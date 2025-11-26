Desacuerdo en el Centro por el nuevo sistema de recogida del cartón

Estitxu, de calzados Tello de la calle Fuenterrabía, sacando el lunes por la noche los cartones a la entrada de su negocio.

El nuevo sistema de recogida del cartón generado por el sector comercial en el Centro se estrenó el lunes por la noche. Y lo hizo sin consenso, con opiniones enfrentadas. Vecinos y comerciantes consultados por este periódico en el entorno del mercado de San Martín se dividen en dos bloques. Los hay a favor y en contra del nuevo sistema que se basa en recoger el cartón de los comercios puerta a puerta en cada negocio, desde las 21.00 hasta las 04.00 horas de lunes a sábado por parte de los operarios de la Mancomunidad de San Markos.

Este sistema «es mejor que el anterior. Los contenedores azules se llenaban rápido y después se dejaba el cartón en el suelo, creando problemas de paso por algunas aceras», señalaban los vecinos a favor. «Con esta solución creo que ese problema se debería corregir», añadía una comerciante. Las opiniones en contra también llegaban desde ambos lados. Una comerciante dijo a DV que «estéticamente me parece horroroso ver tantas cajitas en las puertas de los negocios. Es como retroceder en el tiempo 20 años», a lo que añadía una vecina del barrio: «No creo que hubiera necesidad para el cambio, el nuevo sistema genera un efecto sucio, de dejadez».

«Hay mucho cartón de plataformas de venta on line tirado en el suelo. Esto es misión de todos, no solo de los comercios»

El Ayuntamiento, junto con la Mancomunidad de San Markos, ha tomado la decisión de cambiar el sistema de recogida del cartón después de comprobar que durante los últimos años las calles más céntricas de Donostia se llenaban muchas noches con las cajas de embalaje vacías que las tiendas depositaban en la vía pública una vez que los contenedores azules se llenaban. La puesta en marcha de este proyecto está «justificado» debido a la cantidad de cartón acumulado «en casi la totalidad de las calles del Centro a partir de media tarde», señala la memoria en la que el consistorio y San Markos justifican la medida tomada. El nuevo sistema se aplica desde antes de ayer en todo el Centro a excepción del espacio comprendido entre la avenida de la Libertad y el Bouvelard, donde arrancará el próximo lunes.

Tal y como pudo comprobar in situ este periódico el lunes, la gran mayoría de los comerciantes cumplieron y dejaron el cartón en la entrada de sus negocios bien doblado y plegado, tal y como solicita el Ayuntamiento. Sí que hubo un pequeño porcentaje que ignoró las nuevas normas y lo dejó sin doblar y en la acera junto al contenedor amarillo de envases. También es cierto que hubo fallos en la recogida por parte de San Markos. Por ejemplo, en la calle Etxaide no se retiró el cartón bien depositado por «problemas informáticos» de la Mancomunidad.

Entre los comerciantes consultados, división de opiniones. Marta Antón, encargada de la perfumería Douglas de la calle Fuenterrabía, reconocía que «es verdad que la gente nos miraba de manera extraña cuando depositábamos el cartón, creo que generaba molestias. Con esta solución creo que el problema se debería corregir». Estitxu Tello, de calzados Tello de la misma calle, tenía una visión diferente. «Estéticamente me parece horroroso. Es como retroceder en el tiempo 20 años». Y continuó: «A mí lo que me consta es que las tiendas de la zona recogen y pliegan perfectamente el cartón antes de llevarlo a la basura. Me resulta difícil de entender estas quejas de los vecinos cuando vemos muchísimas cajas de cartón de plataforma de venta on line tiradas de cualquier forma. Es misión de todos que se ocupe el menor espacio posible en los contenedores, no solo de los comercios». Una caja de cartón de televisión depositada junto a los contenedores de esa calle le daba la razón.

Los vecinos del barrio tampoco se pusieron de acuerdo. Amaia nos dijo que «los comercios en general depositan bien los cartones, plegados perfectamente. Lo de dejar las cajas delante de las tiendas creo que genera un efecto sucio, de dejadez. Es volver atrás». En el lado contrario, Julio y Carlos. Coincidían al decir que «nos parece un sistema mejor. Los cartones se veían fuera del contenedor bastante a menudo, creando problemas de paso por algunas aceras».

José Campoy, con un negocio en el barrio, nos dijo que «puede ser una buena idea. En la calle Fuenterrabía todo se llena de cartón y cuando llueve se hace una pasta. Pero igual con esta solución hay tiendas con entradas pequeñas que se llenan de cartón y estos también acaban en la calle».

