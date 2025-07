La década prodigiosa de Oyarzabal

Llegó siendo un niño, pero desde hace años, sobre todo desde su gol en la final de Copa, se le suele llamar con su nombre, dos apellidos y el don delante: don Mikel Oyarzabal Ugarte. Se trata de una leyenda en activo, un histórico que sigue haciendo historia, el buque insignia, el abanderado. Desde la fundación de la Real Sociedad, pocos jugadores han generado tanto debate en torno a su figura, ni se han granjeado tanto cariño. Todos opinan sobre el capitán, la inmensa mayoría de 'realzales' le adora. Por sus goles, claro, pero también por esa manera de contagiar entusiasmo, su ardor guerrero y por cómo sabe conectar con la grada. El '10' cumple 10 años en la Real Sociedad. Ésta es la década prodigiosa de Mikel Oyarzabal, plagada de satisfacciones y algún que otro sinsabor, como esa lesión de 2022 que le obligó a estar nueve meses parado en el cénit de su carrera, con 24 años y sólo 11 meses después de tocar el cielo en Sevilla con la consecución del título copero ante el Athletic.

SUS DORSALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUS DORSALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUS DORSALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUS DORSALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

397 partidos oficiales con la Real, 115 goles, 61 asistencias, el título de Copa del Rey, seis participaciones en Europa, héroe de la selección española con su gol para ganar la Eurocopa.

Pocos podían vaticinar una carrera tan pródiga en encuentros, dianas y éxitos cuando aquel chico de 18 años que acaba de ser campeón juvenil con la Real se estrenó el 12 de julio de 2015, hace justo 10 años, con el primer equipo a orillas del Mar del Norte, con la camiseta txuri-urdin y un pantalón granate por la coincidencia de colores con el enemigo, el Saint Johnstone escocés.

Ampliar

No hubo goles en el Bayview Stadium del modesto East Fife, en Methil, localidad costera del condado de Fife, en Escocia. Clásico amistoso anodino si no llega a ser porque el futbolista más destacado fue Mikel Oyarzabal, un chaval de cuyo talento le habían hablado a David Moyes, entonces técnico de la Real, por lo que el técnico de Glasgow decidió llevárselo junto a su contemporáneo Igor Zubeldia primero al 'stage' de Obertraun, en Austria, y luego a Escocia a disputar amistosos.

Era una Real aún herida por la marcha el año anterior de Griezmann al Atlético, pero ya ilusionada con una vuelta de Illarramendi que se iba a materializar un mes después. También llegaría el ariete Jonathas ese mismo mes y todavía barrenaba por la banda el 'bombardero' Carlitos Vela. El portador de la ikurriña era un ya veterano Xabi Prieto, del que Mikel terminó heredando el dorsal 10, el brazalete de capitán, el ascendente en los compañeros de vestuario y los valores.

LOS CAPITANES DE ANOETA Prieto Larrañaga Loren Aranzabal Rekarte Aranburu Illarramendi Oyarzabal 2012-2017 1989/94 1994-2002 2002-2004 2004-2007 2007-2012 2017-2023 2023-¿? LOS CAPITANES DE ANOETA Larrañaga 1989/94 Loren 1994-2002 Aranzabal 2002-2004 Rekarte 2004-2007 Aranburu 2007-2012 Prieto 2012-2017 Illarramendi 2017-2023 Oyarzabal 2023-¿? LOS CAPITANES DE ANOETA Larrañaga 1989/94 Loren 1994-2002 Aranzabal 2002-2004 Rekarte 2004-2007 Aranburu 2007-2012 Prieto 2012-2017 Illarramendi 2017-2023 Oyarzabal 2023-¿? LOS CAPITANES DE ANOETA Larrañaga 1989/94 Loren 1994-2002 Aranzabal 2002-2004 Rekarte 2004-2007 Aranburu 2007-2012 Prieto 2012-2017 Illarramendi 2017-2023 Oyarzabal 2023-¿?

Fue Moyes el primero que echó mano del eibarrés y el que le hizo debutar también en partido oficial, asesorado, entre otros, por Jon Mikel Arrieta, entrenador en juveniles del eibarrés y el primero que le colocó como 'falso 9', pero el que de verdad creyó en su talento fue Eusebio Sacristán, sucesor del fracasado entrenador escocés.

El empujón de Eusebio

Y es que tras ese deslumbrante debut en Escocia y su rendimiento en pretemporada, Mikel volvió a ser reciclado al Sanse, en el que ya había disputado cinco partidos -se había bautizado en el filial con 17 años- y jugó nueve encuentros más en el filial hasta su estreno oficial en Valencia ante el Levante del 25 de octubre. Moyes fue destituido, llegó Eusebio y Mikel se quedó en el primer equipo para siempre.

«Yo ya veía en él un jugador importante por esa calidad, esa personalidad y esa claridad que ya tenía con 18 años», dice a DV Eusebio Sacristán sobre él. «Cuando yo llegué, ya estaba entrenando con el primer equipo y me gustó desde el primer momento», añade. Por eso le hizo jugar en sus dos primeros partidos, contra el Sevilla y el Barcelona: «Ya vi que se adaptaba a nuestro estilo de juego y que rendía hasta contra los más grandes», aporta el técnico: «Sabía conectarse con el resto de compañeros y, como normalmente jugaba abierto en banda, nos era muy útil porque era fuerte, rápido y técnico», añade. Por todo esto, Eusebio asegura que «yo ya lo intuía desde el principio, sabía que iba a terminar siendo un líder en la Real» y además sostiene sobre el canterano que «en los tres años en los que yo estuve no dejó de crecer».

«Me gustó desde el principio, yo ya intuía que iba a terminar siendo un líder en la Real»

Un reconocido goleador

Se ha discutido mucho en cuanto a cuál es la posición idónea de Mikel Oyarzabal y de si después de su gravísima lesión de 2022 ha vuelto a alcanzar o no su versión más excelsa. Lo que no se puede discutir es su innata capacidad para marcar. Los números hablan por sí mismos: Oyarzabal, con 115 goles, es el máximo goleador del Siglo XXI en la Real y el cuarto en el ranking histórico del club, tras dos campeones de Liga como Satrústegui (162) y López Ufarte (129) y tras Cholín (128), un delantero de los años 20 y 30 del pasado siglo, cuando las defensas no eran tan férreas.

Es evidente que su facilidad para marcar penaltis le ha permitido engordar sus guarismos realizadores. Pero ése también es un don. Ha materializado 36 de los 41 –un 88%- que ha lanzado en el primer equipo de la Real, sin contar los dos que ejecutó en las tandas, ambos marrados, ante el Barça en la Supercopa y contra el Mallorca en Copa el año pasado. En todo caso, el '10' es un consumado especialista desde el punto fatídico y uno de los 'culpables' es Eusebio, su exentrenador.

«Un día estaba tirando penaltis en el entrenamiento y estaba enfadado porque no los metía. Yo le propuse que debía tirarlos como Xabi Prieto, que era un gran especialista. Y a partir de ahí, y después de que yo me fuera, vi que se adaptaba a eso, que esperaba a que se tirara el portero para lanzar por el otro lado. Estaba haciendo lo mismo que Xabi, lo que hablamos aquella vez. Me dio mucha alegría que él fuera el que marcó el penalti que dio a la Real un título tantos años después, pero esa vez me di cuenta de que no miraba al portero, que lo tiró fuerte», relata el técnico pucelano.

Rey de Europa

Oyarzabal ya tiene su txoko reservado en el Olimpo de los dioses txuri-urdin. Más allá de lo no objetivable, el liderazgo, el ejemplo para los demás y la conexión con la grada, están los registros. Ya es el undécimo futbolista con más partidos en la historia de la Real (397), el tercero de este siglo tras Prieto y Aranburu, el cuarto máximo goleador, el primero tras el cambio de milenio, y esta última campaña se ha coronado como el rey de Europa de la entidad txuri-urdin.

REALISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EUROPA DE LA HISTORIA 40 37 37 35 34 Oyarzabal Zubeldia Remiro Aritz Zubimendi REALISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EUROPA DE LA HISTORIA 40 Oyarzabal 37 37 Zubeldia Remiro 35 Aritz 34 Zubimendi REALISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EUROPA DE LA HISTORIA 40 Oyarzabal 37 37 Zubeldia Remiro 35 Aritz 34 Zubimendi REALISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EUROPA DE LA HISTORIA 40 Oyarzabal 37 37 Zubeldia Remiro 35 Aritz 34 Zubimendi

Y es que, con 40, es el realista con más partidos continentales desde la fundación del club en 1909. Y los que le siguen son sus contemporáneos Zubeldia (37), Remiro (37), Aritz (35) y Zubimendi (34), que han podido superar a las leyendas, los campeones de Liga Gorriz (33), Zamora (31) y Arconada (31). Signo de unos tiempos muy exitosos. El actual capitán de la Real ha participado en seis ocasiones en competiciones europeas, cinco veces en la Europa League - la primera con Eusebio y el resto con Imanol-y una más en la Champions.

Todos los partidos de Oyarzabal en Europa

Viene de su mejor registro

En lo que respecta a goles, la paradoja es que su mejor tarjeta la presentó esta última temporada, con 18 tantos en todas las competiciones, superando en tres su anterior mejor registro, el de la campaña 2020/21 (15). Y todo en pleno debate sobre la falta de gol del equipo y de la conveniencia de que el de Eibar se mantenga en el puesto de '9'. Sergio le quiere sacar de ahí. 79 de los 115 goles de Mikel los marcó antes de la lesión de hace tres años. 36 llegaron después.

En la actual temporada, el '10' está en disposición de entrar en el 'top 3' de mejores realizadores de la historia de la Real y en el 'top 10' de realistas con más partidos. Para ello debe anotar 13 ó más 'txitxarros' para alcanzar o superar a Cholín -muy difícil teniendo en cuenta que sólo tendrá Liga y Copa- y debe disputar 28 encuentros para igualar a Mikel Aranburu, que es el décimo en el ranking de partidos. La gran duda es saber si al '10' le alcalzará para llegar algún día a las 599 muescas del recordman Bixio Gorriz. No será fácil. Reto de altura.

De 70 a 25 millones de valoración

Oyarzabal sigue siendo convocado por la selección española y es, por lo tanto, uno de los delanteros de referencia de LaLiga. No obstante, su valor de mercado se ha ido desplomando desde su lesión. Hace cinco años, era de los jugadores mejor tasados de LaLiga.

EVOLUCIÓN DE SU VALOR EN EL MERCADO 2,5M Feb. 2016 Ene. 2017 Jun. 2017 En. 2018 May. 2018 Dic. 2018 Jun.2019 Dic. 2019 Abr.2020 Ene. 2021 Jun. 2022 Jun. 2023 Dic. 2023 Dic.2024 Jun. 2025 10M 15M 30M 35M 40M 50M 60M 48M 70M 60M 40M 50M 35M 25M Fuente: Transfermarkt EVOLUCIÓN DE SU VALOR EN EL MERCADO 2,5M Febrero 2016 Enero 2017 Junio 2017 Enero 2018 Mayo 2018 Diciembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Abril 2020 Enero 2021 Junio 2022 Junio 2023 Diciembre 2023 Diciembre 2024 Junio 2025 10M 15M 30M 35M 40M 50M 60M 48M 70M 60M 40M 50M 35M 25M Fuente: Transfermarkt EVOLUCIÓN DE SU VALOR EN EL MERCADO 2,5M Febrero 2016 Enero 2017 Junio 2017 Enero 2018 Mayo 2018 Diciembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Abril 2020 Enero 2021 Junio 2022 Junio 2023 Diciembre 2023 Diciembre 2024 Junio 2025 10M 15M 30M 35M 40M 50M 60M 48M 70M 60M 40M 50M 35M 25M Fuente: Transfermarkt EVOLUCIÓN DE SU VALOR EN EL MERCADO 2,5M Febrero 2016 Enero 2017 Junio 2017 Enero 2018 Mayo 2018 Diciembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Abril 2020 Enero 2021 Junio 2022 Junio 2023 Diciembre 2023 Diciembre 2024 Junio 2025 10M 15M 30M 35M 40M 50M 60M 48M 70M 60M 40M 50M 35M 25M Fuente: Transfermarkt

'CIES Football Observatory' llegó a valorarle en 76 millones de euros y 'Transfermarkt', en 75. No obstante, ese guarismo ha ido descendiendo hasta los 25 actuales. La Real nunca vendería a su capitán, pero mucho menos por esa raquítica cantidad, que nada tiene que ver con su presente cláusula de rescisión (75 millones).

Un joven capitán

Como es normal, el peso del capitán en el equipo y en el vestuario ha ido in crescendo según han ido pasando los años. En sus primeros pasos, con el dorsal '28', bastante tenía con rascar minutos y labrarse la gloria con sudor en Zubieta y Anoeta. Ya cuando en 2018 cambió el '18' por el '10', que heredó de Xabi Prieto, era un líder en ciernes. Pero no fue hasta 2023, cuando Asier Illarramendi decidió mudarse a Estados Unidos, cuando asumió el brazalete de capitán y comenzó a ejercer de tal en todos los aspectos, aunque ya lo era in pectore en muchos aspectos.

El aval de Illarramendi, su antecesor

«Si te digo la verdad, no pensaba que llegaría hasta tan arriba; es muy muy dificil conseguir lo que ha conseguido», dice a DV Asier Illarramendi, anterior capitán de la Real: «Llegar al primer equipo es una cosa y mantenerte es otra; lo que ha conseguido, jugar tantos partidos a su edad, meter tantos goles, y convertirse en buque insignia de esta Real está al alcance de los elegidos». Así lo describe un futbolista que también llegó a los 253 encuentros oficiales en la Real pese a sus dos campañas en el Madrid y su posterior lesión de gravedad.

«Es una trayectoria de 10; a su edad, tener esas marcas es de elegidos. Ya le costará al siguiente romper los récords que él ostenta. Tiene unos números de leyenda» Illarramendi Anterior capitán de la Real

Illarra, siete años mayor que Mikel, ya tenía un recorrido cuando irrumpió el de Eibar en la primera plantilla. Y ya intuyó madera de jugadorazo, con una virtud: «Mikel siempre ha tenido la cabeza donde tenía que tenerla», apunta. «Desde que entró en el primer equipo, se le veía que era un chaval maduro, listo y con la cabeza bien amueblada», añade. Sabe de primera mano que Oyarzabal estaba «siempre atento, escuchando y aprendiendo de los más veteranos del equipo». Por eso, Illarramendi establece que «estaba claro que algún día llegaría a ser el gran capitán que es hoy en día».

No obstante, para el de Mutriku resultaba «impensable» que el actual '10' pudiera alcanzar los registros que ya tiene y rubricara un expediente como el que presenta: «Es una trayectoria de 10», resume. «A su edad, tener esas marcas es de elegidos. Ya le costará al siguiente romper los récords que él ostenta. Tiene unos números de leyenda. Y ojalá siga aumentándolos. Será bueno para todos», destaca Illarramendi.

Comenta Reporta un error