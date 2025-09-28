Solo Zumaia en 1984 supera los récords que ha batido Orio este año

Los remeros de Zumaia ondean una de las dos banderas de la Concha que ganaron y los aficionados de Orio agasajan a sus héroes en la rampa del Muelle hace dos semanas.

Miguel González San Sebastián Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Orio ha firmado un año de ensueño. La 'San Nikolas' ha batido todos los récords de la Liga ACT desde su creación en 2003, tanto el del número de victorias (16) como el de puntos (234) en posesión de Urdaibai desde el año pasado. Además, ha ganado los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España, y ha reinado en La Concha ocho años después. Una temporada histórica que no tiene parangón en las competiciones de traineras en el presente siglo.

Para encontrar un dominio semejante en el Cantábrico habría que retroceder 41 años en el tiempo, hasta 1984, cuando Zumaia se impuso en todas las competiciones en las que tomó parte en banco fijo. En lo que respecta al calendario de traineras fueron 19 banderas las que conquistó, incluida La Concha y los tres campeonatos oficiales, estableciendo un récord de imbatibilidad que perdura hasta hoy.

Entonces las banderas del fin de semana se disputaban a doble jornada, el sábado y el domingo, por lo que se necesitaban dos días para ondear una ikurriña. Ahora con ese modelo solo queda Zarautz. Esa circunstancia hizo que aquel año Zumaia acumulase 29 regatas en 93 días en una temporada que inició el 30 de junio en la Bandera de la Cruz Roja de Castro y cerró el 30 de septiembre en la de Petronor, a una media de una regata cada tres días. Orio ha disputado este año 26 regatas en 113 días, porque arrancó el 1 de junio en el Campeonato de Gipuzkoa y acabó el pasado domingo en Portugalete.

La Telmo Deun estableció una cifra récord de 26 triunfos que le reportó 19 banderas, ya que fue la mejor en ambas jornadas en las de Santurtzi, Getxo, Castro Urdiales, Portugalete, el Campeonato de Euskadi, La Concha y Petronor. Orio ha ganado 20 regatas -contando las dos de Zarautz- para 19 banderas.

Solo hubo tres días en los que Zumaia no marcó el mejor registro. Uno fue en la primera jornada del Campeonato de España, donde los tiempos no contaban y se clasificaban las dos primeras de cada tanda. Zumaia, con rotaciones, ganó la suya a Zierbena, Cabo da Cruz y Tirán aunque Orio y Santurtzi hicieron mejor tiempo en la otra. El segundo, en la clasificatoria de La Concha, aunque el patrón de aquella trainera Claudio Etxeberria 'Gorria' reconoció ese día en las páginas de DV que «dimos descanso a algunos remeros y como en la ciaboga ya nos dijeron que íbamos segundos, nos dejamos llevar». El tercero fue en la segunda jornada del GP Nervión, donde Orio le superó por un segundo aprovechando las diferencias en la ría que hubo entre la segunda y la tercera tanda. La víspera Zumaia le había sacado 23 segundos, así que la bandera no peligró.

«Una cuadrilla única»

Luis Mari Goikoetxea, presidente de Zumaia entre 1982 y 2013, recuerda lo mucho que disfrutaron aquel verano. «Era una trainera imbatible. Nadie le podía ganar, ni en mar ni en ría. Era tal su superioridad que recuerdo que tras una regata en Bizkaia un periódico tituló: 'Primero Zumaia, después nadie y luego Orio'. Así era. Los años anteriores ya habíamos andado bien pero no pensábamos en ganarlo todo. Nadie ha podido batir eso y mira la temporada tan buena de Orio...».

Goiko afirma que el remo ha cambiado mucho en estas cuatro últimas décadas pero cree que «aquella cuadrilla estaría hoy también a la altura de la mejor. Entonces se competía por cuencas, es decir, los remeros debían ser del mismo valle. En nuestro caso, del Urola. Los de Orio eran de la cuenca del Oria y así todos. Nuestros remeros eran de Zumaia, Azpeitia, Zestoa, Errezil... Ahora las traineras punteras se hacen con fichajes. Orio ha incorporado este año a siete remeros y mira cómo ha andado... Es otra historia».

«Era una trainera imbatible tanto en mar como en ría», recuerda Goiko, presidente de Zumaia en aquella época

Confiesa que entonces las plantillas se conformaban el primer día de entrenamiento, que era cuando se juntaban en la Arranpla para arrancar la pretemporada. «El club se fundó en 1975 y tiramos la trainera al agua por primera vez en 1978. Desde entonces no hemos fallado un solo año. Cuando empezamos a ganar, la gente se animó a remar. Venían de muchos pueblos del Urola. Lo primero que les decíamos es que no teníamos un duro, que no les podíamos pagar, pero les daba igual. Tenían mucha afición. En aquella tripulación había mucha fuerza porque vino gente que estaba acostumbrada a trabajar en el caserío. Hubo que enseñarles a remar, pero en cuanto aprendieron ahí está lo que consiguieron».

El que ha sido 'alma mater' del remo en Zumaia durante tantos años concede mucha importancia al trabajo que hizo con ellos Luis Mari Olasagasti 'Luxia', entrenador de aquella Telmo Deun. «Empezamos con Joseba Sasiain y luego llegó Tito Manzilla, que había andado en Orio y vino a vivir al pueblo cuando se casó. Él nos habló de Luxia. Era muy duro y tenía a todos firmes. Con la fuerza de aquella tripulación y aquellos entrenamientos, era normal que llegasen las victorias».

La guinda a aquella trainera irrepetible la puso la incorporación de Claudio Etxeberria 'Gorria' como patrón, que llegó con 50 años a la popa de la Telmo Deun y después de ganar tres Conchas con Orio (2) y Lasarte. «No fue difícil traerle porque era el cuñado de Luxia -risas-. Tenía el carácter de los de Ortzaika. Nos dio mucho en un momento en el que los patrones que teníamos eran bastante jóvenes».

Ampliar Luis Mari Goikoetxea era el presidente de Zumaia en aquellos años dorados.

El caso es que el calendario de traineras arrancó y las victorias se fueron sucediendo. «Las primeras las logramos sin seis titulares», recuerda Goiko, «porque entonces la temporada de trainerillas acababa sobre el 20 de julio y las pruebas coincidían los findes». Un repaso a la hemeroteca permite comprobar que Zumaia ganó el campeonato de España de trainerillas en Castropol el día 22, fecha a partir de la que Luxia ya pudo disponer de todos sus efectivos para la trainera.

Primer triunfo en La Concha

En septiembre llegó el momento culmen con la conquista de la primera Concha en su historia. A pesar de que Orio había ganado la clasificatoria por 3 segundos y su patrón Altxerri advertía de que «vamos a ponérselo difícil a Zumaia», la Telmo Deun le distanció en la primera jornada en 22 segundos tras girar en la ciaboga con 18 de renta. En la segunda jornada cumplió el trámite y la alegría se desbordó.

Goiko dice que «nunca ha habido tanta gente en el pueblo como aquel día. Se juntó todo el Urola en Zumaia. Comimos en el Oliden de Ortzaika y luego fue increíble lo que se vivió por la tarde». Los remeros fueron recibidos por la banda municipal y lanzamiento de cohetes, y la plaza del Ayuntamiento se quedó pequeña para albergar semejante gentío. Fue tal la alegría que el consistorio improvisó una barra para repartir champán gratis. Hasta las monjas de clausura del convento de las Carmelitas que estaba enfrente hicieron repicar las campanas en honor de los remeros, escribió Aizpurua en su crónica del recibimiento en DV.

Ampliar La imbatible 'Telmo Deun' aparece durante una regata de aquella temporada de 1984.

El tantos años presidente de Zumaia ve «casi imposible» que la Telmo Deun pueda volver a estar arriba en el futuro porque «hace falta mucho dinero y no lo tenemos. Es una pena porque ves la ACT y hay muchos canteranos nuestros remando en otras traineras como Aristi y Elorza en Orio; Joanes Balenciaga, Francés y Urtubia en Donostiarra; Mattin Etxaniz en Hondarribia; su hermano Andde y Ariztimuño en Getaria; o Iriondo y Unax Larrañaga en Getaria. Pero sin dinero...».

Temas

Orio

Zumaia

Comenta Reporta un error