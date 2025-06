La Real, en busca del extranjero número 101 de su historia

La Real Sociedad se encuentra peinando el mercado de fichajes para reforzar la plantilla de Sergio, tal y como indicaron Erik Bretos y Jokin Aperribay hace unas semanas. «Queremos y vamos a hacer una Real mejor». La base del club siempre será Zubieta, pero las posiciones más débiles o las herramientas que no hay en casa hay que ir a buscarlas fuera. Las dos últimas incorporaciones han sido Nayef Aguerd y Orri Óskarsson, que llegaron el último día de mercado del pasado verano sobre la bocina para reforzar la plantilla de Imanol. Como en invierno el club apostó por no traer a nadie pese a las salidas en forma de cesión de Urko, Sadiq y Magunazelaia, los dos foráneos son los últimos fichajes venidos de fuera. Sin embargo, en aquel momento se pasó por alto que el marroquí y el islandés son los extranjeros 99 y 100 en la historia de la Real Sociedad. La cifra puede bailar ligeramente si se añaden futbolistas como Nais Djouahra o Giovanni Sio, franceses que estaban en el Sanse y jugaron algún que otro partido con el primer equipo pero que nunca tuvieron ficha como tal.

A veces no está de más echar un vistazo a la historia para saber qué debe ser la Real y qué no. En esta lista de 100 extranjeros hay futbolistas canteranos campeones de Europa y del Mundo como Le Normand o Griezmann, fichajes que se quedarán en la memoria de cualquier realzale como Kovacevic, Kodro o Karpin, pero también nefastas incorporaciones como Peiremans, que ni llegó a debutar con la Real, o todos los que trajo Clemente como Asper o Arif Erdem, que tenía algo más nivel pero que se marcharía enseguida al no aclimatarse a Donostia. Esa época convulsa a principios de siglo hasta que la Real volvió a ascender hizo que el club se llenara de extranjeros que no tenían el nivel necesario para cumplir una premisa indispensable que se debe cumplir siempre en Anoeta. «El extranjero que venga de fuera tiene que marcar las diferencias».

Sin dinero, en esa época el presupuesto no daba para más por lo que los extranjeros que no valían fueron aterrizando en Donostia hasta alcanzar el infierno de Segunda División. Para repasar la historia hay que remontarse hasta comienzos del siglo pasado, cuando Simmons y McGuinnes quedaron para siempre grabados en los libros del club. McGuinness, nacido en el barrio de Toxteth de Liverpool, contribuyó a conseguir el primer título de la historia después de que el Club Ciclista se hiciera con el campeonato de España de 1909. El inglés, el primer gran extranjero del club, marcó dos goles en cada uno de los tres partidos del campeonato incluida la final contra el Español de Madrid. Si bien ellos dos fueron los primeros, no se puede pasar por alto a Harry Lowe, que en la campaña 34/35 se tuvo que enfundar la elástica txuri-urdin siendo entrenador. Calligaris y Simonsson, en cambio, fueron los dos últimos foráneos que jugaron en la Real en los años 40 y 60 hasta el obligado cambio en la política del club.

Aldridge abre el camino

Simonsson disputó su último encuentro como realista en 1962 por lo que la Real estuvo 27 años sin extranjeros en sus plantillas hasta que en 1989, de manera forzosa después de que el Athletic pagara la cláusula de Loren a cambio de 300 millones de pesetas –1,8 de euros–. El fallecido Iñaki Alkiza, histórico presidente realista, contrató a John Aldridge, el primer extranjero de la era moderna. La Real abonó alrededor de un millón de libras para conseguir los servicios del delantero, que estuvo en Donostia desde 1989 hasta 1991. «Llevo a la Real y a Gipuzkoa en el corazón. Recuerdo mucho a los compañeros, un grupo magnífico que me acogió de maravilla. La playa de La Concha, las chuletas...», declaró en una entrevista a este periódico hace ya unos años.

Ojalá todos los extranjeros de la historia de la Real hubiesen sido como él, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Esta lista de cien foráneos tiene más bien protagonistas a los que el aficionado txuri-urdin seguro que querría olvidar. Con la llegada de Sheraldo Becker –nacido en Países Bajos pero con la nacionalidad surinamesa– la Real ha tenido 43 nacionalidades diferentes, siendo Francia el país que más nutre en cuanto a protagonistas: Griezmann, Potillon, Brechet, Theo, Collet, Dramé, Le Normand, Kevin, Sagnan y Ali-Cho vistieron la camiseta de la Real en este siglo. El siguiente país que más futbolistas aporta es Brasil. Trataron de dejar su impronta, varios de ellos sin éxito, Willian José, Luis Alberto, Jonathas, Rossato, Savio, Julio César y Rafinha.

El continente americano tiene países como Argentina, México y Uruguay, que también contribuyen con cinco el primero y con cuatro los dos últimos. Rulli, Juan Gómez, Schürrer dejaron sonrisas mientras que Víctor López y Germán Herrera pertenecen a esa época oscura del club. Carlos Vela, Diego Reyes, Héctor Moreno y Luis García pusieron su acento mexicano mientras que desde Uruguay llegaron Chory Castro, Ifrán, Carlos Bueno y Sebastián Abreu, éste con más equipos que vidas tiene un gato.

Asia y Oceanía

Desde el otro lado del mundo también han llegado futbolistas. Si Europa pone el 60% de los jugadores, Asia y Oceanía apenas tienen tres representantes. Take Kubo se sumó al inolvidable Lee Chun Soo mientras que Mathew Ryan es el único jugador nacido en Oceanía que ha vestido la camiseta azul y blanca. Nayef Aguerd, el último en llegar junto a Óskarsson, ha hecho que la Real haya tenido a lo largo de su historia nueve africanos. Nigeria y Marruecos tienen dos con Mutiu Adepoju y Sadiq Umar por parte de los 'Super Eagles' y Moha y Aguerd representan a los 'Leones del Atlas'.

Otros veinte países, la mayoría de ellos del centro de Europa, tienen una única representación. Cadamuro (Argelia), Yaw (Ghana), Mariga (Kenia), Songo'o (Camerún), Kodro (Bosnia), Gica (Rumanía), Aldridge (Irlanda), Jankauskas (Lituania), Seferovic (Suiza), Delibasic (Montenegro), Skoubo (Dinamarca), Stevanovic (Eslovenia), Demetrazde(Georgia) y Vaughan (Gales), entre otros.

Nueve foráneos en la 06/07

Seguro que hay algún realzale que piensa que en las plantillas de los últimos años hay varios extranjeros que no han rendido al nivel que deben para ser futbolistas traídos de fuera. Es algo que la historia de la Real ya dejó claro que no se puede repetir cuando, con Lotina en los banquillos, el equipo bajó a Segunda División. En esa plantilla militaban futbolistas de primer nivel como Bravo o Kovacevic, pero también otros como Víctor López, Rossato, Stevanovic, Savio, Fabio Felicio, Skoubo o Germán Herrera, futbolistas que pasaron por la Real con más pena que gloria. Sin contar a aquellos jugadores nacionales como Cifuentes, Juanito o Jesuli, que obviamente no están en este ilustre listado de cien foráneos.

Así las cosas, lo más seguro es que este verano haya que incluir a algún futbolista más puesto que la Real tiene intención de reforzar su plantilla. Salvo que los fichajes sean nacionales, dentro de poco ya habrá 101 extranjeros en la historia del club. El mercado concluye a finales de agosto por lo que esto no ha hecho más que comenzar y si bien Olabe acertó en la mayoría de ellos, ahora el encargado de las contrataciones es Erik Bretos. ¿Será extranjero el primer fichaje de la era Bretos? Todavía quedan días para conocer la respuesta.

