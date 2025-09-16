El tercer peor acierto de cara al gol Remate. La Real es el quinto equipo que más dispara a puerta pero solo supera a Girona y Oviedo en cuanto a eficacia en los metros finales

La Real ha manifestado en estas cuatro primeras jornadas algunos de los problemas que le vienen lastrando en el último año y medio, en especial su falta de eficacia en el remate. Llega, genera pero no rentabiliza como debería sus ocasiones ante el marco contrario. O quizás sucede al revés, que dado que no cuenta con grandes pegadores arriba en lo que a terminación se refiere, necesita acumular oportunidades para hacer gol. No se sabe muy bien si fue antes el huevo o la gallina.

El caso es que en estos partidos que se han disputado es el cuarto equipo que más remata de la Liga, el quinto que más lo hace entre los tres palos, pero su porcentaje en el acierto de cara a gol es el tercero peor de todo el campeonato, algo que le ha lastrado en este arranque de competición. Los dos puntos que suma en la clasificación no son únicamente achacables a esta falta de puntería, porque hay otros motivos que le han impedido traducir en victorias sus buenas intenciones con el balón, como la debilidad en la transiciones defensivas, pero con algo más de pólvora arriba la historia ahora sería bien diferente.

Eficacia general en el remate La Liga 2025-2026 GOLES (4) REMATES (69) PIERNA IZQUIERDA (23) PIERNA DERECHA (34) CABEZA (12) Fuente: Opta PAULA DALLA FONTANA

En Mestalla hizo bastantes más méritos que el Valencia para adelantarse en el marcador, con dos buenas opciones para marcar de Brais, pero fue Diego López el que dio primero. Después del empate de Kubo fue Óskarsson el que tuvo una oportunidad muy clara pero se le fue el pie de apoyo y su remate no encontró portería.

El Elche, con la mitad de disparos a puerta que la Real, lleva cuatro puntos y dos goles más en este inicio de campeonato

Contra el Espanyol, la Real hizo hasta tres claras ocasiones en los diez primeros minutos por medio de Marín, Barrenetxea y Kubo pero fue el conjunto catalán el que marcó en su primera aproximación. En la segunda parte, tras equilibrar el 0-2 con goles de Barrenetxea y Óskarsson, Brais se quedó solo ante Dmitrovic pero no acertó a batir al serbio tras un taconazo genial del islandés. Dos puntos que se fueron al limbo.

En Oviedo tampoco fue normal que el conjunto de Sergio se retirase al descanso perdiendo cuando tuvo dos oportunidades clarísimas de Oyarzabal y Kubo, amén de otras llegadas de Aramburu, Aihen y Marín que no acabaron en gol. En la segunda parte sí que se le fundieron los plomos conforme avanzaron los minutos y su juego no fue nada bueno, aunque acabó teniendo el empate en una volea de Turrientes desde la frontal del área que blocó Aarón Escandell. Más puntos que se fueron al limbo y que han condenado a la Real a navegar por la zona baja de la clasificación en estas primeras jornadas.

La primera parte del sábado ante el Real Madrid no ofrece excusas, porque el rival fue bastante mejor, aunque sus ocasiones llegaron a balón parado, faceta en la que los blanquiazules fueron superados, y por pérdidas en lugares sensibles como el primer gol de Mbappé tras aprovechar el regalo de Goti. Sin embargo, la Real mejoró mucho en la segunda mitad aprovechando que jugó con uno más y ahí volvió a carecer de mordiente en los metros finales con la jugada de los dos postes como mejor exponente de esa falta de colmillo. También Courtois se tuvo que echar a los pies para quitarle una clara opción de marcar a un Oyarzabal que se quedó sin ángulo de tiro.

Un repaso a las estadísticas de LaLiga facilitadas por Stats Perform revelan que la Real no aprovecha sus llegadas a portería. Con 69 remates, solo Barcelona (86), Real Madrid (77) y Betis (72) firman más disparos en ataque. Eso sí, los que menos lo hacen, casos de Oviedo (24), Mallorca (25), Valencia y Levante (31) están abajo en la clasificación. Es decir, el txuri-urdin es el único conjunto de los que más llega a portería rival que está en los puesto de abajo de la tabla.

Centrando más la puntería en los disparos, resulta que es el quinto que más lo hace entre los tres palos (20), por detrás de Barcelona (31), Real Madrid (28), Betis (22) y Villarreal (21), pero ni precisando más la dirección de los remates logra convertirlos en gol. El Elche, por ejemplo, con casi la mitad de tiros a portería (11) lleva 6 goles y es octavo en la clasificación con 6 puntos.

El cuadro ilicitano, con un 18% de acierto de cara al gol, lidera este ranking por encima del Levante y el Sevilla, con un 16%, mientras que Espanyol, Barcelona y Getafe están en el 15%. En la parte de abajo figura la Real con un escaso 5,8% que únicamente mejora los porcentajes del Girona y Oviedo, con un 4%, dos conjuntos también en apuros. El cuadro gironí es colista y el asturiano, el menos realizador de Primera con un único tanto, el que le marcó a la Real.

Los problemas físicos de Óskarsson, el mejor delantero de la pretemporada, han podido influir en esta falta de pegada. El islandés había sido el atacante más entonado del verano con tres goles pero arrancó la Liga con unos problemas musculares que hicieron que Sergio lo reservase para las segundas partes de los partidos ante el Valencia y el Espanyol, a pesar de lo cual dejó buenos detalles en esos ratitos que jugó y marcó el gol del empate ante el conjunto perico. Pero en Oviedo se rompió y estará de baja hasta el parón de octubre.

Barrenetxea ha sido el mejor jugador con diferencia en estos cuatro partidos, y ello ha contribuido a que la Real llegue tanto a portería, y Kubo ha tenido sus luces y sombras, con un golazo en Valencia pero actuaciones mejorables en el resto de citas. Tampoco han estado nada inspirados los hombres de segunda línea para aportar goles, casos de Marín, Brais, Turrientes o Sucic, lo que hace que los cuatro tantos conseguidos lleven la firma de delanteros: Kubo, Barrenetxea, Óskarsson y Oyarzabal.

El rival también llega lo suyo

En la faceta defensiva los números en área propia demuestran que a la Real también le llegan más de lo deseable, algo que se contrapone a la habitual firmeza defensiva que ha exhibido en las últimas temporadas cuando construyó un muro en torno a Remiro, Zubeldia, Le Normand, Zubimendi y Merino. Ahora es el quinto al que más le rematan a puerta, con 20 disparos del rival, solo superado por el Barcelona, Athletic, Mallorca y Girona, lo que demuestra que hay mucho trabajo por hacer en el juego sin balón. Hace falta compensar mejor el posicionamiento en fase ofensiva para no sufrir tanto tras pérdida, ya que cada balón que recupera el contrario llega demasiado fácil a Remiro.

En este sentido, a la Real le salva que el acierto a gol de sus rivales está en la zona media, con un 10%, de lo contrario podría resultar aún más castigada en la clasificación. Al Girona le han marcado el 16% de los remates que le han hecho y de ahí que ocupe el farolillo rojo en Primera. El fútbol es un juego que se decide en las áreas y la Real tiene que mejorar bastante sus números en las dos para ser más competitiva y que su juego pueda traducirse en puntos.

