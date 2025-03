Kovacevic: «Oyarzabal merece ser el número 1 en la lista de goleadores»

Ángel López e Iñigo Puerta San Sebastián Sábado, 8 de marzo 2025, 00:08 | Actualizado 00:20h. Comenta Compartir

Cuando Darko Kovacevic llegó a la Real Sociedad por primera vez y anotó el primero de los 107 que celebró como txuri-urdin, Mikel Oyarzabal ni siquiera había venido al mundo. Cuando el serbio retornó de Italia, el actual capitán de la Real apenas tenía cuatro años y medio, poco más que su hijo Martín. Y cuando Darko Kovacevic tuvo que marcharse a Grecia en 2007 por la puerta de atrás, el eibarrés había celebrado su décimo cumpleaños y el hecho de recalar en la Real Sociedad quizá ni estaba entre sus sueños más ambiciosos. Hoy, Mikel Oyarzabal Ugarte (Eibar, 1997), puede presumir de que ya ha metido tantos goles como el especialista Darko Kovacevic (Kovin, Serbia, 1973) en la escuadra txuri-urdin.

«Me alegro de corazón por Mikel y ojalá pueda llegar a ser el número 1», dice Darko, en declaraciones a DV desde el autobús del Olympiacos griego, donde ejerce como director deportivo. «Mikel se lo merece porque lleva toda la vida en la Real y además ha llegado a esa cifra sin ser delantero centro, pero ¿cuánto le queda?». Para alcanzar a Jesús Mari Satrústegui, le quedan la friolera de 55 'txitxarros', entre cuatro y cinco campañas más con su habitual media.

Más sencillo parece que Oyarzabal pueda dar caza a los otros tres realistas que le preceden en la nómina de principales artilleros de la historia realista:López Ufarte (129), otra leyenda de los títulos de Liga, Cholín (128), que fue ídolo pero hace casi un siglo, y Ontoria (114), avezado 'killer' de los años 40 y 50. Oyarzabal se puso con su gol de penalti ante el Manchester United a la altura de Kovacevic y Paco Bienzobas, primer 'Pichichi' de la Liga. 36 de los 107 tantos han sido de penalti y 28 después de su grave lesión.

«A López Ufarte le pasa seguro y ojalá pueda hacerlo con Satrus; sería la mejor señal para la Real y para él», añade un Kovacevic que necesitó 100 partidos menos que el actual capitán de para alcanzar esos 107 'txitxarros'.

Darko lleva a la Real en su corazón de «delantero centro clásico» y disfruta y padece como un txuri-urdin más. Por eso, es consciente de que Oyarzabal «ya ha entrado en la historia de la Real, pero me gustaría que fuera el primero en la lista de goleadores».

Con el serbio no había lugar a las dudas: él era el '9' y no había otra demarcación que pudiera ocupar. Con Mikel no sucede lo mismo:«Aunque pueda jugar ahí, no es el típico delantero centro, no es un nueve, nueve», aclara Darko, impresionado con el canterano de Eibar porque «está respondiendo; siempre termina haciendo goles y ha conseguido que no le resulte extraña la posición».

Ampliar Darko Kovacevic celebra un gol con Savio en su segunda etapa en la Real Sociedad José Mari López

No obstante, como experto en la materia y ahora voz acreditada porque es el máximo responable deportivo de un equipo de Europa League como el Olympiacos griego, Darko expone su opinión sobre un debate recurrente en el entorno realista:«Mikel estaría mejor con un nueve clásico al lado, como lo fui yo». De esta manera, el actual '10' txuri urdin podría jugar «por la banda o de segundo punta», posiciones en las que, al entender de Darko, Oyarzabal se desenvuelve mejor y aporta más.

Quiere un '9' junto a Oyarzabal

Para Kovacevic, Oyarzabal «tiene llegada y tiene gol, porque lleva toda su carrera metiendo goles», pero introduce en la ecuación a un futbolista que él considera importante, Óskarsson:«Le he visto algunos partidos, es joven y hay que darle más oportunidades, en mi opinión, aunque Imanol es el entrenador y sabe más que todos nosotros». En todo caso, Darko proclama que «yo seré siempre partidario de jugar con un delantero centro.

«Mikel estaría mejor con un nueve clásico al lado, como lo fui yo» Kovacevic

Darko habla de su etapa en la Real siempre con una mezcla de cariño, nostalgia y también de cuenta pendiente:«Mis 107 goles no están mal, pero si me hubiese quedado más años estaríamos hablando de otra cifra», afirma. Una vez certificado el descenso a Segunda en 2007, el Consejo de la Real ni siquiera quiso sentarse con el serbio para negociar:le abrió la puerta (de atrás) para que se marchara.

Tiene 51 años y su última diana como realista va a cumplir la mayoría de edad, toda vez que la marcó el 20 de mayo de 2007 (triunfo 3-1 al Celta). Aunque parezca mentira, Darko sostiene que «me acuerdo de todos los goles que marqué con la Real, de los 107; si me dices el partido, te digo cómo fue el gol».

Y de entre todos ellos, «me quedo con los dos que le marqué al Real Madrid en el 4-2 de la campaña del subcampeonato».

Rey goleador en Europa

Oyarzabal igualó el jueves a Kovacevic como goleador en todas las competiciones con la Real, pero le superó a él y a Satrus en tantos en Europa. El capitán ya ha celebrado 11, uno más que los mencionados arietes.