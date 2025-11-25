La Real, a la estela del equipo subcampeón

Las jugadoras de la Real celebran el gol de Edna Imade que les dio la victoria ante el Barça en Zubieta.

La Liga F alcanza su segundo parón en la competición y lo hace con la Real encaramada a la segunda posición. Disputadas ya doce jornadas de las treinta programadas, los resultados del conjunto que dirige Arturo Ruiz han dejado de ser simplemente una buena racha para comenzar a dibujar una trayectoria sólida que a estas alturas del campeonato ha convertido a este equipo en la segunda mejor Real de la historia, sólo por detrás del conjunto que en la temporada 2021/22 alcanzó el subcampeonato y la clasificación para disputar por primera y única vez la Champions League.

El actual equipo suma 27 puntos en las doce primeras jornadas, tres menos de los que totalizó aquel grupo de Natalia Arroyo. Esos 27 puntos son cuatro más de los que tenía a estas alturas la Real de la 2020/21 y cinco más que el conjunto de la 2015/16 dirigido por Igor San Miguel, equipos ambos que finalizaron aquellas campañas en quinta posición.

Es cierto que en la temporada 2010/11 la Real fue capaz de sumar 28 puntos en esas doce primeras jornadas, pero el sistema de competición entonces era diferente, con grupos de ocho equipos que tenían en cuenta para su confección criterios de proximidad geográfica, lo que hacía que la Real evitara en esa primera fase a equipos como el Barcelona, el Espanyol, el Atlético, el Rayo Vallecano o el Levante.

El grupo de Arturo Ruiz sólo se ha inclinado frente al Tenerife. Todavía no conoce la derrota lejos de Zubieta

Tiene mucho mérito por tanto lo que está logrando esta Real Sociedad porque el proyecto con Arturo Ruiz al frente apenas tiene unos pocos meses de vida y los cambios en la plantilla para esta temporada fueron profundos. En principio, la lógica indica que con más tiempo y la confianza que dan los resultados este equipo debe de ir a más, pero en el fútbol dos más dos no siempre son cuatro y está por ver cómo gestiona la presión de defender su privilegiada plaza ante rivales mucho más acostumbrados a estas cuestiones.

Una comparación de las trayectorias de la Real subcampeona con la actual nos muestra a dos equipos muy sólidos a los que cuesta derrotar. El equipo de Natalia Arroyo sólo había perdido dos partidos a estas alturas: ante el todopoderoso Barça y frente al Levante, entonces rival directo. El grupo de Arturo Ruiz sólo se ha inclinado frente al Tenerife y ha empatado tres encuentros. Todavía no conoce la derrota lejos de Zubieta.

El equipo subcampeón se amparó sobre todo en su notable poder realizador, con Amaiur Sarriegi y Nerea Eizagirre firmando aquella temporada 33 de los 67 goles del equipo. Esta Real suma dos tantos menos que aquella plantilla txuri-urdin a estas alturas y tiene en Edna Imade, ocho goles y tercera máxima realizadora del campeonato tras las azulgranas Pajor y Pina, con nueve, a su punta de lanza.

11 goles encajados en 12 partidos le convierten a día de hoy en la Real con mejores números defensivos de su historia

Pero es sobre todo en el aspecto defensivo donde el grupo de Arturo Ruiz se muestra especialmente fuerte, con únicamente 11 goles encajados en 12 partidos, lo que le convierte a día de hoy en la Real con mejores números defensivos de su historia. Julia Arrula se ha revelado como una guardameta de garantías y el resto del equipo se ha mostrado como un bloque sólido y sin fisuras, como dejó en evidencia en su histórico triunfo frente al Barça, que por primera vez en 2.108 días se quedó sin marcar. Esa solidez, lógicamente, tiene su reflejo en los resultados pero, sobre todo, en las derrotas. Ninguna otra Real había perdido menos partidos tras doce jornadas.

Una primera vuelta memorable

La Real de Natalia Arroyo realizó una primera vuelta sublime. En los 15 primeros partidos totalizó la friolera de 37 puntos, una cifra que el actual equipo no superaría aunque ganase los tres partidos que le restan para completar la primera mitad del campeonato. Aquella Real rozó la perfección y fue capaz de ganar en San Mamés (0-1), en Valdebebas (0-1), en Alcalá de Henares frente al Atlético (0-1) y en el Fernando Torres de Fuenlabrada al Madrid CFF (1-2), finalizando en segunda posición a ocho puntos del Barça, pero con nueve de ventaja respecto a Atlético de Madrid y Tenerife. La segunda vuelta no fue tan brillante aunque sí notable y sumó 30 puntos, una cifra nada despreciable que le permitió clasificarse con holgura para disputar por primera vez la Champions League.

Esta Real tiene que enfrentarse en los tres partidos que le restan para alcanzar el ecuador al Real Madrid en Valdebebas el 6 de diciembre (19.00 h.), al Deportivo Abanca en Zubieta el 14 de diciembre (12.00 h.) y al Atlético de Madrid en Alcalá de Henares. Es decir, dos salidas muy complicadas ante dos rivales directos por los puestos europeos y un Deportivo que pelea por lograr la permanencia.

Si tenemos en cuenta que la clasificación para la Champions en estos últimos años suele rondar los 60 puntos, vemos que esta Real Sociedad de Arturo Ruiz se está manejando en números similares, aunque para poder volver a vivir grandes noches europeas todavía le queda mucho camino por recorrer. Y no precisamente sencillo.

