Deporte y grafitis para cohesionar un barrio

Una de las participantes en la transformación de la pista deportiva.

'Bidebieta margotu eta jolastu' (pinta y juega en Bidebieta) es el proyecto con el que este barrio ha recuperado tanto a nivel estético como funcional la cancha de multideporte que está situada en la calle Juan Carlos Guerra. Y lo ha hecho a través de un festival callejero celebrado recientemente que combinó baloncesto, pintura, grafitis, música y danza y que dinamizó el colectivo Basket Kalean con la activa participación de vecinos y agentes sociales del entorno. El objetivo de la actividad es consolidar la cancha como espacio deportivo y punto de encuentro comunitario.

Esta iniciativa está impulsada por Donostia Kirola y se enmarca en el programa Auzo Kirola, que apoya proyectos participativos en los barrios que sitúan la actividad física como eje. El programa también persigue objetivos vinculados con la salud, la inclusión, la cultura, la educación y la regeneración urbana. En Bidebieta, la actividad contó con la implicación de entidades locales y vecinales como Bideberri, La Salle, Kontadores, Adsis, Fundación Larratxo y Guardaplata, y con la colaboración de Jump the Line.

La participación vecinal consistió en la elección de la frase representativa del proyecto ('Bidebieta margotu eta jolastu'). Además, estos tomaron parte en el pintado de las paredes de la pista, transformando el espacio con carácter comunitario. El muro principal de la pista ya estaba decorado y se dedicaron a grafitear y decorar el lateral de la pista que aún estaba libre y las protecciones de la cancha de multideporte.

Espacio «más seguro y vivo»

El concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, indica que proyectos como 'Bidebieta margotu eta jolastu' «demuestran que el deporte es una herramienta potente para cohesionar barrios y mejorar la vida cotidiana». En opinión del edil socialista, «cuando la ciudadanía participa en la transformación de su espacio, el resultado es un entorno más seguro, vivo y accesible para la práctica deportiva de todas y todos».

Gabarain añade que «desde Donostia Kirola apoyamos iniciativas que generan tejido social y cultura local, e invitamos a vecinas y vecinos a apropiarse de este nuevo punto de encuentro del barrio».

No es la primera vez que Donostia Kirola realiza una actuación de este tipo en la ciudad. Dentro del propio programa Auzo Kirola ya se han llevado a cabo en varios barrios actividades similares. Por ejemplo, en el Antiguo e Ibaeta, donde se ha organizado desde abril un ciclo de cuatro encuentros con niños de entre 8 y 13 años y mujeres de todas las edades para promocionar la pelota mano, de la mano de Izurun; o en el propio frontón de Bidebieta, tras el acuerdo con Mendiola Ikastetxea, para el uso preferente de esa instalación deportiva municipal para los alumnos.

Además, y enmarcado en el programa Kalean Urban Fest, Donostia Kirola realizó en primavera un proyecto similar al de Juan Carlos Guerra de Bidebieta en el skate park situado en la zona de Pagola, entre Bera Bera y Aiete. Recuerda el concejal del PSE que en esa ocasión se realizó, a través de la Fundación del Gipuzkoa Basket, la renovación del espacio mediante un mural que firmó Mikel Herrero, de la empresa Innovart. El coste de la intervención ascendió a 5.038 euros.

