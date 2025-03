«La Real tiene que levantar este resultado sea como sea»

La Real no estará sola esta noche en el Santiago Bernabéu. Más allá de los 609 realistas que han conseguido una entrada para animar a los de Imanol dentro del estadio, el resto de la afición animará al equipo txuri-urdin por todo el planeta. El programa de esta casa Goazen Reala! es una buena muestra de ello, con la opinión ofrecida por diferentes figuras del deporte y la comunicación. La mayoría son conscientes de la dificultad del reto, pero lo cierto es que el fútbol es un deporte, que hay que jugar el partido y sin importar la perspectiva desde la que se mira la realidad es la misma: la Real está a solo un partido de volver a pelear en una final de Copa.

Luis Miguel Arconada Exportero de la Real Sociedad «A corto plazo, creo que es el objetivo más importante»

La leyenda txuri-urdin sueña con conseguir el pase a la final. «Ojalá llegar a Sevilla, pero ganar en el Santiago Bernabéu, y tener que hacerlo por dos goles no va a ser nada fácil», apunta. Para el exportero el reto es complicado, «siendo sinceros nosotros lo tenemos difícil», pero tiene claro que el partido de esta noche debe ser una prioridad para el equipo. «Creo que en este momento es muy importante para la Real clasificarse para la final. Es el objetivo más importante en este momento a corto plazo. Como dice Diego Pablo Simeone, partido a partido, pero para nosotros es muy importante meternos en la final y que la afición pueda volver a disfrutar con algo así», desea.

Brais Méndez Jugador de la Real Sociedad «Todos tenemos claro que queremos vivir otra final»

El centrocampista de la Real no podrá ser protagonista hoy, se ha quedado por lesión fuera de una de las convocatorias más especiales. El gallego volvió a terminar con dolores en el quinto metatarsiano en el partido de vuelta de la Europa League en Mánchester, en el que se tuvo que retirar y estará aún un tiempo prudencial de baja. «Todos tenemos claro que queremos vivir otra final, el club, la plantilla, la afición... Los que aún no la hemos vivido queremos por primera vez poder disfrutar de algo así, único», reconoce el de Mos. Al menos públicamente asegura que en una hipotética final, le daría igual el rival contra el que jugar. «Ojalá se dé una final entre la Real y el Barça, o la Real el Atlético de Madrid, nos da igual el rival, lo que queremos es estar nosotros en ella», admite Brais.

Ion Aramendi Presentador de Mediaset «Confío mucho en esta Real y en Imanol Alguacil»

l donostiarra Ion Aramendi se muestra optimista. Afincado en Madrid, esta noche acudirá al partido con uno de sus hijos. «Tenemos la oportunidad de darle la vuelta al resultado. Confío mucho en la Real y en Imanol. Ellos no están en un buen momento, y además la Copa del Rey no les importa demasiado, están más a la Champions y otras cosas, para ellos es una competición menor, o así la tratan a veces, y para mí no lo es en absoluto. Para nosotros en cambio es un título muy importante», subraya. El presentador se moja con el resultado. «Yo creo que el Madrid va a marcar seguro, pero la Real va a hacer un 1-3, con mínimo dos goles de Mikel Oyarzabal. Está en un buenísimo momento. A lo mejor en un córner, no sé si algún defensa, y que el partido sea un punto de inflexión», predice.

Aramendi confiesa trabajar entre madridistas y bromea con los comentarios que está teniendo que escuchar. «Grabo con gente que es muy madridista y me pinchan, estoy esperando la vuelta para darles yo en las narices. Pero más allá de las bromas, la Real cae muy bien aquí, creo que nos vamos a encontrar un ambiente muy chulo en el Bernabéu. Los jugadores txuri-urdin se van a encontrar en un campo cómodo en el que espero que ganen», explica en las inmediaciones del estadio.

Xabi Prieto Representante Institucional de la Real «Esperemos remontar y vivir una noche histórica»

El excapitán de la Real tiene claro que al equipo le tiene que «salir una gran noche, necesitas que ellos no tengan el día, que no estén cómodos, que estén pensando más en la Champions y se olviden de la Copa. Y nosotros primero marcar y ganar el partido», manifiesta. Prieto firmaría llegar a la prórroga, «ahora mismo, sin pensarlo». Siempre trata de ser positivo, «yo no pierdo la ilusión, soy siempre optimista con la Real y más con estos chavales, que se merecen el que creamos en ellos hasta que el partido o el rival te ponga en su sitio». Es consciente de que «vamos con una desventaja de solo de un gol, no es ninguna locura, pero ellos necesitan muy poquito para hacerte daño. Siempre ha sido así, pero esperemos que esta vez ojalá podamos remontar y vivir una noche histórica», espera el donostiarra. Echando la vista atrás recuerda citas en la que el equipo ha «sufrido goleadas, pero es cierto que es un estadio que engaña. Hay momentos en los que te sientes muy bien, porque ellos te dejan tener el balón, sentirte cómodo y mirabas al marcador, decías, 'estoy cómodo, pero voy perdiendo 5-0», señala.

Tomás Guasch Periodista «Es complicado jugar contra el Madrid, pero es fútbol»

El periodista Tomás Guasch anima a la afición txuri-urdin. «Hay que levantar ese resultado», aviva la previa. «Es complicado jugar contra el Real Madrid, no vamos a vender burras que no son, pero esto es fútbol. Son 90 minutos, vete a saber qué pasa. Así como el Madrid marcó el partido aquí en Donosti imagínate que marcan los de Imanol allí. Lo veo complicado pero esto es deporte», subraya. El catalán no tiene «clara la final. Nunca lo puedes saber, y en realidad es la gracia que tiene la Copa. Para mí sobra la vuelta, a un partido sería diferente, pero está así montado», explica reconociendo que le tiene «un cariño a la Real de toda la vida, no soy neutral».

Juan Carlos Unzué Exportero y extécnico «Ojalá marque Brais en la final»

Juan Carlos Unzué fue uno de los premiados el pasado viernes en el encuentro de deportistas Cinco Estrellas que organiza DV. El de Orkoien, quien se llevó una atronadora ovación por su titánica lucha contra el ELA, enfermedad que padece desde hace cinco años, confesó que «espero que la Real llegue a la final de Copa. Claro que el Madrid es el favorito pero por qué no pensar en que la Real puede hacer un gol pronto». Unzué, que hizo debutar a Brais en primera división cuando entrenaba al Celta desea que «ojalá marque en la final, me haría mucha ilusión». Eso sí, el excancerbero sigue teniendo una debilidad por el Barcelona y el juego que practica la escuadra de Hansi Flick. «Ojo que el Barça juega muy bien a fútbol», advierte Unzué, quien no tiene dudas de que los culés serán finalistas. «Estaría bien una final Real Sociedad-Barça», concluye.

