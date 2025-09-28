Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
BAR

RSO

Directo La Liga | Jornada 7

Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad

Los txuri-urdin quieren darle continuidad a la victoria cosechada ante el Mallorca, la primera en esta Liga, contra el todopoderoso Barça de Hansi Flick

Minuto a minuto

M. Calvo e I. Vázquez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:44

Lo más importante

17:24

Alineación de la Real Sociedad

¡Ya hay once de la Real Sociedad!

Marín y Turrientes, las grandes novedades en el once de Sergio Francisco.

18:10

Sergio Gómez, en la previa

«Teníamos que sumar de tres en tres para cambiar de 'chip'. Sabemos que para ganar un partido en la Liga hay que darlo todo y estar concentrado durante los 90 minutos».

«Estoy bastante cómodo, es verdad que Sergio Francisco me tiene más fijo en la posición del lateral y estoy cómodo. Soy un jugador polivalente y siempre voy a intentar dar el 100% en cualquier posición».

18:07

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Monólogo

No es nada nuevo, pero no deja de llamar la atención cómo las previas televisivas se convierten en un monólogo del Barça o Real Madrid cuando participa uno u otro equipo. Habla Sergio Gómez, pero no, no se vengan arriba. La pregunta al catalán es sobre Pedri y el Barcelona.

17:59

Ángel López

Ángel López

Ahora o nunca para Guedes

Sergio apuesta por Guedes en detrimento de Take Kubo. El portugués apenas ha demostrado apenas nada en este primer tramo de temporada. Le toca reivindicarse en un partido que puede ser un caramelo...o una pesadilla.

17:50

Ambiente.

Muy buen ambiente en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Barcelona.

Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad

17:49

¿Te gusta el once de la Real?

Opina en el foro de El Diario Vasco sobre el once elegido por Sergio Francisco.

EL FORO .

17:47

La clave, en el centro del campo

Una nueva prueba de fuego para un centro de campo de la Real diferente al de los últimos años. Sergio Francisco prioriza el descanso de jugadores como Brais Méndez y Soler, desconfía de los Sucic y Zakharyan, y apuesta por la titularidad de Turrientes y Pablo Marín. Jon Gorrotxategi intentara sujetar el equipo contra un centro del campo del Barça que cuenta con nombres como De Jong y Pedri.

17:38

Once de Barça

Muchas rotaciones también en el Barcelona, que piensa más en su choque de Champions League frente al PSG.

Flick apuesta por Szcesny en portería; Koundé, Araujo, Christensen y Gerard Martín; De Jong, Pedri y Dro Fernández; Bardghji (en adelante Roony, su nombre, para evitar erratas); Rashford y Lewandowski.

17:08

Arratsalde on

¡Buenas tardes!

Bienvenidos a la retransmisión en directo del Barcelona - Real Sociedad. El choque comenzará a las 18.30 horas desde el Estadio Olímpico de la ciudad condal.

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Roony Bardghji

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Marcus Rashford

delantero

Sergio Francisco

4-3-3

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

delantero

Carlos Soler

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Takefusa Kubo

delantero

Mikel Oyarzabal

delantero

Ander Barrenetxea

delantero

Estadísticas

0%

RSO

BAR

0%

RSO

RSO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

diariovasco Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad