Oyarzabal se hace fuerte en la selección «Ojalá en el verano siguiente podamos brindar todos juntos por un éxito colectivo que nosotros logremos en el fútbol», defiende antes de los duelos de Georgia y Bulgaria

Si no es Morata, es Borja Iglesias, Samu Aghehowa e incluso el joven del Real Madrid Gonzalo García. No hay concentración de la selección en la que desde Madrid no se ponga en duda la presencia como nueve de Mikel Oyarzabal. Salen nombres pero la realidad es que el crecimiento del capitán de la Real en la selección es imparable. Es el delantero centro titular. Desde que terminó la Eurocopa, la selección ha jugado doce partidos y en ocho el capitán de la Real ha sido titular, los cinco últimos de manera consecutiva. Los dos encuentros que no disputó, ambos ante Suiza, fueron debido a una lesión. En total ha jugado 47 partidos, con el tanto de la victoria ante Inglaterra (2-1) en la final de la pasada Eurocopa, como punto álgido.

Con Luis de la Fuente en el banquillo, nadie ha marcado más goles que él: once, por ocho de Merino. Así que su voz es hoy una de las más autorizadas cada vez que la selección se junta para jugar partidos.

Ayer fue el elegido en Las Rozas para presentar el acuerdo con 'Ramón Bilbao' y Oyarzabal habló como hombre fuerte del vestuario de la selección antes de los dos partidos ante Georgia y Bulgaria, mañana y el martes, respectivamente, en los que España podrá dejar encarrilado el pase para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

«¿Qué siento al celebrar goles? Desde que he sido padre esa sensación es única. No se puede contar»

En ese marco, con el Mundial en el horizonte, Oyarzabal afirmó que «la unión y el compromiso» que han caracterizado a la selección en los últimos años «tiene que continuar», de cara a poder seguir acumulando éxitos. «Nosotros vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible, vamos a dar todo de nuestra parte siempre y ojalá en el verano siguiente podamos brindar todos juntos por un éxito colectivo que nosotros logremos en el fútbol».

En ese mismo acto del acuerdo de patrocinio compareció Olmo y tanto él como a Oyarzabal se les cuestionó por qué sienten cuando marcan goles. El delantero del Barcelona explicó que «en el campo, el gol individual no deja de ser un éxito colectivo». «Luego está claro que lo celebro con la familia, los amigos, con mi pareja. Son personas que están ahí siempre y todos los éxitos que conseguimos van por ellos».

Oyarzabal expresó que el instante del gol y de la victoria son «muy especiales». «Además, desde que he sido padre, esa sensación es única y no se puede contar. Cuando tienes un 'peque', el poder celebrar y que puedan disfrutar de todo eso junto a ti, más allá de compañeros y amigos, son momentos muy bonitos».

