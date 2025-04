«Ha llevado al club a un nivel difícil de igualar»

Exjugadores de la Real, entrenadores y directivos de clubes guipuzcoanos resaltan el trabajo realizado por Imanol llevando al club a un nivel superior, con un juego atractivo, desde la humildad y el trabajo.

Mikel Odriozola Entrenador del GBC «Me ha llamado la atención su forma de liderar»

Tiene mucho mérito el trabajo que ha hecho Imanol todos estos años. Hay que ser consciente y agradecérselo. Para un territorio como el nuestro tener aquí a alguien de Orio que haya podido llevar a la Real a tan alto nivel solo debe hacernos estar orgullosos de él. El sentimiento que ha tenido siempre hacia el club y hacia el entorno, y la forma diferente de liderar ha sido algo que me ha llamado la atención».

Alberto López Exjugador de la Real «Ha llevado al club a unos niveles difíciles de igualar»

Ha llevado al club a unos niveles difíciles de igualar. Las cifras que él tiene de partidos en cuanto a victorias y buenos resultados son tremendas y entender que él ha visto que era el momento para tomar esta decisión, que estoy convencido de que no ha sido fácil, y entiendo ahora que se le plantea un problema al club porque no va a ser fácil encajar a alguien como Imanol, que entiende perfectamente qué es la Real».

Álex Mozas Entrenador del Bidasoa Irun «Entiendo perfectamente su decisión»

El entrenador del Irudek Bidasoa pone en valor el sello que ha dado Imanol a la Real. «Ha sido un realista que ha recuperado a la Real, la ha puesto otra vez en la órbita de los grandes equipos de La Liga, logrando un título, así que tiene el derecho a decidir cuándo se acaba el ciclo». Mozas llegó al Bidasoa Irun para suplir a Jacogo Cuétara procedente del Torrelavega donde había triunfado. El reto no era fácil. «Le entiendo perfectamente porque yo también viví una situación similar: cuando llega el momento de recoger los frutos del proyecto, sientes que no hay más margen y te vas. Desde fuera me parece un entrenador impresionante y un ejemplo a seguir. Es un día triste para la Real y los realistas. Y le deseo lo mejor porque seguro que encuentra su sitio».

Miguel Ángel Moyá Exjugador de la Real «La trayectoria de Imanol nos deja un recuerdo imborrable»

El guardameta balear Miguel Ángel Moyá, quien estuvo defendiendo al portería realista durante dos temporadas y media, quiso mandar un recuerdo a la trayectoria de Imanol a través de las redes sociales. «Enhorabuena por la trayectoria al frente de la Real Sociedad que nos deja un recuerdo imborrable», publicó el de Bennisalem, quien en sus apariciones televisivas siempre pone en valor el trabajo del oriotarra.

Asier Illarramendi Exjugador de la Real «Ha sido un placer enorme aprender de ti»

La huella que ha dejado Imanol en los jugadores que ha tenido a su orden es imborrable. Asier Illarramendi, capitán del equipo durante la mayor parte de la etapa del oriotarra en el banquillo, tampoco quiso ser menos a la hora de acordarse de su exentrenador. «Ha sido un placer enorme aprender de un gran entrenador como tú. Solo nos queda darte las gracias por todo lo que le has dado a esta Real. Eskerrik asko!», ha publicado el mutrikuarra en sus redes sociales para agradecer todo el trabajo de Imanol durante los años que coincidieron en el primer equipo.

Rubén Pardo Exjugador de la Real «Orgulloso de haber recorrido parte del camino»

Rubén Pardo también quiso tener un guiño con Imanol y subió a sus redes sociales una foto abrazándole durante un partido en la campaña 17/18. «Orgulloso de haber recorrido parte del camino. Zorionak, Imanol», escribió el riojano, antes de desear «suerte a la Real para los últimos cinco partidos de la temporada».

Orio Arraun Elkartea Club de remo «Oriotar guztion eredu!»

Orio Arraun Elkartea, club que siempre ha estado ligado a la figura del entrenador, ha querido dar las gracias al técnico: «Eskerrik asko Imanol urte hauetan guztietan Realari emandako guztiagatik, Oriotar guztion eredu!», ha escrito en redes.

Juanan Mentxaka Exjugador de la Real «Creo que Imanol toma una sabia decisión»

«Creo que es una sabia decisión la que toma. Imanol ha crecido de la mano de la Real en las seis temporadas que ha pasado en el primer equipo, donde se ha hecho a sí mismo como entrenador. Ha llegado a ser un técnico de altos vuelos, con un enorme nivel. Ha practicado un juego vistoso, eficaz y reconocible. Creo que la Real se ha aprovechado también de su labor para desarrollar su juego y se ha ido reinventando cada año cuando ha ido acumulando bajas en la plantilla. Hablamos de que Imanol ha firmado la época más exitosa desde las ligas y siempre ha empatizado con la afición».

Lolo Encinas Entrenador del Cantabria «Nos iremos dando cuenta de todo lo que ha conseguido»

«Para mí es un día triste por todo lo que ha dado Imanol a la Real Sociedad. Quizá a medida que pase el tiempo nos daremos cuenta de lo que ha hecho, las clasificaciones para Europa, el título de Copa y la cantidad de jugadores de cantera que ha ido sacando. Pero no para jugar un partido y ya está sino para que muchos de ellos sean importantes en el primer equipo. Está claro que Olabe ha sido un arquitecto perfecto, pero el líder ha sido Imanol y eso en deporte profesional es muy difícil de hacer».

Iban Larrañaga Remontista «La Real no volverá a tener un entrenador como Imanol»

«Me ha sorprendido un poco el anuncio de la marcha de Imanol de la Real cuando acabe la temporada. La Real no volverá a tener un entrenador como Imanol. Lo que ha conseguido en seis temporadas y media es grande: la clasificación para Europa todos los años a través de la Liga, el triunfo en la Copa, el juego demostrado por el equipo sobre el césped... Son muchas cosas, y buenas. Pasarán bastantes entrenadores por el banquillo hasta que alguien consiga lo que ha hecho Imanol».

Jon Apezetxea Exmanista «Toca volver a empezar, y no es fácil acertar»

«Ha completado un gran trabajo. Es una decisión suya, tendrá sus razones, y hay que respetarla, pero no me esperaba su adiós. Siento mucha pena. Confiaba en que siguiera. Han sido seis temporadas a un nivel extraordinario. Aunque el equipo ha estado algo peor este año, cierto, resulta que casi se clasifica para la final de Copa y quedó eliminado de Europa con aquel arbitraje. No se puede estar siempre arriba. Toca volver a empezar».

Tito Marcelino Entrenador del Txuri «A Imanol seguro que le ha llegado el runrún de la calle»

«Es una decisión entendible porque el fútbol desgasta. A Imanol seguro que le ha llegado el runrún de la calle y él ha decidido con lógica dar un paso a un lado. No quita para reconocerle el gran trabajo que ha hecho. Ha puesto al club en otra dimensión».

Goizane Álvarez Diputada «Has sido mucho más que un entrenador»

«Eskerrik asko, Imanol. Por tu entrega, por tu pasión, por llevar el escudo de la Real en el alma. Has sido mucho más que un entrenador: un referente, un líder cercano, un símbolo de lo que significa ser txuri-urdin. Erreala beti izango da zure Etxea».

Imanol Álvarez Entrenador del Bera Bera «Siempre le he visto como el Ferguson txuri-urdin»

«El entrenador perfecto para la Real que tengo idealizada. Alguien de casa, que siente y expresa en todo momento la esencia de la Real, siempre le he visto como el Ferguson txuri-urdin».

Comenta Reporta un error