muy bonito porque, más allá de la comunicación digital, nos permite conectar con pequeños empresarios y aportar nuestro granito de arena para que sus proyectos sigan creciendo».

Su aventura comenzó en enero, «la beca se me terminó en julio pero me la han ampliado hasta enero». Reconoce estar «muy agradecida» porque siente que en estos meses está «aprendiendo muchísimo: a nivel profesional he mejorado en la creación de contenidos y en la forma de comunicarme de manera más profesional. Y a nivel personal, el hecho de adaptarme a una cultura diferente me ha dado seguridad y sé que en el futuro me va a ayudar a integrarme mejor en cualquier otro entorno laboral».

«La experiencia me está dando herramientas y aprendizajes que quiero llevarme de vuelta a Donostia. No tengo duda de que a mi regreso se me abrirán nuevas oportunidades laborales», afirma.

Kauri Ximon Jauregui (Tolosa-31 años) Restauración fílmica en Berlín «Gracias a la beca se me han abierto posibilidades laborales»

Tras estudiar Periodismo, Kauri Ximon cursó en Madrid montaje cinematográfico y cine documental. Volvió a Donostia y tras pasar por Morgancrea, Zinemaldia, Tabakalera y museo de San Telmo, estudió el máster de archivo fílmico de la Elias Querejeta Zine Eskola. Logró una plaza en Cinegrell Postfactory de Berlín con la beca, una empresa especializada en la restauración fílmica. «Desgraciadamente la empresa quebró pero hemos sido absorbidos por Cinegrell Andec, el único laboratorio fotoquímico que queda en Alemania. Ha vivido un proceso duro, pero me ha servido para crecer en todos los sentidos», dice. «La idea es firmar un contrato con la empresa en enero», avanza.

Gracias a la beca «estoy progresando muchísimo a nivel profesional. Estoy profundizando en un campo de nicho como este. Tengo acceso a conocimiento que tristemente está cayendo en el olvido, como es la tecnología fotoquímica, y además estoy aprendiendo sobre las últimas técnicas de restauración digital». Tiene claro que «la experiencia me está aportando una experiencia que difícilmente puedo encontrar en otro sitio» y reconoce que «se me han abierto posibilidades laborales gracias a la beca».

