Déjà vu en Mendizorrotza

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Como si el tiempo se hubiera detenido el 23 de abril. La Real volvió a Vitoria siete meses después para completar un encuentro similar al de entonces. Aquella ocasión fue con Imanol en el banquillo. Un día más tarde el oriotarra comunicaría al club que no iba a renovar su contrato. La Real de Sergio firmó ayer el mismo resultado e idéntica actuación sobre el terreno de juego. El guion ya estaba escrito. La película, más que conocida. El cuadro blanquiazul volvió a chocar con los errores del pasado y dio la sensación de haber echado por tierra todo el buen trabajo que venía realizando semanas atrás. El tiempo lo dirá, pero jugando como ayer va a costar mucho que la posibilidad de Europa vuelva a estar en la boca de los aficionados.

1 Sadiq no da soluciones al pie ni al espacio

Sadiq vivía su segunda titularidad consecutiva en Liga después de salir de inicio también ante el Villarreal la pasada jornada, pero su actuación no se correspondió con lo que se espera del delantero centro de la Real. El nigeriano estuvo muy lejos de ofrecer soluciones a sus compañeros. Mantenía Sergio Francisco en la previa que el futbolista de Kaduna «a veces es difícil de predecir», si bien valoró sus condiciones para poder jugar al espacio ante una línea adelantada o como referencia para poder cargar área. Ayer no pudo ofrecer ni lo uno ni lo otro. No pudo aguantar de espaldas el balón ni jugar de cara con otro jugador que vistiera de naranja y mucho menos tuvo la posibilidad de correr al espacio para generar algo de inquietud a la zaga rival, aunque en este último apartado él tuviera poca responsabilidad. Hubo que esperar hasta la segunda mitad para ver un remate del nigeriano de cabeza tras centro lateral. Pero su intento salió demasiado alto. Pacheco no tuvo pesadillas con él anoche.

2 Brais escorado y Kubo por dentro

Sergio recuperó su centro del campo habitual (Gorrotxategi, Soler y Brais) tras la Copa para tratar de que su equipo se adueñara de la posesión y dispusiera de herramientas en la construcción del juego. Se encontró, sin embargo, con un Alavés sobrio y bien plantado en el campo a través de un 1-4-1-4-1 en fase defensiva con el que consiguió cerrar muy bien los pasillos interiores a los realistas. Eso provocó que Brais escorara su posición en salida a la banda derecha, para vaciar su zona y posibilitar que Kubo pudiera arrancar por dentro con espacios. O bien que el japonés pudiera picar de dentro hacia afuera si el gallego conseguía atraer al lateral opuesto, Parada. La fórmula no dio resultados, porque el japonés apenas pudo activarse en la primera mitad. No lo hizo hasta que Coudet hundió a los suyos en bloque bajo. En la banda contraria, Sergio hizo las veces de carrilero para que Guedes también centrara su posición, pero ni por esas el equipo llevó el peligro suficiente a la meta de Sivera.

3 Línea de cinco con Gorrotxa para vigilar más

Tampoco es que el Alavés estuviera inquietando demasiado. Se encontró con el gol en una acción del todo desgraciada en el cuadro txuri-urdin. Sergio Gómez no logra despejar un córner por querer golpear el balón con la pierna hábil, la izquierda, en vez de con la derecha, que es lo que pedía la jugada, ya que el balón venía abriéndose de izquierda a derecha. A Aritz, que agarraba la camiseta de Boyé, no le dio tiempo a recoger el brazo y el balón acabó dando en la extremidad. La única forma que había tenido el Alavés de inquietar a la Real hasta ese momento era a través de sus hombres de segunda línea, Denis Suárez, Ibáñez o Rebbach cuando conseguían aparecer en los intervalos central-lateral. El cuadro guipuzcoano corrigió esta amenaza bajando a Gorrotxategi para formar por momentos con una línea de cinco atrás.

4 Sin referencias en el área es imposible marcar

El paso por vestuarios no permitió ver a una mejor Real. Nuevamente por debajo en el marcador, al cuadro txuri-urdin le entraron los nervios demasiado pronto y buscó la portería rival con pocas ideas, a la vez que descuidaba su terreno. Boyé, tras pase atrás de Rebbach pudo ampliar el marcador nada más dar inicio la segunda parte y el propio argelino obligó a intervenir a Remiro tras un chut desde fuera del área. La Real se rompía atrás y arriba no encontraba referencias ya sin Sadiq en el campo. Con Guedes de falso nueve el equipo se quedó sin alternativas en área. El propio Brais reconoció al término del partido que estaba «muy vacía». La Real se quedó sin una referencia veinte minutos, hasta la entrada de Karrikaburu. Así, imposible.

5 Incapaces ante el bloque bajo del rival

Si la Real tuvo más balón en la segunda mitad fue porque el Alavés dio un paso atrás para replegarse y defender el resultado. Pero ni consiguió descifrar el entramado defensivo albiazul. El conjunto donostiarra no logró rematar entre los tres palos en toda la segunda mitad, incapaz de encontrar resquicios en la retaguardia rival. Sivera apenas tuvo que intervenir para que su equipo mantuviera la ventaja. Ayer hubo pocas cosas positivas que destacar.

