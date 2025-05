Reencuentro de oro y brillantes

Raúl Melero Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Honrar a las leyendas. Es una de las cosas más bellas que hay. Algo que experimentarán mañana cuatro jinetes de la Real que suman más de 1.300 partidos con la zamarra txuri-urdin. Alberto López (Irún, 1969 y 377 partidos), Agustín Aranzabal (Bergara, 1973 y 351 partidos), Aitor López Rekarte (Arrasate, 1975 y 338 partidos) y Óscar de Paula (Olivenza, 1975 y 300 partidos) recibirán en los prolegómenos del derbi –este partido que tantas veces han jugado y que sabe lo que significa para la hinchada de Anoeta– la insignia de oro y brillantes por parte del club tras sus diez años, como mínimo, de servicio en la primera plantilla.

Por supuesto que este póker de estrellas blanquiazules tiene su particular visión de lo que es el derbi, pero antes de los goles llegaron los abrazos. Al revés de lo que suele ser un partido de fútbol. Porque Alberto, Rekarte y Aranzabal pueden coincidir en algún acto. Pero De Paula aprovechará para pasar el fin de semana en Donostia con su familia y El DIARIO VASCO quiso ser testigo del reencuentro. El primero. Todas las imágenes y declaraciones de los cuatro protagonistas se pueden ver en el programa 'Goazen Reala!', en la web y el canal de Youtube de este periódico, y en las redes sociales de DV.

«Estás para jugar 'Bombi'», le dice De Paula a Rekarte antes de fundirse en un abrazo en las puertas de la Redacción. «Tú estás fenómeno», le responde el de Arrasate, aunque De Paula confiesa que «las rodillas apenas me dejan hacer deporte, solo practico golf y spinning».

Aranzabal se une a la comitiva, también con señales de mucho afecto hacia el pacense, quien no para de sonreír, agradecido a la Real por la invitación y encantado de compartir unos minutos con sus tres antiguos compañeros. «El otro día leí que Stuani le ha quitado el récord a Óscar del jugador que ha marcado más goles saliendo desde el banquillo», comenta Alberto.

Las anécdotas de varias pretemporadas y de multitud de partidos salpican las conversaciones entre foto y foto. «¿Os acordáis de aquel sitio que era un convento donde hicimos una pretemporada?», pregunta Rekarte a sus compañeros, refiriéndose a Covaleda y al Monasterio de Santa María de Bujedo, que lo visitó aquel verano de 2004.

De Salva Iriarte a Denoueix

«Tener este reconocimiento y abrir esa puerta es importante», apunta Aitor López Rekarte. Por todo ello, expresa de esta manera sus emociones: «Estoy muy orgulloso; es un sueño, el sueño de cualquier niño guipuzcoano».

Alberto, quien nunca ha perdido un derbi como visitante en San Mamés, declara que «lo bonito del derbi es estar abajo jugando, pero como no puede ser, sí es un partido especial para todos nosotros», señala. Desea «agradecer al club que haya querido darnos la distinción en un partido tan marcado y bonito».

«Para mí la Real ha sido toda mi vida», afirma el carrilero izquierdo, que también fue internacional: «Estar diez años fue una alegría tremenda y recibir la insignia en un campo lleno y en un derbi no lo olvidaremos nunca. Es un honor para mí y es un día muy especial», añade. «Hace tiempo que no estaba con Alberto y sobre todo con Óscar. Ha sido un momento bonito estar con los compañeros y recodar vivencias», indica Agustín Aranzabal uno de los mejores laterales izquierdos, si no el mejor, que ha dado Zubieta en su historia.

Quien se lleva todos los abrazos y saludos más emotivos es De Paula. «Es que este encuentro para mí es el más especial de los cuatro porque llegué el jueves por la noche de Badajoz y para mí ha sido un encuentro súper especial y súper emotivo», dice el exdelantero blanquiazul, que firmó diez temporadas y que hizo saltar 60 veces a los seguidores blanquiazules por esas 60 dianas que hizo como jugador de la Real. De Paula tiene unas ganas inmensas de que llegue le momento de saltar al césped. «No conozco el estadio tras la reforma y me parece espectacular desde la tele. Voy a tener la suerte de conocerlo por dentro». El ariete considera que la insignia de oro «es un gran reconocimiento por nuestro compromiso y entrega al club».

Las cuatro leyendas blanquiazules derrochan optimismo antes del derbi. Todos se inclinan por una victoria realista. Rekarte es quien lo ve más claro «con un 4-1 porque lo del Manchester les va a pasar factura». Algo que también piensa Alberto López, quien pronostica un 3-0. Oscar de Paula se inclina por el 3-1, mientras que Aranzabal cree que el asunto va a estar más cerrado pero con triunfo txuri-urdin: 2-0.

