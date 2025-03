Tensar la cuerda sin romperla

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 30 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Real se llevó un buen susto en los minutos finales antes de celebrar una nueva victoria en Liga, tan necesaria como justa. No mereció ese suspense en el descuento, porque en el campo se mostró infinitamente superior, pese a no poder contar con varios pesos pesados y algunos de los que sí estaban no se encontraban en el mejor estado. La tarde iba de tensar la cuerda todo lo posible, pero sin llegar a romperla. Había bastante más en juego de lo que el partido aparentaba. Hay que recordar que el año pasado la Real empató a dos en casa contra el Almería, que acabaría dando con sus huesos en la Segunda División. Esta vez no se dejó sorprender y se impuso con más claridad de lo que refleja el marcador final.

1 Marín busca estirar y se ofrece en todo momento

Imanol ya ha dado buena muestra a lo largo del curso de que no le tiembla el pulso a la hora de confeccionar un centro del campo diferente en cada partido. Ayer, sin Brais, lesionado, ni Sucic, todavía a medias de sus dolencias, esperando su turno en el banquillo, el oriotarra apostó por Marín y Olasagasti como acompañantes de Zubimendi. Dos jugadores dispuestos a sacrificarse en pos del colectivo, sin la calidad técnica del gallego ni el croata, pero seguramente con más oficio para llevar a cabo el plan deseado por el técnico. Pablo Marín fue uno de los realistas que más se empeñó en desestabilizar el entramado defensivo rival con sus movimientos. Principalmente con sus desmarques de ruptura al intervalo entre central y lateral derecho del conjunto vallisoletano. Simultaneando en ocasiones las acciones con Oyarzabal. Si el eibarrés bajaba a recibir de cara, el riojano hacía lo opuesto y buscaba el espacio a la espalda de la zaga pucelana. Fue uno de los más activos en el primer acto y el encargado de asistir al propio Oyarzabal en el gol, rompiendo precisamente entre defensores pucelanos. Estiró al equipo en ataque y se ofreció incansable hasta que fue sustituido.

2 Los laterales quieren ser carrileros

A la Real no le costó mucho esfuerzo hacerse con el control del partido. Enseguida se apoderó del balón y se impuso al Valladolid en juego. Los de Álvaro Rubio trataron de contrarrestar las ofensivas guipuzcoanas dibujados en un 1-4-4-2 que se transformaba en un 1-5-3-2 en función de la posición de Juric, que tendía a incrustarse en la línea defensiva para armar una línea de cinco atrás por culpa del hiperactivo Marín. La Real, eso sí, se veía forzada a atacar ante un bloque compacto en posicional y no contaba con finos estilistas para filtrar balones por huecos imposibles. Por eso, cambiaba su disposición en el campo para encontrar aliados. Marín bajaba a la altura de Zubimendi para formar el doble pivote, Sergio Gómez se metía hacia dentro para acercarse a Oyarzabal y Javi López cogía todo el carril izquierdo para él. Kubo también aparecía por dentro en momentos puntuales para liberar el pasillo de fuera para Traoré. La concatenación de movimientos de los realistas a partir del centro campo fue una constante incluso con ventaja ya en el marcador.

3 Latasa, un gigante que lo gana todo por alto

Antes de que marcara el único tanto del Valladolid a escasos minutos del final, ya se había podido comprobar que Latasa iba a ser el único quebradero de cabeza para la zaga txuri-urdin. El madrileño, con sus 192 centímetros de altura, fue un incordio constante para Zubeldia y Aritz. Después de que Rafús protagonizara una pérdida delicada en salida de balón por jugar en corto, el conjunto blanquivioleta decidió jugarlo todo en largo buscando la cabeza de Latasa. El delantero lo ganó todo por alto y a la Real le costó ser ganadora también en las caídas. Zubimendi se vio obligado a retrasar su posición y actuar en la línea de centrales cada vez que el Valladolid iniciaba juego desde su portería. Ni Moro, ni Iván Sánchez, pese a tener dos claras oportunidades de marcar en la primera mitad, amenazaron tanto como el delantero cedido por el Real Madrid.

4 Bienvenido sea otro gol a balón parado

En Vallecas, Zubimendi marcó el primer gol de la Real de córner en la presente Liga y ayer el conjunto guipuzcoano volvió a sacar petróleo de una jugada a balón parado. Bienvenido sea. Sergio Gómez volvió a transformar de forma directa una falta lateral, tal y como hizo ante el Rayo Vallecano en Copa, en una situación muy parecida a la de ayer. El catalán es un especialista en ese tipo de envíos cerrados que dibujan una trayectoria complicada para el guardameta. Deja el balón en posición franca para el remate de un compañero, pero a su vez mantiene dirección portería lo que le permite introducirse en ella si nadie logra contactar con él.

5 Mariezkurrena, todo corazón en el campo

El Reale Arena ya tiene un nuevo ídolo: Arkaitz Mariezkurrena. El astigartarra debutó en el campo de Amara y recibió la primera ovación de la grada. Actuó de punta, robó un buen balón y trató de correr a la contra. Fue todo corazón. Apretó a un rival lejos de su zona, cerca de la banda derecha, y se llevó más aplausos de los aficionados. Tiene calidad, pero también un trabajo defensivo innegociable. Cumple a la perfección con el prototipo de jugador que le gusta a Imanol. Más pronto que tarde vivirá su primera titularidad con los mayores.

