Kubo, el segundo sub-23 que más desborda de toda Europa

A la última Real Sociedad de Imanol Alguacil el pasado curso le faltó electricidad en tres cuartos de campo. El equipo por momentos no tenía problemas para alcanzar los últimos metros, pero una vez se disponía a dar ese pase definitivo o regate para finalizar a los realistas se le bajaba la persiana. El equipo recurría, como no podía ser de otra manera, a un Take Kubo que era un oasis en el desierto. Con el japonés, que ni mucho menos cuajó una temporada sobresaliente por el nivel que puede llegar a alcanzar, al menos se sabía que iban a suceder cosas. Kubo fue el más regular especialmente gracias a su capacidad para el regate.

Y es que el nipón ha sido el segundo extremo sub-23 que más ha desbordado en este curso de las cinco grandes ligas solo por detrás del prodigio Lamine Yamal. Según la base de datos DataMB, el japonés se ha marchado de su par en 477 ocasiones, lejos todavía de las 644 veces que Lamine dejó atrás a su lateral. El realista está por delante en esta lista de Jérémy Doku (464), extremo del Manchester City por el que Guardiola pagó 60 millones. El top-4 lo cierra Nico Williams, en boca de todo el mundo del fútbol durante los últimos días.

El todavía rojiblanco desbordó 441 veces cuajando una gran temporada con el Athletic, rendimiento que le ha valido para convertirse en uno de los culebrones del verano. Si nada lo impide el Barcelona pagará la cláusula de rescisión de 60 millones para hacerse con los servicios de Williams, hecho que también pone en valor el jugador que tiene la Real con Take Kubo. Su cláusula es de 60 kilos.

El japonés apunta a continuar una temporada más en Anoeta pese a que es una pieza codiciada en el mercado. Jokin Aperribay ya reconoció públicamente que no negociarán por el extremo y que el equipo que quiera fichar a Kubo tendrá que abonar la cláusula de rescisión de 60 millones de euros, además de convencer al jugador, que cambió de agencia de representación en las últimas semanas.

«A nosotros no nos ha dicho oficialmente que haya cambiado de agente. Con eso no quiero decir que no vaya a cambiar. Lo que puedo decir es que no tenemos ninguna intención de traspasar a Take Kubo. Nos gustaría que estuviese el próximo año aquí. No tenemos ni intención ni necesidad. A Take Kubo le vemos el próximo año en la Real», verbalizó el presidente.

Así las cosas, solo equipos de la Premier League o clubes poderosos como el Bayern Munich, que le tienen en su agenda, están en disposición de llevarse a Kubo. El conjunto alemán se ha interesado por el futbolista, pero hasta ahí porque ha dado prioridad a reforzar el extremo izquierdo con otros nombres como Barcola, extremo del PSG. Todos esos delanteros, en todo caso, han sido menos punzantes que Kubo durante la pasada Liga según relatan los propios números.

De hecho, otros cracks del panorama europeo como Florian Wirtz, por el que el Liverpool va a pagar 150 millones de euros, también se encuentran por detrás de Kubo en estos guarismos. El alemán está noveno con 388 desbordes. No son los únicos. Michael Olise, por el que el Bayern pagó 55 millones, está séptimo con 394 regates. También Desiré Doué, recientemente proclamado campeón de Europa con el PSG de Luis Enrique, ha desbordado menos que Kubo en la Ligue 1. El francés se ha marchado hasta los 364 regates y está undécimo en esta lista.

Otro paso adelante

Que Take Kubo haya sido uno de los mejores jugadores de la Real durante la pasada temporada no quiere decir que haya tocado su techo futbolístico ni mucho menos. Más bien todo lo contrario. El nipón todavía tiene mucho más en sus piernas y debe dar un paso adelante después de echarse el equipo a la espalda durante las últimas temporadas. Es en lo numérico donde todavía tiene que subir un escalón, ya que no ha dado ninguna asistencia en Liga.

El extremo disputó el pasado curso 52 partidos con un total de 3.490 minutos, uno de los jugadores de campo que más minutos tuvo. El nipón, que otras temporadas sí que había conseguido dobles dígitos en el apartado goleador, el pasado curso se quedó lejos de esos registros puesto que hizo siete tantos. El asiático marcó cinco goles en Liga ante Espanyol, Valencia, Sevilla, Villarreal y Leganés mientras que también vio puerta ante el Ajax y el golazo ante el Mitdjylland. Aportó cuatro asistencias, aunque sorprendentemente ninguna de ellas fue en la Liga.

Nadie ha sufrido más faltas que Kubo en la pasada Liga (73) Los regates de Kubo en la Liga habrían sido muchos más en caso de que no hubiese sido el futbolista de la pasada temporada que más faltas sufrió en la Liga. Y eso que no se las pitan todas puesto que el nipón trata de continuar la jugada en vez de irse al suelo. En la Liga 24/25 Kubo fue objetivo de falta 73 veces por delante de Vinicius Junior (70), Yangel Herrera (68), Christantus Uche (68) y Aimar Oroz (64) en un ranking que refleja no solo su desequilibrio, también la capacidad que tiene el japonés para atraer defensas. En muchos encuentros de la Liga Kubo ha tenido marcajes dobles que le han impedido brillar con facilidad.

