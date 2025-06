Orio y Arraun, a dominar el Cantábrico

Raúl Melero Domingo, 22 de junio 2025, 00:49 Comenta Compartir

Xubane Uribarrena (Donostia, 25 años), Adur Tapia (Asteasu, 21 años) y Lorea Etxabe (Pasai Donibane, 25 años) descuentan los días para soltar estachas ante una nueva temporada de banco fijo, con el inicio de las ligas que marcan el ser o no ser. Arraun Lagunak y Orio, «con todos los respetos al resto» como dicen los tres remeros, parten como favoritos para dominar el Cantábrico. Así lo acreditan los resultados obtenidos en pretemporada y en las primeras regatas que se han llevado a cabo en las semanas anteriores con los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España.

Xubane, Lorea y Adur visitan las instalaciones de EL DIARIO VASCO y cuentan sus impresiones de cómo está siendo la puesta a punto de los botes y qué esperan de la temporada. «Va todo muy bien, hemos hecho un gran trabajo en invierno y creo que se está viendo ahora», reconoce Lorea Etxabe. «Es verdad que se nos han escapado el descenso de San Pedro y el campeonato de Euskadi, lo digo todavía con la espina clavada, pero bueno, parece que todo va viento en popa», asegura a poco menos de quince días de empezar la Liga Euskotren en la ría de Bilbao.

Muy parecido es el testimonio de la ankeko de la 'Lugañene', Xubane Uribarrena, una de las veteranas de la cuadrilla donostiarra con diez años de experiencia. «A decir verdad no hemos preparado especialmente los campeonatos porque nuestro punto de inicio es Bilbao con la liga. Sabíamos que todo lo que viniese a favor nuestro en ese camino sería positivo y creo que así ha sido. Tenemos patrona nueva y toda la banda de estribor del año pasado no está pero vamos bien, conociéndonos todas».

El asteasuarra Adur Tapia se está recuperando de una lesión en el hombro que se produjo mientras trabajaba como tornero, y por eso «quizá la primera bandera en Bilbao me llega un poco justo». La tripulación de Orio, sin él dentro del bote al estar recuperándose, ha hecho el triplete en los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España, con lo que se le ha colocado la vitola de favorito a los aguiluchos. «Zierbena y Donostiarra estarán muy fuertes, ya lo demostraron el año pasado también», avisa Tapia sobre quiénes pueden hacerles sombra. «Hondarribia, Bermeo, Getaria... a todos esos equipos no se les puede descartar, todos van a entrar a la pelea», avisa el segundo de estribor de Orio.

Los equipos, como familias

No hay duda de que Donosti Arraun Lagunak volverá a ser la gran favorita para llevarse un buen número de banderas, con Tolosaldea como alternativa. El año pasado la Lugañene ganó todas las tandas en las que participó salvo una en Zarautz. «Todavía no hemos visto mucho de las rivales», dice Etxabe, «pero Tolosa ha demostrado que este año ha dado un paso adelante y puede ser nuestra rival directa».

Tanto ella como su compañera huyen del discurso de que es fácil habituarse a ganar. Prefieren achacarlo a que es una consecuencia. «Arraun ha hecho las cosas de manera muy coherente, los pasos que se han dado han sido muy acertados y seguro que parte del éxito viene por ahí», comenta Xubane.

Y recuerda que no siempre ha sido así, había años en los que después de la regata no había bandera que ondear. «He perdido muchas banderas para todas las que he ganado. Recuerdo que cuando gané mi primera Concha -tiene tres-, no estaba en mi mejor momento. He disfrutado algunas veces más de una derrota que de las victorias».

Ganar no lo es todo, a juicio de los tres arraunlaris. El remo tienen otras muchas cosas positivas. «Se pasa mucho tiempo entrenando, muchas horas en el club y al final los compañeros son como una familia».

En el caso de la tripulación masculina de Orio, la llegada de Iker Zabala como preparador y Gorka Aranberri como patrón ha sido un cambio. «Iker es muy trabajador, casi toda la tarde está en el club y las 24 horas del día está pensando en el remo», dice Tapia sobre su entrenador. «En mi caso cuando he estado lesionado siempre ha estado pendiente de mí».

Tanto en Orio como en Donosti Arraun tienen claro cuáles son los objetivos. «La Liga y La Concha», admite Etxabe. Tapia, formado en Tolosa, opina lo mismo pero cree que más allá del premio final «en todas las pruebas hay algo en juego. Todos los equipos entrenan con el objetivo de ganar pero solo va a ganar uno».

Xubane, siempre muy reflexiva, apostilla que «todas sabemos que si te relajas un ápice, te quedas sin bandera». Todo cuenta en el mundo del remo.

