Donostia es, con 373 fuentes, la capital vasca con más puntos de agua por habitante
Ofrece un dispensador público por cada 509 ciudadanos, frente a los 660 de Bilbao y los 710 de Vitoria; y uno de cada diez está preparado para ser usado por perros
Beatriz Campuzano e Izania Ollo
San Sebastián
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:27
Pueden parecer un detalle urbano menor, pero cobran especial protagonismo en momentos de intenso calor como el que sufre Gipuzkoa en los últimos días, cuando el sol aprieta y se superan los 40º. En un contexto además en el que las ciudades envejecen y donde las olas de calor son cada vez más frecuentes, las fuentes de agua pueden ser una salvación.
Y San Sebastián puede presumir de estar bien equipada. A lo largo de la ciudad hay instalados 373 puntos públicos dispensadores de agua. Considerando que en el municipio hay 189.839 habitantes censados, sale a una fuente por cada 509 personas.
Es el mejor ratio entre las capitales vascas. En Bilbao opera una por cada 660 vecinos, y en Vitoria, una por cada 710. También ocupa puestos de cabeza dentro de España. Queda a distancia de las ciudades que encabezan la clasificación, que son Huesca, Guadalajara y Cuenca, con un surtidor por cada 365, 368 y 396 habitantes, respectivamente. Eso sí, todas ellas con menos población que la capital de Gipuzkoa, lo que opera a favor de la proporción.
En este caso el tamaño importa. Las dos capitales que más fuentes tienen son Madrid y Barcelona, con 2.138 y 1.723, respectivamente, pero sus grandes poblaciones hacen que aparezcan en la parte baja del ranking, con un grifo por cada 558 y por cada 963 habitantes, respectivamente, según un estudio de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
Las peor preparadas para aliviar el sofoco de sus convecinos son Girona, con un dispensador por cada 4.012 habitantes, Palma de Mallorca (3.112) y Murcia (3.026).
Fuentes por barrio en Donostia
Altza
Amaraberri
37
45
Aiete
Amaraberri
33
36
Intxaurrondo
Egia
32
32
Miramon-
Zorroaga
Antiguo
23
30
Loiola
Ibaeta
19
18
Mirakruz-
Bidebieta
Gros
14
18
Ategorrieta-Ulia
Añorga
12
13
Martutene
Igeldo
Zubieta
5
3
3
Donostia, por barrios
Este periódico ha comprobado dónde están los 373 puntos de agua potable que, repartidos por calles, plazas y parques, salpican el mapa urbano de San Sebastián, según los datos del Ayuntamiento. La diferencia entre barrios es notable. Los que tienen mayor población tienen más grifos pero, en proporción, ofrecen menos fuentes por vecino que otros menos poblados.
El concejal de Mantenimiento Urbano de San Sebastián, Carlos García (PSE), subraya que el número de fuentes para beber supera en Donostia la media nacional. «En los últimos años se han instalado puntos nuevos y ya hay 373, de los cuales 34, casi uno de cada diez, cuentan con la posibilidad de ser utilizados también por perros».
En términos absolutos, Altza es el barrio con más puntos de avituallamiento líquido, con un total de 45. Le siguen de cerca, Amara Berri (37), Centro (36) y Aiete (33). Cuando se compara esta cifra con el número de habitantes, se observa que estas áreas no ocupan las primeras posiciones en el ranking de suministro por residente. En Altza el ratio es de 2,2 fuentes por cada mil habitantes, y en Amara Berri, de 1,2.
Este patrón se repite en otras zonas densamente pobladas, como Gros, que apenas alcanza 0,8 fuentes por cada mil habitantes, pese a ser uno de los barrios más transitados de la ciudad. Estas se concentran principalmente en el paseo de Zurriola y en parques infantiles. El Centro, donde hay una gran afluencia turística, tiene uno de los índices más bajos, con 1,6 puntos por cada mil ciudadanos.
En el otro extremo del ránking se sitúan barrios menos poblados, como Zubieta y Miramon-Zorroaga. con 3 y 23 fuentes, en total respectivamente, que ofrecen los mejores ratios de toda la ciudad. Zubieta, con 9,5 fuentes por cada mil habitantes, encabeza la clasificación y tiene casi doce veces más fuentes por habitante que Gros. Miramon, una de las zonas de la ciudad con más espacio verde, por su parte, alcanza los 9,3 dispensadores por cada mil vecinos.
Criterios de instalación
La decisión de dónde instalar una fuente depende, «además de los costes económicos de implantación y mantenimiento, de otro tipo de responsabilidades ligadas a la necesidad de mantener en todo momento la calidad del agua suministrada. Por ese motivo se instalan en zonas donde se prevea un consumo importante como plazas, parques, y zonas de ocio o juegos con bastante afluencia, de modo que puedan surgir problemas por un consumo insuficiente», explica García.
