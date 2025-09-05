La Bandera de La Concha tiene sus nombres propios
Las 130 ediciones de esta regata están salpicados de personajes y traineras que han dejado huella en el desarrollo de esta competición
Bruno Parcero y Amaia Oficialdegui
San Sebastián
Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:50
La Bandera de La Concha alcanza sus 130 ediciones convertida en una competición referente en la que 17 embarcaciones han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Orio, con sus 32 triunfos, es quien más veces ha ondeado un 'trapo' que La Unión de Pasaia, con su victoria en 1921, se llevó en una ocasión. En sus 146 años de historia ha habido embarcaciones y personajes que han marcado el devenir de una regata sin la que no puede entenderse el verano. Son los nombres propios de la Bandera de La Concha.
La trainera ‘Lequeitiana’, con el histórico Juan Cruz Carril en la popa y en representación de San Sebastián, fue la primera ganadora en 1879 y San Pedro y Hondarribia, los dos siguientes años, tomaron el relevo en una competición que en ese periodo no siempre se celebró.
Es a partir de 1887 cuando el remo donostiarra vive su época dorada al lograr siete victorias consecutivas, con Francisco Zubiaurre ‘Kiriko’ patroneando a tres de esas embarcaciones. El getariarra, con cinco triunfos, es quien más veces ha ganado la Bandera de La Concha para San Sebastián ya que a los logrados en 1891, 1892 y 1894 hay que sumar los de 1918 y 1920 que bien podían haber sido más ya que en esos años no hubo regata hasta en nueve ocasiones.
Kiriko, patrón que más veces ganó con una trainera donostiarra.
1935
Pasajes San Pedro
Aita Manuel con los remeros de San Pedro con los que dominó la bahía en los años 20.
Es entre 1927 y 1932 cuando por primera vez una trainera se convierte en absoluta dominadora de la competición. Entre esas dos fechas San Pedro se impone en seis ediciones seguidas, algo que ninguna otra trainera ha repetido a día de hoy. Aita Manuel, patrón en esas seis ediciones y que ya contaba con las banderas de 1917 y 1921, esta última patroneando a La Unión, se erige como uno de los referentes de este deporte. Tal es así que sus nueve victorias como patrón -ganaría otra bandera en 1935- sólo han sido igualadas por Gorka Aranberri, quien podría superarle si logra la victoria este año con Orio.
En 1931, y tras la quinta victoria consecutiva, el Ayuntamiento de Donostia concedió la medalla de oro a Manuel Arrillaga, «un hombre que durante 36 años ha luchado en las regatas de San Sebastian consiguiendo en estos últimos años cinco victorias consecutivas bien merece este homenaje del pueblo de San Sebastián, que quiere que en años sucesivos no falte el Sr. Arrillaga», expresó el alcalde Zaldua.
Orio es quien en 1933 rompe la hegemonía sanpedrotarra e inicia un ciclo que le lleva a imponerse en diez de las siguientes veinte ediciones, con Ignacio Sarasua como patrón y el gran Batista Oliden como figura relevante.
El de Ortzaika, ganador de trece Banderas de La Concha, todas ellas como remero, se estrenó en 1939 y ganó la última en 1964, logrando diez triunfos con Orio, dos con Aginaga -bote que se formó al decidir Orio no sacar trainera- y uno con Esperanza -embarcación donostiarra que fue una especie de selección formada para derrotar a Pedreña, primer club cántabro en ganar en Donostia-. Su hermano Antonio Oliden 'Compaxa', que logró once banderas -10 como remero y una como patrón en Lasarte-Michelín-, estuvo con él en las tostas en alguna de ellas.
Entre la década de los 60 y mediados de los 70 San Juan, Hondarribia y Orio dominan el palmarés. Los sanjuandarras, con Bibiano Etxabe como patrón, ganan en 1961, 1962 y 1963; Hondarribia, con José Ángel Lujanbio, se impone consecutivamente entre 1965 y 1968 y Orio, con Juan Lizarralde 'Altxerri', lo hace en 1970, 1971, 1972, 1974 y 1975.
En esos tres primeros triunfos de la década de los 70 está presente como remero José Luis Korta, el personaje más laureado de la competición con dieciséis banderas ganadas como remero, patrón y entrenador. El de Ortzaika ha ganado como remero con Orio (1970, 1971 y 1972), con Lasarte-Michelín (1973), con Kaiku (1978, 1980, 1982) y con Castro (2001); como patrón en Orio (1992 y 1997) y Castro (2001); y en seis como entrenador con Kaiku (1981, 2009 y 2012), Orio (1996) y Castro (2002 y 2006). Como se puede ver, entre todas suman diecisiete porque con Castro en 2001 ejerció como entrenador y patrón en las dos jornadas, pero obviamente son dieciséis banderas.
Los años 80 y los 90 depararon el duelo fratricida entre San Pedro y San Juan salpicado con triunfos puntuales de Zumaia y Orio. Y con el cambio de milenio llegaron los años del dominio cántabro con Castro y Astillero protagonizando otra rivalidad no exenta de polémica.
Hondarribia
37 años le costó a Hondarribia romper su sequía, pero en 2005 volvió a reinar en La Concha de la mano de Ioseba Amunarriz, el único que aún se mantiene junto al entrenador Mikel Orbañanos. Juntos ganarían otras cuatro veces que podrían haber sido algunas más de no mediar auténticas selecciones como fueron las de Kaiku, Santurtzi y sobre todo Urdaibai, la gran dominadora de los últimos años con seis victorias en la última década y dos nombres propios, los del entrenador Iker Zabala, que cuenta con diez banderas como remero y entrenador de Castro, Santurtzi y Urdaibai, y el patrón Gorka Aranberri, que ha igualado las nueve de Aita Manuel en la popa de Orio, Santurtzi y la 'Bou Bizkaia'.
La Bandera de La Concha femenina, que dio sus primeros pasos en 2008, también tiene sus nombres propios. Ahí están los de las pontevedresas Andrea Oubiña y Vicky Piñeiro, remeras de aquella tripulación de Rías Baixas, una suerte de selección gallega que ganó las cinco primeras ediciones y que luego ampliaron su palmarés en las tostas de San Juan y Orio hasta sumar nueve y ocho banderas respectivamente.
Zumaia rompió el monopolio gallego en 2013 para dar paso a las Batelerak de Ane Pescador y Ane Hernández y su lustro imperial antes de desaparecer durante unos años. Orio y Donostia Arraun Lagunak, con tres banderas, han tomado el testigo.
