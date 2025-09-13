Arraun llega a La Concha en la cima de los sueños Favoritas. Juan Mari Etxabe y sus remeras invitan a DV a compartir un entrenamiento antes de la regata. Con una renta de 10 segundos, mañana buscan ponerle la guinda de oro a otra excelente temporada

Iris Moreno Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Arraun Lagunak se ha ganado palada a palada partir como favorita para ondear mañana la Bandera de La Concha. El bote donostiarra ha firmado una temporada espectacular y quiere culminar el curso con el triunfo que acapara todas las miradas. En la primera jornada lograron una ventaja de diez segundos respecto a Tolosaldea y le sacaron casi once a Orio, pero no bajan la guardia. Su técnico, Juan Mari Etxabe y sus remeras invitan a DV a compartir un entrenamiento. Nos permiten subirnos en su zódiac y comprobamos en primera persona que la preparación sigue siendo minuciosa. La exigencia impuesta sigue siendo máxima antes de la cita más importante de la temporada.

El equipo está concentrado, se puede apreciar en las caras de las remeras antes de bajar el bote al agua en el embarcadero de Trintxerpe. Se nota que están con ganas de rematar lo que tan bien ha comenzado. Entre broma y broma, las risas son parte del calentamiento en tierra. La charla del entrenador, entre los flashes de nuestras cámaras, se reduce a unas cuantas indicaciones. El trabajo está prácticamente hecho. ¿Qué se le dice a un equipo ambicioso que siempre pelea por más? «Me lo ponen muy difícil, ya no se qué decirles», bromea el técnico. «A cualquier entrenador le gustaría estar en mis circunstancias. Estoy encantado con el grupo. El bote ya veo que está fresco, que sabe lo que tiene que hacer, no puedo decirles mucho más. Llevamos trabajando en el bloque hace muchos años y eso también me facilita mucho el trabajo. Tengo mucha confianza con muchas remeras con las que llevo años. Tienen esa confianza conmigo y yo la tengo con ellas».

Los inviernos , y en especial la preparación física, siempre se hacen largos, y el verano en cambio siempre pasa volando. «Ya no hay prácticamente nada de carga. En semanas como estas es más el tema psicológico, el mental, dónde no debemos fallar. Hay que estar preparados para todas esos imprevistos que nos puedan surgir y ser capaces de tener una reacción rápida. El trabajo ya está hecho», confiesa Etxabe mientras maneja la zódiac en el puerto de Pasaia.

«Sabemos que tenemos motor y posibilidades de ganar. Lo que me gustaría es que no hubiera diferencia de calles. Tenemos GPS y datos que corroboran que estamos físicamente a muy buen nivel. Anímicamente ellas han tenido problemas personales que están superados. Cuando ves que vas más rápido y con más confianza, sabes que tienes posibilidades», explica el oiartzuarra mientras da indicaciones a su patrona.

Para Joana Halsouet, como patrona este año, será una regata especial. No hay tiempo para relajarse y es ella misma la que le indica a su entrenador cuando les pide un cambio de ejercicio que aún no han terminado el anterior. «Nos falta una tanda», le grita a su técnico desde la dirección de la trainera. En una semana en la que el foco mediático está puesto más que nunca en el remo, el objetivo es abstraerse y que no afecte demasiado. «Mentalmente tratamos de evitar el daño que nos pueden hacer de fuera, el nerviosismo ese. Lo que quiero es que estén tranquilas y que sepan que si damos nuestro cien por cien, es muy difícil que nos ganen por más de 10 segundos».

Una renta que podría ser un salvavidas ante cualquier contratiempo, si bien no se quieren confiar. Etxabe asegura que las remeras están tranquilas, «los nervios van en aumento según se va acercando el domingo. Pero el bote está con mucha confianza. Yo realmente veo al equipo muy bien, con mucha cabeza y muy seguro de sus fuerzas».

Si la trainera parte como favorita es porque se lo ha ganado por sí sola. «La ilusión de cualquier entrenador y de cualquier equipo es tener esa ventaja de cara a una segunda jornada. Yo creo que además es importante, no hay normalmente esas diferencias y la queremos aprovechar. Aun así, todo el mundo sabe que saldremos también a ganar la regata».

Además, el pasado fin de semana, en la primera jornada, las donostiarras ofrecieron una exhibición. Marcaron el tercer mejor tiempo de todas las ediciones femeninas (10:29.20) disputadas hasta el momento. «Se hizo un tiempazo y no creo que se está valorando en su justa medida lo que está haciendo el equipo. Si somos capaces de hacer lo que hicimos el domingo pasado, vamos a tener mucha parte de la Bandera ya ganada. Será muy difícil que se nos escape con 10 segundos, haciéndolo tan bien como lo hicimos el domingo», subraya.

Durante el entrenamiento en la bahía pasaitarra el bote sale hacía puntas. A la misma hora Orio está entrenando en La Concha, y a Tolosaldea le falta muy poco para entrar al agua. Cuando la 'Lugañene' pasa a la altura del club de San Pedro, allí están las tolosarras atentas a las indicaciones de Ramón Erostarbe. Los tres botes más poderosos de la competición remarán mañana junto a Zumaia en la tanda de honor mañana.

La despedida de Iker Cortés

En la primera tanda inaugurarán la regata Donostiara, Astillero, Hibaika y Hondarribia, cuyo entrenador, Iker Cortés, anunció que el club no cuenta con él de cara a la próxima temporada en la que tendrán que remar en la Liga ETE tras su descenso este verano. Llevaba ocho años.

«Mar revuelto, ganancia de pescadores», responde con ironía el técnico a la presión mediática. «Si el domingo hay mar, me da igual que las olas midan cinco metros mientras no haya diferencias. Sabemos que si la mar está revuelta, al final puede pasar cualquier avería. Puedes tener muchos más problemas en todos los aspectos. El año pasado, en el Campeonato de Euskadi, se nos rompió un remo en la ciaboga y una remera estuvo todo el largo de vuelta sin remar. Y aún así ganamos, y había mar. Son cosas que pueden pasar», explica.

Arraun Lagunak podría sumar mañana su tercera Concha consecutiva, la cuarta en la historia del club que sumó la primera en 2021, con mascarillas pero sin el colorido habitual en una rampa que quieren volver a hacer suya. «Llevamos ya tres años muy fuertes, ahí arriba, y hemos perdido muy pocas banderas. Es un equipo muy competitivo. Eso genera que el rival quiera ganarnos, esa ilusión, pero nosotros estamos muy tranquilos, sabemos que en la mar también vamos a andar bien», avisa.

Mejor que nunca

«Somos el mejor equipo y seguimos en esa línea. El equipo está físicamente muy bien, llegamos en un momento muy bueno. Es muy importante que los últimos años estemos llegando al final de temporada en muy buenas condiciones. Hay mucho trabajo detrás de eso. Este año llegamos en el mejor momento por mucho. Creo que en las últimas semanas el bote está dando una velocidad que no teníamos. En este momento está muy rápido. Esta semana, ayer mismo, vi que hemos dado otro pasito más adelante. Vamos con la intención de ser más rápidos, pero luego se verá la regata», explica Etxabe.

Las remeras que mañana completen las tostas de la 'Lugañene' compartirán la emoción al entrar al agua, también los nervios durante el calentamiento y los minutos eternos antes de comenzar. Pero no están dispuestas a que les tiemble el pulso una vez el semáforo se ponga en verde. Lo tienen prácticamente a su favor, llegan en su mejor momento, física y emocionalmente. La ventaja es envidiable y las ganas de ondear su cuarta Concha las utilizaran para hacer brillar al bote. En la cima de los sueños, Donostia Arraun Lagunak llega a La Concha.

Comenta Reporta un error