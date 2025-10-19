La ciudadanía pone deberes a Insausti

Yuraima Elósegui

«Menos obras, por favor, que parece que buscan un tesoro»

Yuraima Elósegui tiene claras cuáles deben ser las prioridades del futuro alcalde, Jon Insausti. «Seguridad ciudadana, vivienda para la gente joven y, por favor, menos obras que parece que están buscando un tesoro».

Esta vecina de Aiete hace hincapié en las molestias que está generando la construcción de la pasante del Topo, una actuación que, según advierte, «quizás no era lo más importante ni urgente para la ciudad».

«Todas las obras son bienvenidas si suponen una mejora general para la ciudadanía, pero creo que el metro no era la inversión más necesaria», subraya Elósegui, quien en la lista de tareas pendientes apunta también la falta de seguridad. «Espero que el nuevo alcalde controle un poco la delincuencia en ciertas zonas. Eso es lo mínimo. Y, como es joven, entiendo que tendrá cierta empatía con los jóvenes y la vivienda, que es un problema. Por eso le pido que centre sus esfuerzos en este asunto y apoye la creación de desarrollos residenciales».

Tampoco olvida la situación que viven los barrios. «Goia se ha quedado corto en algunas zonas en las que hacen falta mejoras, sobre todo en la periferia, que Insausti deberá atender porque están un poco abandonadas».