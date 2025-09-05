La Bandera de La Concha tiene sus nombres propios

La Bandera de La Concha alcanza sus 130 ediciones convertida en una competición referente en la que 17 embarcaciones han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Orio, con sus 32 triunfos, es quien más veces ha ondeado un 'trapo' que La Unión de Pasaia, con su victoria en 1921, se llevó en una ocasión. En sus 146 años de historia ha habido embarcaciones y personajes que han marcado el devenir de una regata sin la que no puede entenderse el verano. Son los nombres propios de la Bandera de La Concha.

La trainera 'Lequeitiana', con el histórico Juan Cruz Carril en la popa y en representación de San Sebastián, fue la primera ganadora en 1879 y San Pedro y Hondarribia, los dos siguientes años, tomaron el relevo en una competición que en ese periodo no siempre se celebró. 1879 San Sebastián 1880 Pasajes San Pedro 1881 Fuenterrabía 1883-1894 San Sebastián Es a partir de 1887 cuando el remo donostiarra vive su época dorada al lograr siete victorias consecutivas, con Francisco Zubiaurre 'Kiriko' patroneando a tres de esas embarcaciones. El getariarra, con cinco triunfos, es quien más veces ha ganado la Bandera de La Concha para San Sebastián ya que a los logrados en 1891, 1892 y 1894 hay que sumar los de 1918 y 1920 que bien podían haber sido más ya que en esos años no hubo regata hasta en nueve ocasiones. Kiriko, patrón que más veces ganó con una trainera donostiarra.

Hubo que esperar catorce ediciones para que una trainera vizcaína inscribiera por vez primera su nombre en el palmarés. Fue Ondarroa en 1898, con un bote bautizado como 'Flora', y su victoria no estuvo exenta de polémica, no en vano fue acusada de llevar una embarcación mucho más ligera que sus rivales, lo que les obligó a esconder la trainera en un garaje de Donostia nada más acabar la regata y salir escondidos hacia su pueblo para que nadie pudiera decir que esa 'txalupa' no cumplía las normas.

Getaria, que cuenta cinco victorias en la bahía, tuvo sus mejores años entre 1895 y 1911, años de su primer y último triunfo y entre los cuales fue segunda en 1890, 1891 y 1906. Francisco Arregi, patrón en cuatro de esas cinco victorias, es otra figura relevante de la época. 1895 Guetaria 1880 Pasajes San Pedro 1881 Fuenterrabía 1883-1894 San Sebastián 1897 San Sebastián 1898 Ondarroa 1899 Pasajes San Pedro 1900 Guetaria 1901 Orio Orio es la más laureada, pero no fue hasta comienzo del siglo XX cuando los aguiluchos comenzaron a ondear banderas. Lograron la primera en 1901, el año en el que se pescó la última ballena del Cantábrico, y desde entonces es la única embarcación que ha logrado ondear al menos una vez la Bandera de La Concha en cada década. 1903 Guetaria 1906 Pasajes San Pedro 1909-1910 Orio 1911 Guetaria 1915 San Sebastián 1916 Orio 1917 Pasajes San Pedro 1918 San Sebastián 1919 Orio 1920 San Sebastián 1921 Pasajes (La Unión) 1922 San Sebastián 1923 Orio 1924 Pasajes de San Juan 1925 Orio 1926 Ondarroa Pasajes San Pedro 1927-1932 1933-1934 Orio 1935 Pasajes San Pedro Aita Manuel con los remeros de San Pedro con los que dominó la bahía en los años 20.

Es entre 1927 y 1932 cuando por primera vez una trainera se convierte en absoluta dominadora de la competición. Entre esas dos fechas San Pedro se impone en seis ediciones seguidas, algo que ninguna otra trainera ha repetido a día de hoy. Aita Manuel, patrón en esas seis ediciones y que ya contaba con las banderas de 1917 y 1921, esta última patroneando a La Unión, se erige como uno de los referentes de este deporte. Tal es así que sus nueve victorias como patrón -ganaría otra bandera en 1935- sólo han sido igualadas por Gorka Aranberri, quien podría superarle si logra la victoria este año con Orio.

En 1931, y tras la quinta victoria consecutiva, el Ayuntamiento de Donostia concedió la medalla de oro a Manuel Arrillaga, «un hombre que durante 36 años ha luchado en las regatas de San Sebastian consiguiendo en estos últimos años cinco victorias consecutivas bien merece este homenaje del pueblo de San Sebastián, que quiere que en años sucesivos no falte el Sr. Arrillaga», expresó el alcalde Zaldua.

Orio es quien en 1933 rompe la hegemonía sanpedrotarra e inicia un ciclo que le lleva a imponerse en diez de las siguientes veinte ediciones, con Ignacio Sarasua como patrón y el gran Batista Oliden como figura relevante.

1939-1940 Orio 1941 Fuenterrabía 1942 Orio 1943 Fuenterrabía 1944 Orio 1945-1946 Pedreña 1947-1948 Fuenterrabía 1949 Pedreña San Sebastián (CD Esperanza) 1950 1951-1953 Orio Sestao (Iberia) 1954 Orio 1955 Pasajes de San Juan 1956 Aginaga 1957 Orio 1958 Sestao 1959 1960 Aginaga Pasajes de San Juan 1961-1963 Orio 1964

El de Ortzaika, ganador de trece Banderas de La Concha, todas ellas como remero, se estrenó en 1939 y ganó la última en 1964, logrando diez triunfos con Orio, dos con Aginaga -bote que se formó al decidir Orio no sacar trainera- y uno con Esperanza -embarcación donostiarra que fue una especie de selección formada para derrotar a Pedreña, primer club cántabro en ganar en Donostia-. Su hermano Antonio Oliden 'Compaxa', que logró once banderas -10 como remero y una como patrón en Lasarte-Michelín-, estuvo con él en las tostas en alguna de ellas.

Entre la década de los 60 y mediados de los 70 San Juan, Hondarribia y Orio dominan el palmarés. Los sanjuandarras, con Bibiano Etxabe como patrón, ganan en 1961, 1962 y 1963; Hondarribia, con José Ángel Lujanbio, se impone consecutivamente entre 1965 y 1968 y Orio, con Juan Lizarralde 'Altxerri', lo hace en 1970, 1971, 1972, 1974 y 1975.

En esos tres primeros triunfos de la década de los 70 está presente como remero José Luis Korta, el personaje más laureado de la competición con dieciséis banderas ganadas como remero, patrón y entrenador. El de Ortzaika ha ganado como remero con Orio (1970, 1971 y 1972), con Lasarte-Michelín (1973), con Kaiku (1978, 1980, 1982) y con Castro (2001); como patrón en Orio (1992 y 1997) y Castro (2001); y en seis como entrenador con Kaiku (1981, 2009 y 2012), Orio (1996) y Castro (2002 y 2006). Como se puede ver, entre todas suman diecisiete porque con Castro en 2001 ejerció como entrenador y patrón en las dos jornadas, pero obviamente son dieciséis banderas.

Los años 80 y los 90 depararon el duelo fratricida entre San Pedro y San Juan salpicado con triunfos puntuales de Zumaia y Orio. Y con el cambio de milenio llegaron los años del dominio cántabro con Castro y Astillero protagonizando otra rivalidad no exenta de polémica.

Hondarribia 1965-1968 1969 Lasarte 1970-1972 Orio 1973 Lasarte Lasarte- Michelín celebra su triunfo en 1973. 1974-1975 Orio 1976 Pedreña 1977 Santurce 1978 Sestao (Kaiku) 1979 Santurce 1980-1982 Sestao (Kaiku) 1983 Orio 1984 Zumaia 1985 Santurce Pasajes de San Juan (Koxtape) 1986 1987 Zumaia Pasajes de San Juan (Koxtape) 1988 1989 Pasajes San Pedro Pasajes de San Juan (Koxtape) 1990 La 'Libia' de San Pedro y la 'Erreka' de San Juan, en uno de sus duelos en los 80. 1991 Pasajes San Pedro 1992 Orio 1993-1994 Pasajes San Pedro Pasajes de San Juan (Donibaneko) 1995 1996-1998 Orio Pasajes de San Juan (Koxtape) 1999

37 años le costó a Hondarribia romper su sequía, pero en 2005 volvió a reinar en La Concha de la mano de Ioseba Amunarriz, el único que aún se mantiene junto al entrenador Mikel Orbañanos. Juntos ganarían otras cuatro veces que podrían haber sido algunas más de no mediar auténticas selecciones como fueron las de Kaiku, Santurtzi y sobre todo Urdaibai, la gran dominadora de los últimos años con seis victorias en la última década y dos nombres propios, los del entrenador Iker Zabala, que cuenta con diez banderas como remero y entrenador de Castro, Santurtzi y Urdaibai, y el patrón Gorka Aranberri, que ha igualado las nueve de Aita Manuel en la popa de Orio, Santurtzi y la 'Bou Bizkaia'.

2000 Orio Orio celebra su victoria en el año 2000. 2001-2002 Castro 2003-2004 Astillero 2005 Hondarribia 2006 Castro 2007 Orio 2008 Castro 2009 Sestao (Kaiku) 2010-2011 Bermeo 2012 Sestao (Kaiku) 2013 Hondarribia 2014-2016 Bermeo 2017 Orio 2018-2020 Hondarribia Hondarribia ha sido uno de los grandes animadores de los últimos años. 2021 Santurce 2022-2024 Bermeo

La Bandera de La Concha femenina, que dio sus primeros pasos en 2008, también tiene sus nombres propios. Ahí están los de las pontevedresas Andrea Oubiña y Vicky Piñeiro, remeras de aquella tripulación de Rías Baixas, una suerte de selección gallega que ganó las cinco primeras ediciones y que luego ampliaron su palmarés en las tostas de San Juan y Orio hasta sumar nueve y ocho banderas respectivamente.

2008-2012 Rias Baixas Rías Baixas ganó las cinco primeras ediciones de la bandera femenina. 2013 Zumaia Pasajes de San Juan 2014-2018 2019-2020 Orio Nadeth Agirre abraza a sus remeras. Donostia Arraun Lagunak 2021 Arraun Lagunak es la gran dominadora de las últimas ediciones. 2022 Orio Donostia Arraun Lagunak 2023-2024

Zumaia rompió el monopolio gallego en 2013 para dar paso a las Batelerak de Ane Pescador y Ane Hernández y su lustro imperial antes de desaparecer durante unos años. Orio y Donostia Arraun Lagunak, con tres banderas, han tomado el testigo.

