Real, Girona y Mallorca aún no han fichado

Aun mes escaso de comenzar la temporada tres son los equipos que aún no han realizado ninguna incorporación. Real Sociedad, Girona y Mallorca, más allá del retorno de los cedidos y del ascenso de algún canterano, todavía no han movido ficha en el mercado, lo que no quiere decir que no estén tratando de hacerlo. En el caso de los txuri-urdin los nombres de Igor Julio y Equi Fernández están sobre la mesa como el propio Jokin Aperribay reconoció el pasado lunes en Zubieta: «Las conversaciones son verdad», dijo el mandatario debarra que no descartó otros nombres. La vuelta de Carlos Fernández, Jon Karrikaburu y Urko González de Zárate de sus respectivas cesiones y el ascenso desde el Sanse de Mikel Goti son por ahora los únicos refuerzos.

Mientras tanto, el grueso de equipos de Primera ha ido realizando sus fichajes con la contención como seña de identidad si exceptuamos a los trasatlánticos Real Madrid y Atlético de Madrid, que son quienes más han gastado por el momento, si bien es el Espanyol, con ocho incorporaciones, quien más jugadores ha reclutado.

El Mundial de Clubes ha obligado al Real Madrid a moverse con rapidez para reforzarse convenientemente y ya se ha gastado 117,5 millones de euros en las incorporaciones de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. Y Carreras está al caer. Luka Modric, que pone rumbo al Milan, Lucas Vázquez y Vallejo son bajas que no han dejado un euro en caja.

El Atlético de Madrid también ha participado en el Mundial, pero en su caso prefirió no reforzarse, aunque desde el 1 de julio ha fichado a Álex Baena por 42 millones, a Matteo Ruggeri por 17 y ha abonado 3 millones más para hacerse en propiedad con el meta Juan Musso que había estado cedido por la Atalanta la temporada anterior. No obstante, ha ingresado 36 milllones por la ejecución de la opción de compra incluida en el contrato de cesión del belga Vermeeren al Leipzig, ocho más por el traspaso de Riquelme al Betis y otros ocho por el de Correa a Tigres de México.

El otro trasatlántico de la Liga, el Barcelona, ha gastado 25 millones en Joan García. El traspaso del lateral Álex Valle al Como le ha permitido recuperar seis millones.

A partir de ahí Villarreal y Betis han invertido 17 millones cada uno. Los groguets han fichado a Moleiro de Las Palmas por 16 y han pagado un millón más por la cesión de Rafa Marín desde el Nápoles. Y los béticos han invertido los referidos 8 millones en Riquelme y 9 más en hacerse con el brasileño Nathan en propiedad tras su cesión la pasada campaña. Tanto Villarreal como Betis presentan por ahora un balance positivo porque los castellonenses han vendido por valor de 74,5 millones, fundamentalmente por los traspasos de Baena al Atlético (42) y Thierno Barry al Everton (30); y los sevillanos por 33,3, en su mayoría por la venta de Jesús Rodríguez al Como (22,5) y la ejecución de la opción de compra del meta Rui Silva (4,7) por parte del Sporting de Portugal.

El Celta está siendo uno de los grandes animadores del mercado. Los vigueses han fichado al delantero Ferran Jutglá del Brujas (5 millones), al meta del Venezia Ionut Radu, que ha llegado libre, y se han hecho con Ilaix Moriba en propiedad tras abonar al Leipzig 6 millones.

Esos 11 millones gastados son pocos si tenemos en cuenta que ha vendido por valor de más de 51 millones al pagar el Wolverhampton la opción de compra obligatoria por el delantero noruego Jorgen Strand Larsen (27 millones) y fichar a la joven promesa Fer López (23).

Fran Garagarza también se ha movido mucho y rápido en el Espanyol para cerrar ocho contrataciones tras el traspaso del portero Joan García al Barcelona. La continuidad de Roberto Fernández tras abonar 6,2 millones al Braga y siete incorporaciones más a coste cero, entre ellas la de los exarmeros Kike García y Marko Dmitrovic ,a los que Garagarza conoce bien, dejan al técnico Manolo González con la plantilla casi al completo para iniciar una temporada en la que seguirán contando con Puado, al que han renovado.

El resto ha mirado muy mucho el mercado tratando de ajustarse lo máximo posible a sus presupuestos. El Getafe ha incorporado a siete futbolistas por menos de 2 millones y el Oviedo a cuatro por millón y medio.

La Real, con el mejor saldo

Y es que sólo siete clubes presentan por el momento un saldo negativo en el mercado. Son el Real Madrid (-117,5), el Atlético de Madrid (-34), el Barcelona (-19), el osasuna (-5), el Oviedo (-2,2), el Getafe (-1,8) y el Rayo (-1,6).

Otros tres tienen su balance a cero. En el caso del Mallorca porque ni ha vendido ni ha fichado, mientras Athletic y Sevilla han fichado a coste cero.

De las otras diez entidades, quien mejor saldo presenta es la Real gracias a la venta de Martin Zubimendi al Arsenal por 70 millones de euros. 57,5 millones de superávit presenta el Villarreal, el que ha obtenido mayores ingresos (74,5); 40,2 el Celta; 18,8 el Espanyol; 16,3 el Betis; 12,9 el Elche, 9,9 el Valencia; 4 el Levante; 3 el Alavés y 1,5 el Girona.

