Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad

LaLiga EA Sports Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
FC Barcelona
18:30h.
Real Sociedad
BAR
RSO
M. Calvo e I. Vázquez
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:44
17:24
¡Ya hay once de la Real Sociedad!
Marín y Turrientes, las grandes novedades en el once de Sergio Francisco.
El irundarra apuesta por Remiro en portería; Aihen, Caleta-Car, Zubeldia y Aramburu; Gorrotxategi, Turrientes, Marín; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.
18:10
«Teníamos que sumar de tres en tres para cambiar de 'chip'. Sabemos que para ganar un partido en la Liga hay que darlo todo y estar concentrado durante los 90 minutos».
«Estoy bastante cómodo, es verdad que Sergio Francisco me tiene más fijo en la posición del lateral y estoy cómodo. Soy un jugador polivalente y siempre voy a intentar dar el 100% en cualquier posición».
18:07
No es nada nuevo, pero no deja de llamar la atención cómo las previas televisivas se convierten en un monólogo del Barça o Real Madrid cuando participa uno u otro equipo. Habla Sergio Gómez, pero no, no se vengan arriba. La pregunta al catalán es sobre Pedri y el Barcelona.
17:59
Sergio apuesta por Guedes en detrimento de Take Kubo. El portugués apenas ha demostrado apenas nada en este primer tramo de temporada. Le toca reivindicarse en un partido que puede ser un caramelo...o una pesadilla.
17:50
Muy buen ambiente en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Barcelona.
17:49
Opina en el foro de El Diario Vasco sobre el once elegido por Sergio Francisco.
EL FORO .
17:47
Una nueva prueba de fuego para un centro de campo de la Real diferente al de los últimos años. Sergio Francisco prioriza el descanso de jugadores como Brais Méndez y Soler, desconfía de los Sucic y Zakharyan, y apuesta por la titularidad de Turrientes y Pablo Marín. Jon Gorrotxategi intentara sujetar el equipo contra un centro del campo del Barça que cuenta con nombres como De Jong y Pedri.
¡Mucha surte a los txuri-urdin!
17:38
Muchas rotaciones también en el Barcelona, que piensa más en su choque de Champions League frente al PSG.
Flick apuesta por Szcesny en portería; Koundé, Araujo, Christensen y Gerard Martín; De Jong, Pedri y Dro Fernández; Bardghji (en adelante Roony, su nombre, para evitar erratas); Rashford y Lewandowski.
17:08
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del Barcelona - Real Sociedad. El choque comenzará a las 18.30 horas desde el Estadio Olímpico de la ciudad condal.
Pronto sabremos el once de Sergio Francisco, aunque no se esperan grandes novedades tras la victoria cosechada ante el Mallorca, la primera en esta Liga para los blanquiazules.
¡Sigue el choque con los comentaristas de DV!
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Roony Bardghji
delantero
Robert Lewandowski
delantero
Marcus Rashford
delantero
Sergio Francisco
4-3-3
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
delantero
Carlos Soler
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Takefusa Kubo
delantero
Mikel Oyarzabal
delantero
Ander Barrenetxea
delantero
0%
BAR
0%
RSO
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
