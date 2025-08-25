Bidebieta reclama nuevos parkings y estacionamiento OTA para residentes

Esta antigua pista deportiva situada en Serapio Mujika 3 se utiliza como parking disuasorio ante la falta de plazas en otras calles del barrio.

El efímero conflicto circulatorio que han vivido los vecinos de Bidebieta con el Ayuntamiento durante esta Semana Grande se solventó de manera satisfactoria, y de forma relativamente rápida para los estándares de la ciudad, y la entrada y salida del barrio se realiza como era habitual hasta el inicio de las obras de construcción del supermercado Mercadona. Hay sin embargo otros muchos temas que siguen preocupando a los vecinos. Según indican desde la Asociación de Vecinos de Bidebieta-Bideak la mayoría de ellos llevan demasiados años enquistados.

Esta entidad, creada en 2022 y desde la que reconocen que «el barrio está mejor que hace algunos años», manifiesta que Bidebieta «sigue teniendo déficits importantes». Y pone encima de la mesa principalmente dos: el aparcamiento y la poda de los árboles. Sobre el primero de ellos, Jon Tamayo, su presidente, es claro: «El mayor problema vecinal es la falta de aparcamientos». Sobre el segundo, indica que «es una reivindicación histórica que sigue sin resolverse como debería».

Los vecinos demandan además mejoras en varios temas más. Por ejemplo, reclaman soluciones de movilidad vertical, en forma de ascensores; insisten en contar con una casa de cultura, piden que al barrio llegue otra línea de Dbus y solicitan planes concretos para revitalizar el comercio y la hostelería más cercana.

DV visitó el barrio con Bideak y estas son las principales peticiones que los vecinos consideran más urgentes solucionar con diversos departamentos del Ayuntamiento.

Falta de plazas de aparcamiento para los vecinos. Tienen claro en la asociación que Bidebieta «funciona desde hace muchos años como aparcamiento disuasorio del Centro». Explican que la entrada Este de Donostia se realiza por el barrio a través de la GI-20, lo que provoca que muchos donostiarras y turistas franceses, –«que ya saben cómo actuar»–, aparcan gratis sus vehículos privados en los aparcamientos del barrio y con la línea 14 de Dbus o el Topo se mueven por Donostia. Tamayo añade que «también somos el límite con el nuevo acceso al Puerto de Pasaia y con el distrito de Trintxerpe. Sus vecinos también tienen sus problemas de aparcamiento y nosotros, entre comillas, les sufrimos, porque aparcan aquí y después se van a su pueblo». A toda esta «problemática» se le añade una «con las furgonetas industriales. Sus dueños dejan su coche particular aparcado toda la semana aquí, se reservan la plaza, y el fin de semana cambian furgoneta por coche».

Ante todos estos casos, «el que sale perdiendo es el vecino residente, que es el que se queda sin opciones para aparcar», denuncia el presidente de Bideak. Y pone como ejemplo lo que sucede en el paseo de los Olmos de Gaiztarro. «Hay vecinos que están durmiendo en los coches porque vienen de trabajar de noche y saben fehacientemente que si dejan el coche mal aparcado va a pasar la grúa. Esto me consta. Yo he hablado con personas que lo hacen. Es algo impensable, pero sucede en Bidebieta», afirma indignado.

Por todo ello, desde la entidad exigen que el Departamento de Movilidad tome cartas en el asunto con celeridad. «Nosotros planteamos dos alternativas para defendernos ante esta situación», dice. Una es «instaurar una OTA con una gran zona para los residentes, que no apoyó el equipo de gobierno en el Pleno de abril», y la segunda «es construir parkings que sean de uso mayoritario para los vecinos».

Sobre esta última alternativa, Tamayo plantea cuatro localizaciones posibles. Reconoce que son intervenciones de alto coste «pero también entiendo que la reivindicación es de mucho tiempo atrás y hablamos de una situación que no va a ir a mejor».

Los cuatro espacios que plantea están situados en la zona de Serapio Mujika 3, –«en la pista deportiva que se usa como aparcamiento disuasorio»–; debajo de la pista deportiva de Serapio Mujika 31, al lado del instituto Bideberri «podría construirse un parking subterráneo»; en Juan Carlos Guerra, «ampliándose el actual parking»; y «en una vaguada que ya existe en Gomistegi». «Lo que está claro es que algo hay que hacer, llevamos años con la misma historia. La inacción municipal es evidente», acaba señalando.

Más líneas de Dbus. En la actualidad hay dos líneas que pasan por el barrio. La 14, que lo recorre por completo, y la 38 (Trintxerpe-Altza-Molinao), que entra por Mercadona, da la vuelta a la rotonda y para en la marquesina del polideportivo. «Hemos planteado a Movilidad la creación de dos nuevas líneas que pasen por el barrio», anuncia Tamayo. Una con el recorrido Bidebieta-Intxaurrondo-Garbera-Altza-Bidebieta. Y la otra, que uniría el barrio con los hospitales, bajando por Amara hasta el Centro. «Esto se pidió a Movilidad en una entrevista que tuvimos con la concejala Olatz Yarza y con la delegada de Barrios, Mariaje Idoeta, que también estaba presente. Esa petición se hizo en febrero del año pasado, en una reunión con representantes del Distrito Este y con técnicos de Dbus, que nos daban la razón. Un barrio de 9.000 personas, y que está creciendo, no puede tener una sola línea que recorra todo el barrio».

Poda de árboles. «Esta es una reivindicación histórica», proclama Tamayo. Explica que en los años 70 se plantaron por todo el barrio plataneros de sombra «que generan problemas todo el año, en primavera hay mosquitos y provocan alergias y en otoño las hojas caídas causan problemas en la vía pública. Por no hablar de los nidos de avispa asiática y la altura que tienen en muchas zonas del barrio estos árboles porque no se podan. Diría que hay zonas en las no se han podado en décadas». Y pone el ejemplo de los paseos Julio Urkijo, Juan Carlos Guerra y Serapio Mujika, «donde hay plataneros que llegan hasta séptimos y octavos pisos».

Casa de cultura. En Bideak tienen claro que el barrio se merece una casa de cultura, «no es normal que un barrio de 9.000 vecinos no tenga una biblioteca». «Tenemos dos edificios públicos muy grandes e infrautilizados como son Contadores y el colegio amarillo del Gobierno Vasco de Julio Urkijo. Por no hablar del caserío Moneda de Kutxabank, que fue una de las primeras casas culturales de la ciudad, y que ahora es un edificio privado del banco. También tienen espacio libre que hemos solicitado para este uso, con respuesta negativa. No contemplan su cesión para el barrio».

En el Pleno de abril también se trató este tema y el equipo de gobierno rechazó «activar la evolución de Contadores hacia un nuevo centro cívico y cultural antes de que finalice el actual ejercicio». Jon Insausti, concejal de Cultura, ha defendido estos últimos meses que el Gobieno municipal va a poner en marcha un estudio para analizar el futuro de las casas de cultura y su transformación antes de tomar ninguna decisión.

Tamayo deja claro que la explicación de Insausti «no nos parece viable. Decir que se va a hacer un estudio a nivel ciudad no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos pidiendo. Tenemos tres informes municipales que dicen que hay que actuar en este sentido». Bideak vuelve a proponer, «porque nos parece geográficamente interesante, la tercera planta de Contadores, que está justo en medio del barrio, cerca de la zona del paseo de los Olmos, de Julio Urkijo y también cerca de Herrera y Trintxerpe».

Ascensor en Julio Urkijo 8 trasera. En este punto el consistorio acaba de arreglar la vieja escalera que unía Contadores con Julio Urkijo. «Perfecto», dice Tamayo, «pero es una actuación que pedimos hace tres años y ya se ha quedado obsoleta». Bideak indica que este es un camino que conecta a varias partes del barrio y Herrera con el centro de salud de Osakidetza y que es el único acceso «seguro» para llegar. «El problema es que esas escaleras generan problemas de accesibilidad para muchas personas mayores», advierte. Por ello, solicitan «con urgencia», que además de mantener las escaleras, «se instale un ascensor similar al que une el barrio con Azkuene que asegure una movilidad vertical segura y accesible».

