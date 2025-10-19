La ciudadanía pone deberes a Insausti
El sucesor de Eneko Goia asumirá el cargo el próximo miércoles 29 con una lista de asuntos pendientes en la que destacan la vivienda, la seguridad, el tráfico y el final de las obras del Topo como retos prioritarios
San Sebastián
Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12
Yuraima Elósegui
«Menos obras, por favor, que parece que buscan un tesoro»
Yuraima Elósegui tiene claras cuáles deben ser las prioridades del futuro alcalde, Jon Insausti. «Seguridad ciudadana, vivienda para la gente joven y, por favor, menos obras que parece que están buscando un tesoro».
David López
«La ciudad no puede perder su esencia por culpa del turismo»
David López celebra que Donostia se haya convertido en esta última década en un polo de innovación de primer orden con apuestas como el GOe de Gros –«me gusta cómo ha quedado»– o la llegada del superordenador cuántico de IBM a Ibaeta, «aunque no sepamos muy bien cómo funciona». Pero le preocupa el exceso de turistas y las consecuencias que puede tener este fenómeno.
Lourdes García
«En el Centro se montan unos follones de tráfico tremendos»
ALourdes García, vecina de Aiete, le faltan dedos para contar los problemas que se amontonan en el despacho del alcalde, que en apenas diez días ocupará Jon Insausti en sustitución de Eneko Goia. «Hay muchas cosas por resolver. Por ejemplo, el tráfico, que es un cristo. En el Centro, a horas puntas, se montan unos follones tremendos. La zona de la calle Urbieta, en el giro desde la Avenida, suele haber unos atascos de miedo», critica.
Pedro Pascual
«Más actividades culturales y espacios para soltar al perro»
Pedro Pascual confía en que, por la trayectoria de Jon Insausti como concejal de Cultura, el futuro alcalde puede ser receptivo a sus demandas. «Le pediría que apueste por programar actividades y eventos culturales y de ocio más allá de los museos y teatros. Por ejemplo, estaría bien que se organizaran conciertos en la playa, a partir de primavera, con grupos locales y otros traídos de fuera. A la gente le gustaría».
María Isabel Agirre
«Más seguridad, que pasan cosas que aquí no pasaban antes»
AMaría Isabel le preocupa sobre todo la inseguridad que se siente en Donostia de un tiempo a esta parte. Y no habla de oídas sino que ha sufrido el problema en sus propias carnes. La semana pasada, en la Avenida, dos jóvenes intentaron atracarle a plena luz del día. Por fortuna, cuenta, «anduve un poco viva, una señora que pasaba por allí empezó a gritar y pude agarrar el bolso». «Esas cosas aquí no pasaban antes», se lamenta. Por eso reclama a Jon Insausti «más seguridad».
Isabel Becerra
«Que terminen el TAV cuanto antes porque será fantástico»
Malagueña, estudiante adulta de Medicina y, desde hace siete años, residente en Donostia, una ciudad que le tiene enamorada porque puede ir andando a todas partes. Isabel Becerra, quien también ha vivido en Madrid, no entiende qué necesidad había de soterrar el Topo. «¿Para qué tantas obras? Esto es precioso y que muevan tanto debajo para que se caiga algo, con todos los edificios maravillosos que tenemos... Yo no lo entiendo. ¿De verdad hacía falta tanta obra, tanto polvo, tanta valla?», se pregunta.
Martín González
«Los precios se han disparado, sobre todo en la Parte Vieja»
Martín González fue amigo de Ramón Labayen y en la plaza que lleva el nombre del exalcalde saluda a una amiga y su perro. También conoce personalmente a Eneko Goia, por lo que le cuesta encontrar defectos a la ciudad que este ha dejado en herencia de Jon Insausti. «Creo que todos han hecho lo que han podido y lo que les han dejado, sin más», argumenta, antes de entrar en harina porque «siempre hay cosas que mejorar, claro».
Teresa Eguiguren
«Algunas aceras están bien rebajadas, pero hay otras que no»
Teresa Eguiguren tiene seis hijos y dieciséis nietos, por lo que no le falta trabajo. Como al próximo alcalde, que deberá mejorar los rebajes de acera para que las personas con dificultades de movilidad puedan pasear por la ciudad. «Algunas aceras ya han arreglado y están muy bien, pero otras no. A veces no puedes cruzar la calle y seguir tu camino sin levantar las ruedas del andador», critica. Confiesa que no sale mucho de casa, pero es consciente de que existe entre la ciudadanía una preocupación creciente por la inseguridad que hace solo unos años no había: «Por lo que leo y oigo sé que es un problema al que habrá que poner soluciones».
