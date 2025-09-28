Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad

18:10

Sergio Gómez, en la previa

«Teníamos que sumar de tres en tres para cambiar de 'chip'. Sabemos que para ganar un partido en la Liga hay que darlo todo y estar concentrado durante los 90 minutos».

«Estoy bastante cómodo, es verdad que Sergio Francisco me tiene más fijo en la posición del lateral y estoy cómodo. Soy un jugador polivalente y siempre voy a intentar dar el 100% en cualquier posición».