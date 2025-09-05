Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Bandera de La Concha tiene sus nombres propios

La Bandera de La Concha tiene sus nombres propios

Las 130 ediciones de esta regata están salpicados de personajes y traineras que han dejado huella en el desarrollo de esta competición

Bruno Parcero
Amaia Oficialdegui

Bruno Parcero y Amaia Oficialdegui

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:50

La Bandera de La Concha alcanza sus 130 ediciones convertida en una competición referente en la que 17 embarcaciones han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Orio, con sus 32 triunfos, es quien más veces ha ondeado un 'trapo' que La Unión de Pasaia, con su victoria en 1921, se llevó en una ocasión. En sus 146 años de historia ha habido embarcaciones y personajes que han marcado el devenir de una regata sin la que no puede entenderse el verano. Son los nombres propios de la Bandera de La Concha.

La trainera ‘Lequeitiana’, con el histórico Juan Cruz Carril en la popa y en representación de San Sebastián, fue la primera ganadora en 1879 y San Pedro y Hondarribia, los dos siguientes años, tomaron el relevo en una competición que en ese periodo no siempre se celebró.

1879

San Sebastián

1880

Pasajes San Pedro

1881

Fuenterrabía

1883-1894

San Sebastián

Es a partir de 1887 cuando el remo donostiarra vive su época dorada al lograr siete victorias consecutivas, con Francisco Zubiaurre ‘Kiriko’ patroneando a tres de esas embarcaciones. El getariarra, con cinco triunfos, es quien más veces ha ganado la Bandera de La Concha para San Sebastián ya que a los logrados en 1891, 1892 y 1894 hay que sumar los de 1918 y 1920 que bien podían haber sido más ya que en esos años no hubo regata hasta en nueve ocasiones.

Kiriko, patrón que más veces ganó con una trainera donostiarra.

Getaria, que cuenta cinco victorias en la bahía, tuvo sus mejores años entre 1895 y 1911, años de su primer y último triunfo y entre los cuales fue segunda en 1890, 1891 y 1906. Francisco Arregi, patrón en cuatro de esas cinco victorias, es otra figura relevante de la época.

Aita Manuel con los remeros de San Pedro con los que dominó la bahía en los años 20.

Es entre 1927 y 1932 cuando por primera vez una trainera se convierte en absoluta dominadora de la competición. Entre esas dos fechas San Pedro se impone en seis ediciones seguidas, algo que ninguna otra trainera ha repetido a día de hoy. Aita Manuel, patrón en esas seis ediciones y que ya contaba con las banderas de 1917 y 1921, esta última patroneando a La Unión, se erige como uno de los referentes de este deporte. Tal es así que sus nueve victorias como patrón -ganaría otra bandera en 1935- sólo han sido igualadas por Gorka Aranberri, quien podría superarle si logra la victoria este año con Orio.

En 1931, y tras la quinta victoria consecutiva, el Ayuntamiento de Donostia concedió la medalla de oro a Manuel Arrillaga, «un hombre que durante 36 años ha luchado en las regatas de San Sebastian consiguiendo en estos últimos años cinco victorias consecutivas bien merece este homenaje del pueblo de San Sebastián, que quiere que en años sucesivos no falte el Sr. Arrillaga», expresó el alcalde Zaldua.

Orio es quien en 1933 rompe la hegemonía sanpedrotarra e inicia un ciclo que le lleva a imponerse en diez de las siguientes veinte ediciones, con Ignacio Sarasua como patrón y el gran Batista Oliden como figura relevante.

1939-1940

Orio

1941

Fuenterrabía

1942

Orio

1943

Fuenterrabía

1944

Orio

1945-1946

Pedreña

1947-1948

Fuenterrabía

1949

Pedreña

San Sebastián (CD Esperanza)

1950

1951-1953

Orio

Sestao (Iberia)

1954

Orio

1955

Pasajes de San Juan

1956

Aginaga

1957

Orio

1958

Sestao

1959

1960

Aginaga

Pasajes de San Juan

1961-1963

Orio

1964

Entre la década de los 60 y mediados de los 70 San Juan, Hondarribia y Orio dominan el palmarés. Los sanjuandarras, con Bibiano Etxabe como patrón, ganan en 1961, 1962 y 1963; Hondarribia, con José Ángel Lujanbio, se impone consecutivamente entre 1965 y 1968 y Orio, con Juan Lizarralde 'Altxerri', lo hace en 1970, 1971, 1972, 1974 y 1975.

En esos tres primeros triunfos de la década de los 70 está presente como remero José Luis Korta, el personaje más laureado de la competición con dieciséis banderas ganadas como remero, patrón y entrenador. El de Ortzaika ha ganado como remero con Orio (1970, 1971 y 1972), con Lasarte-Michelín (1973), con Kaiku (1978, 1980, 1982) y con Castro (2001); como patrón en Orio (1992 y 1997) y Castro (2001); y en seis como entrenador con Kaiku (1981, 2009 y 2012), Orio (1996) y Castro (2002 y 2006). Como se puede ver, entre todas suman diecisiete porque con Castro en 2001 ejerció como entrenador y patrón en las dos jornadas, pero obviamente son dieciséis banderas.

Los años 80 y los 90 depararon el duelo fratricida entre San Pedro y San Juan salpicado con triunfos puntuales de Zumaia y Orio. Y con el cambio de milenio llegaron los años del dominio cántabro con Castro y Astillero protagonizando otra rivalidad no exenta de polémica.

37 años le costó a Hondarribia romper su sequía, pero en 2005 volvió a reinar en La Concha de la mano de Ioseba Amunarriz, el único que aún se mantiene junto al entrenador Mikel Orbañanos. Juntos ganarían otras cuatro veces que podrían haber sido algunas más de no mediar auténticas selecciones como fueron las de Kaiku, Santurtzi y sobre todo Urdaibai, la gran dominadora de los últimos años con seis victorias en la última década y dos nombres propios, los del entrenador Iker Zabala, que cuenta con diez banderas como remero y entrenador de Castro, Santurtzi y Urdaibai, y el patrón Gorka Aranberri, que ha igualado las nueve de Aita Manuel en la popa de Orio, Santurtzi y la 'Bou Bizkaia'.

2000

Orio

Orio celebra su victoria en el año 2000.

2001-2002

Castro

2003-2004

Astillero

2005

Hondarribia

2006

Castro

2007

Orio

2008

Castro

2009

Sestao (Kaiku)

2010-2011

Bermeo

2012

Sestao (Kaiku)

2013

Hondarribia

2014-2016

Bermeo

2017

Orio

2018-2020

Hondarribia

Hondarribia ha sido uno de los grandes animadores de los últimos años.

2021

Santurce

2022-2024

Bermeo

La Bandera de La Concha femenina, que dio sus primeros pasos en 2008, también tiene sus nombres propios. Ahí están los de las pontevedresas Andrea Oubiña y Vicky Piñeiro, remeras de aquella tripulación de Rías Baixas, una suerte de selección gallega que ganó las cinco primeras ediciones y que luego ampliaron su palmarés en las tostas de San Juan y Orio hasta sumar nueve y ocho banderas respectivamente.

2008-2012

Rias Baixas

Rías Baixas ganó las cinco primeras ediciones de la bandera femenina.

2013

Zumaia

Pasajes de San Juan

2014-2018

2019-2020

Orio

Nadeth Agirre abraza

a sus remeras.

Donostia Arraun Lagunak

2021

Arraun Lagunak es la gran dominadora de las últimas ediciones.

2022

Orio

Donostia Arraun Lagunak

2023-2024

Zumaia rompió el monopolio gallego en 2013 para dar paso a las Batelerak de Ane Pescador y Ane Hernández y su lustro imperial antes de desaparecer durante unos años. Orio y Donostia Arraun Lagunak, con tres banderas, han tomado el testigo.

