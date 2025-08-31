Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo

Donostia vivirá hoy una nueva jornada de recreación histórica. Los acontecimientos bélicos de hace 212 años, que casi acaban con la ciudad, se recordarán en las calles de la Parte Vieja. Ocupantes y 'libertadores' lucharán a golpe de artillería y bayoneta y los descendientes de aquellos donostiarras honrarán la memoria de sus antecesores mediante diferentes actos, que finalizarán con la calle 31 de Agosto envuelta en silencio y a la luz de las velas, evocando el fuego que la destruyó casi por completo aquel verano de 1813.

El 31 de agosto fue cuando se produjo el asalto definitivo de las tropas anglo-portuguesas para acabar con el bastión francés que llevaba 5 años al mando de la ciudad. Pero el asedio militar de San Sebastián comenzó dos meses antes y el saqueo posterior se prolongó meses. 51 donostiarras fueron asesinados y 184 resultaron heridos, violaciones aparte, y el tifus y el cólera acabaron con la vida de 1.500 ciudadanos, según las investigaciones de José María Leclercq, plasmadas en el libro 'Aquel verano de 1813'. El gráfico que acompaña esta información ilustra cómo fue este episodio de nuestra historia que marcaría el devenir de la ciudad gracias a la firme voluntad de reconstrucción de los supervivientes de la tragedia.

Asedio, conquista y destrucción de San Sebastián En el marco de la Guerra de Independencia española, tuvo lugar en el verano de 1813 un enfrentamiento entre las tropas francesas y las anglo-portuguesas en San Sebastián, que culminó, tras 65 días de sitio, un tormentoso 31 de agosto con la toma y posterior destrucción de la capital guipuzcoana El duque de Wellington, que tuvo que trasladarse al frente de Pamplona, le nombra comandante de las tropas británicas y le pone al frente de 10.000 soldados para tomar San Sebastián. Tras un primer fracaso el 25 de julio, consigue su conquista el 31 de agosto General de brigada y gobernador militar de San Sebastián. Contó con 4.000 soldados para defender la ciudad (el 31 de agosto sólo quedaban 1.400). Tras una tenaz defensa en la que fue herido en la cabeza, rindió el castillo de la Mota el 8 de septiembre Tras la batalla de Vitoria, los batallones de voluntarios guipuzcoanos al mando del bergarés Gabriel de Mendizábal ocupan las alturas de San Martín y el convento de San Francisco, en la orilla derecha del Urumea el 28 de junio, iniciando así el asedio a la ciudad de San Sebastián Principales hitos de los 65 días de asedio 28 de junio Comienzo del asedio Los aliados al mando del general Gabriel de Mendizabal, se posicionan en Ayete, ocupan el convento de La Antigua y toman el convento de San Francisco 30 de junio Toma de los puertos de Getaria y Pasajes Los aliados, al mando del general Longa toman el puerto de Pasajes, defendido por 136 soldados franceses. La guarnición de Getaria (447 soldados) es evacuada por mar ese mismo día a San Sebastián, por orden del general Rey 10 de julio Se instala la batería de Ulía Con el fin de neutralizar la batería del Mirador que los franceses tienen en el monte Urgull y que hace mucho daño a las tropas aliadas situadas en los arenales del Chofre, el Teniente Coronel Frazer decide instalar una batería elevada en Ulía. La situan en los terrenos del caserío Arbola, que fue muchos años un merendero Batería de Ulía Batería del Mirador Baterías del Chofre Trincheras 17 de julio Toma del cerro de San Bartolomé Los aliados, tras una primer intento fallido el 29 de junio, toman el cerro de San Bartolomé Bahía de la Concha 4 11:00 h. Río Urumea Cameron 3 2 1 Bradford Hay 1 Andrew Hay toma dos direcciones. La primera columna asciende por los barrancos del Urumea y ataca el cementerio del convento. La segunda, rodea el alto de San Bartolomé para conectar con la columna de la Antigua en San Martín y cercar a los franceses. 2 El general portugués Bradford, ocupa el centro del ataque y avanza a campo descubierto contra las brechas abiertas en el convento 3 El coronel Cameron avanza por la calzada de Hernani contra las casas aspilleradas y las posiciones que cortaban la calzada e impedían el acceso a San Martín 4 Esta columna fue descubierta tras salir de la Antigua 25 de julio Primer asalto a San Sebastián C B A Los aliados abren dos brechas en la muralla con fuego artillero (B y C) Tras explotar una mina en un antiguo acueducto para facilitar el asalto, 2.000 aliados atacan en tres columnas: hornabeque (A), brecha principal (B) y brecha secundaria (C). El avance es caótico por un terreno difícil, fuego enemigo intenso y desorganización en las tropas aliadas. En todas las brechas el asalto fracasa; muere el coronel Fraser y la retirada es desordenada. Tras el fracaso del asalto, los franceses realizan una salida nocturna y capturan a casi 200 soldados aliados BAJAS Aliados: 560 bajas (británicos y portugueses) Franceses: 67 bajas 27 de agosto Toma de la isla de Santa Clara Fragata HMS Surveillante 03:00 h. marea alta Los atacantes, procedentes de la fragata HMS Surveillante, intentan sorprender por la noche a los franceses, pero estos les descubren justo antes de arribar a la isla y oponen gran resistencia. La diferencia de fuerzas, una vez desembarcan los aliados, hace que la posición sea conquistada en poco tiempo. Atacantes: 10 botes con 200 soldados ingleses (guardamarinas, marineros y soldados) Defensores de la isla: 21 soldados franceses Asalto del 31 de agosto Disposición de las baterías de artillería aliadas Baterías que intervienen en el ataque del 31 de agosto Baterías que no intervienen en el ataque del 31 de agosto (pero sí lo hicieron en los ataques del 8, 17 y 25 de julio) Trincheras 1 9 10 8 5 2 Trincheras 6 7 3 4 1 Batería de la Isla 2 Batería del Rondeau 3 Baterías de Frailenea, Aldapeta y San Bartolomé (izquierda) 4 Batería derecha de San Bartolomé 5 Batería del Hornabeque 6 Batería del Itsmo 7 Baterías del Chofre 8 Batería del Chofre 9 Batería del monte Ulía 10 Artillería naval (3 cañoneras y 2 bombarderas) Transcurso del ataque aliado Movimientos de tropas: Británico Portugués Francés Zonas donde se concentra el fuego de artillería de las tropas aliadas Iglesia de San Vicente C/ Zurriola C/ Zurriola C/ Iñigo C/ Ureta C/ San Juan C/ San Juan C/ Puyuelo C/ San Lorenzo C/ Atocha C/ del Pozo Cubo Imperial Baluarte de Santiago Hornabeque de San Carlos Salida al barrio de Santa Catalina 04:00 Comienzan las operaciones de acercamiento a la muralla de los voluntarios. Hacen explosionar varios hornillos (agujeros hechos en el arenal y rellenados de pólvora) 08:15 Las tropas inglesas se acercan en tropel hacia la brecha abierta en la muralla por la artillería, resultándoles complicado avanzar. La columna de asalto está formada por la 2ª Brigada de la 5º División, mandada por el general Robinsson, apoyada por distintos regimientos y por 150 voluntarios de la División Ligera mandados por el teniente coronel Hunt 09:45 Por distintos caminos se acercan a la muralla 400 hombres de la 1º División: 200 de la Brigada de Guardias, 100 del Batallón Ligero y 100 de la Legión Real Alemana Dunas del Chofre 10:00 - 10:20 Se acercan a Santa Catalina 200 hombres de la 4º División del mayor Ross y la 1º División del mayor general Hay. En la zona del Chofre se están reuniendo 500 hombres de la Brigada Portuguesa del general Hay 10:38 Ordenan a las tropas portuguesas vadear la desembocadura del Urumea para ayudar a los atacantes sorprendiendo por detrás a los franceses 4m. 11:00 - 11:55 La columna de soldados conocida como ‘los desesperados’ se abre paso hacia la muralla para facilitar la llegada de las tropas hasta la base de las defensas. Todos mueren por los disparos desde lo alto de la fortificación. Los aliados superan los 4 m. de altura de la muralla, trepando a través de la montaña formada por los cadáveres de sus propios compañeros 11:45 Más de medio centenar de lanchas, tres cañoneras y dos bombarderas que pretenden desembarcar por detrás del Castillo, disparan sus cañones contra la Zurriola C/ Zurriola 13:25 -13:55 Aprovechando la bajamar, medio millar de portugueses están acercándose a la Zurriola por la desembocadura del río. Los lusos, con el cuerpo hundido hasta la mitad, han llegado a la Zurriola haciendo pinza contra los franceses que se repliegan hacia Urgull. Están siendo sacrificados para desviar la atención de los defensores y permitir que los aliados entren en la calles 14:00 Después de horas de lucha han cesado los disparos y los aliados están ocupando la ciudad mientras los franceses se refugian en el monte Urgull 15:50 - 17:00 Llegan noticias de que algunos ingleses, olvidándose de perseguir a los franceses, se vuelven disparando con sus armas a los vecinos que les saludan. Algunos comerciantes aseguran estar siendo visitados violentamente por los soldados ingleses que buscan básicamente aguardiente Zona salvada Zona destruida 20:00 La ciudad entera es víctima de las llamas. La noche es terrible. San Sebastián, o mejor dicho, lo que queda de la ciudad, se encuentra bajo un aguacero intensísimo. La soldadesca, busca y encuentra licores en los sótanos de las casas. Su locura se ve incrementada por los efectos del alcohol y se comenten numerosos robos y asesinatos VICTIMAS CIVILES Además de las innumerables víctimas civiles que se produjeron durante las distintas ofensivas aliadas, tras la liberación de la ciudad, los soldados ingleses y portugueses cometieron 51 asesinatos y dejaron a 184 ciudadanos heridos. Los robos en las casas particulares, las vejaciones a sus propietarios y las violaciones a mujeres y niñas fueron muy numerosos Los franceses resistieron en el castillo de la Mota hasta su rendición del 8 de septiembre ante las tropas aliadas GRÁFICO: F.J. El 28 de junio, justo una semana después de que las tropas francesas sufrieran una dura derrota en Vitoria, comenzó al asedio a San Sebastián, una ciudad fortificada, tomada por 3.000 militares franceses y ceñida a lo que hoy es la Parte Vieja. Las tropas inglesas atacaron desde Aiete y tomaron posiciones en Ulia. El primer intento de asalto fallido fue el 25 de julio por la esquina que hoy identificamos como la Bretxa. La batalla causó 600 muertos, sobre todo entre los aliados. El 27 de agosto los ingleses toman la isla y preparan el asalto final a la ciudad a base de ataques de artillería desde Aiete, Ulia y también desde lo que hoy conocemos por Gros.

Los aliados logran el día 31 romper la muralla en varios puntos y entran finalmente a base de sangre y fuego, con los franceses en retirada hacia el castillo de la Mota, donde capitularían el 8 y 9 de septiembre. En aquel verano cayeron en Donostia 72.000 proyectiles de artillería. San Sebastián fue pasto de las llamas y de los saqueos protagonizados por quienes vinieron a liberarla y que veían a los donostiarras como colaboradores de los franceses.

Aquel triste episodio se rememorará hoy en las calles con un intenso programa de actos que comenzará con una misa solemne en la basílica de Santa María (11.30 h), seguida de una ofrenda floral en Portaletas (12.45 h). Por la tarde se revivirá el acercamiento de las tropas inglesas desde la Zurriola (16 h) hasta la plaza Zuloaga, donde habrá un reconocimiento a Médicos Sin Fronteras (18 h). El Boulevard será escenario a las 19 h de una recreación histórica con minuto de silencio y la interpretación de la Martxa Primitiva de la ciudad. Por la noche, tras el repique de campanas, se escenificará la quema de la ciudad en el paseo de los Curas y la calle 31 de agosto, escenario de una procesión cívica con la participación de coros, txistularis y dantzaris.

